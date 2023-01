Silvesterlauf im Olympiapark: Rath-Geschwister gemeinsam siegreich

Von: Paul Hopp

Teilen

Schnell unterwegs rund ums Olympiastadion: Maximilian und Julia Rath erreichten in München jeweils über 5 Kilometer Top-Plätze. © Christine Rath

Bei Silvesterläufen in der Region gab es für Athleten aus dem Landkreis Top-Plätze. In München glänzten die Geschwister Rath, in Aschau mischte Nick Jäger vorn mit.

Landkreis – Zwischen Weihnachten und dem jeweils ersten Wochenende des neuen Jahres gibt es bei Leichtathleten ein Rennformat, das als „Silvesterlauf“ firmiert. Die Ursprünge reichen bis in die 1920er Jahre – in Sao Paulo etablierte sich ein Laufveranstaltung am letzten Tag des Jahres. Aus einem regionalen Wettbewerb wurde ein internationales Top-Event mit Starts von Emil Zatopek, Rosa Mota, Lasse Viren und Frank Shorter. Silvesterläufe gibt es mittlerweile weltweit. Wir haben einen Überblick über Rennen in der Region, bei denen Frauen und Männer aus dem Landkreis mitliefen.

Gut 2000 Starter bei Silvesterlauf im Olympiapark in München

Gut 2000 Athleten gingen beim Silvesterlauf des MRRC München im Olympiapark an den Start, doch deutlich weniger als vor drei Jahren (knapp 2900). Das Niveau an der Spitze war allerdings einmal mehr hoch. Auf der 5-Kilometer-Strecke sorgten die Geschwister Julia Rath (18) und Maximilian Rath (13) aus Penzberg für Furore.

Julia Rath lief nach 17:37 Minuten als erste Frau über die Ziellinie. Die Bundeskader-Athletin, für den LAC Quelle Fürth startend, hatte 41 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte, Rosalie Hausdorf (LG Stadtwerke München), die ebenfalls der U20-Klasse angehört. Maximilian Rath (16:54) glänzte als Gesamtsiebter unter 295 Männern und Sieger der U14-Klasse. Der Penzberger absolvierte sein erstes Rennen im Trikot seines neuen Klubs, der LG Stadtwerke München. Eine sehr beachtliche Vorstellung über die 5 Kilometer bot auch Triathletin Isabel Altendorfer: Die U20-Sportlerin aus Bernried, für den Post SV Weilheim antretend, wurde mit 19:10 Minuten Gesamtvierte. Ein Podestrang blieb ihr allerdings verwehrt, da auch die Läuferinnen vor ihr allesamt der U20 angehörten.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Für Joris Ressing vom TSV Penzberg sprang am Ende ein Platz unter den besten drei seiner Altersklasse heraus: Die Zeit von 19:53 Minuten bescherten ihm den dritten Rang bei den U18-Burschen. Ebenfalls auf dem Bronzeplatz, und zwar bei den Seniorinnen der Klasse W30 (29 bis 39 Jahre), landete Simone Fischer: Die Pollingerin lief die fünf Kilometer in 23:30 Minuten. Ihr Vater, der Peißenberger Wolfgang Roth, durfte sich gar über einen Klassensieg freuen. Der 70-Jährige erreichte das Ziel auf dem Sportplatz an der Werner-von-Linde-Halle nach 24:46 Minuten. In der M70-Klasse war er damit der Beste.

Maximilian Rath (Nummer 5234) aus Penzberg beim Silvesterlauf 2022 im Münchener Olympiapark. © Christine Rath

Im 10-Kilometer-Rennen überzeugte der Penzberger Paul Duckeck (TSV Benediktbeuern-Bichl) mit der Zeit von 39:07 Minuten. In der Hauptklasse, der auch der Tagessieger, der US-Amerikaner Aaron Gruen (31:28), angehört, belegte Duckeck den 17. Rang. Durchaus flott unterwegs waren auch der Dießener Stephan Wasl (42:53/135. Gesamtplatz) sowie die Habacher Felix Habersetzer (44:20/167.) und Andreas Hoiß (45:31/198.).

Julia Rath schnellste Läuferin über 5 Kilometer

Bei den Frauen gelang auf der langen Distanz U23-Athletin Emma Heckel (LG Telis Finanz Regensburg) ein überlegener Favoritensieg: Mit 35:22 Minuten hatte Heckel, die in den USA studiert, in der Gesamtwertung mehr als drei Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Noch deutlicher gewann Mareike Ressing (52) die W50-Klasse: Die Läuferin des TSV Penzberg bestach mit der Zeit von 41:02 Minuten und distanzierte ihre nächste Konkurrentin um fünfeinhalb Minuten. In der Gesamtwertung belegte Ressing, die bei der Senioren-DM 2022 Gold über 1500 Meter gewonnen hatte, den elften Platz unter 479 Finisherinnen.

Tom Jäger Gesamtdritter bei Silvesterlauf in Kempten

Wirklich gezielt hatte sich Ludwig Höfler (75) auf den „Georg Hieble Silvesterlauf“ nicht vorbereitet, denn der Burggener hat saisonbedingt die Laufschuhe schon längst gegen die Langlaufskier eingetauscht. Geplant hat er unter anderem einen Start bei der Ski-nordisch-Masters-WM in Seefeld. Zum Klassensieg in Kempten reichte es für Höfler aber auch so: „Es geht noch gut um“, stellte er zufrieden fest. Die 5 Kilometer (inklusive eines Anstiegs über 30 Höhenmeter) absolvierte der Burggener in 31:28 Minuten – mit 31 Sekunden Vorsprung auf den Zweiten. Ums bloße Ergebnis geht es Höfler aber nicht. „Ich bin froh, dass ich gesund bin.“

Schnellster Athlet aus dem Landkreis über die fünf Kilometer war Tom Jäger (25) vom TSV Penzberg: Mit 17:40 Minuten wurde er Gesamtdritter unter 372 Männern. Flott unterwegs war auch Simon Fetschele vom „Volllast Tri-Team Schongau“ (19:10 Minuten/11. Platz). Vereinskollege Alexander Tresselt (24:00) gewann die U14-Klasse. Im Vorderfeld der Frauen landete Heidi Höfler: Die Rottenbucherin absolvierte den vom Illerstadion ausgehenden Rundkurs in 25:19 Minuten, belegte in der W45-Klasse den zweiten Platz und in der Gesamtwertung unter 303 Frauen den 22. Rang.

Laufen im Schein der Straßenlaternen: Nick Jäger beim Rennen in Aschau. © Ludwig Stuffer

Über die zehn Kilometer lagen in der M35-Klasse drei Läufer aus der Region nah beieinander: Der Penzberger Martin Bartels (44:17/21. Platz) war in dem Trio der der Schnellste, nur wenige Sekunden trennten Benedikt Augst (45:46/23.) vom TSV Peiting und Marcus Strauß (45:51/24.) vom SC Peiting.

Nick Jäger läuft in Aschau auf Rang zwei

Im Schein von Straßenlaternen geht der „Aschauer Vorsilvesterlauf“ seit 2009 alljährlich über die Bühne. Am Elitelauf (Start um 19.45 Uhr) durften nur solche Athleten teilnehmen, die die 5 Kilometer unter 24 Minuten absolvieren. Gelaufen wurde auf einem Rundkurs in der Ortsmitte. Im Feld der Topläufer bestimmte Nick Jäger aus Penzberg zusammen mit Hans-Peter Innerhofer (LC Oberpinzgau) klar das Tempo. Am Ende gewann Innerhofer (14:40) vor Jäger (14:47).

Rang drei ging an Ultramarathonläufer Florian Neuschwander (15:21) vom PTSV Rosenheim. Dahinter blieben drei weitere Läufer unter 16 Minuten. Tom Jäger, der ältere Bruder von Nick, überzeugte als Gesamtzehnter; er kam nach 16:23 Minuten ins Ziel. Nur zwei Tage später lief Tom Jäger in Kempten über 5 Kilometer auf den dritten Gesamtrang (17:40). Das Eliterennen der Frauen in Aschau gewann Theresa Ortenreiter (17:42) von der LG Stadtwerke München.

Athleten des TSV Penzberg waren in den zurückliegenden Jahren regelmäßig in Aschau am Start. Nick Jäger glänzte dabei einmal als Drittrer (2016) und einmal als Vierter (2018), Lucas Herbeck lief zweimal in die Top Ten.

„Schönegger Käse Alm“-Trio freut sich in Gersthofen

„Ein schöner Jahresabschluss“, so lautete das Fazit von Peter Vogt nach dem Auftritt beim „55. internationalen Silvesterlauf“ in Gersthofen, der ältesten derartigen Veranstaltung in Bayern. Mit seinen Kameraden vom Laufteam der „Schönegger Käse Alm“, Stefan Fichtl (Hohenfurch) und Benedikt Mergler (Altenstadt), belegte der Rottenbucher in der Teamwertung des Hauptlaufs über 9,7 Kilometer den dritten Platz unter 64 Mannschaften.

Starker Auftritt in Gersthofen: (v.l.) Peter Vogt, Stefan Fichtl und Benedikt Mergler von der „Schönegger Käse Alm“ holten Bronze im Team-Wettbewerb. © Privat

Fichtl (34:05/11. Platz) und Vogt (34:08/12.) liefen annähernd mit gleicher Zeit ins Ziel. Mergler (34:45/15.) war nur unwesentlich langsamer. „Wir sind alle drei sehr zufrieden mit unseren Zeiten“, berichtete Vogt. Das Trio hatte mit drei weiteren befreundeten Athleten eine Fahrgemeinschaft gebildet. Zur Truppe gehörte Simon Onnich (Jg. 2005) vom TSV Altenau: Er war mit 34:31 Minuten (14. Gesamtplatz) der mit Abstand schnellste Jugendlicher unter 787 Teilnehmern (561 Männer/226 Frauen). Hinzu kamen der Obersöcheringer Fabian Zwerger (35:55/26.) vom TSV Penzberg und Thomas Oswald (43:01/142.) aus Hohenfurch.

Eine beachtliche Vorstellung bot auch das Ehepaar Schilcher aus Schönberg: Heinz Schilcher (39:22) belegte in der M50-Klasse den neunten Platz, Renate Schilcher (51:21) landete bei den W40-Frauen auf Rang zehn.