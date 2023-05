„Geile Stimmung“: Nick Jäger stürmt in Karlsruhe zu persönlicher 5000-Meter-Bestzeit

Leichtathletik: 7. Lange Laufnacht

Besondere Atmosphäre, besondere Leistung: Nick Jäger hat bei der Langen Laufnacht in Karlsruhe eine spezielle Marke unterboten. Auch Julia Rath war flott unterwegs.

Karlsruhe – Für seinen starken Auftritt hatte Nick Jäger eine ganz einfach Erlärung: „Bei der geilen Stimmung musste man ja schnell laufen“, sagte der 23-jährige Leichtathlet aus Penzberg. Bei der siebten Auflage der „Langen Laufnacht“ in Karlsruhe blieb Jäger über 5000 Meter unter der 14-Minuten-Marke.

Mit 13:58,84 Minuten schaffte das Mitglied der „Running Gags“-Trainingsgruppe, offiziell für den LSC Höchstadt/Aisch antretend, eine persönliche Bestzeit. Seine bisherige Bestmarke unterbot er um rund 18 Sekunden.

Nick Jäger läuft in Karlsruhe zu 5000-Meter-Bestzeit

Zur besonderen Atmosphäre im Carl-Kaufmann-Stadion trug der Umstand bei, dass die Zuschauer direkt auf der Tartanbahn standen und die Athleten anfeuerten. Für Stimmung sorgten zudem Trommlergruppen, auf der Gegengeraden liefen die Teilnehmer unter einem mit Disco-Licht ausgeleuchteten Zeltdach hindurch.

Nick Jäger konnte im A-Lauf der Top-Athleten antreten und belegte dort als viertbester Deutscher den 13. Rang. Zu Beginn des Rennens positionierte er sich im Mittelfeld. Die 1000-Meter-Marke wurde vom Führenden, dem Kenianer Kosgei Barnabas Kipkoech, nach 2:45,64 Minuten erreicht. Als sich im weiteren Verlauf ein paar Plätze vor Jäger eine Lücke auftat, ging er vor und versuchte über mehrere Runden, den Anschluss wieder herzustellen. Just, als der Penzberger wieder herangelaufen war, wurde das Rennen vorn etwas schneller.

Nick Jäger mit starker Performance bei „Langer Laufnacht“

In seiner Gruppe sorgte Jäger weiter viel fürs Tempo. Auf den letzten 500 Metern überholten ihn noch einige Kontrahenten aus der Gruppe. Jäger „lief das Rennen konstant zu Ende“, heißt es auf der „Running Gags“-Homepage. Den Sieg holte der Brite Tom Mortimer, der mit 13:33,05 einen Meeting-Rekord aufstellte. Ab etwa der Hälfte des Rennens war Mortimer vorn, die 3000 Meter hatte er nach 8:10,96 Minuten absolviert.

Eine beachtliche Leistung bot in Karlsruhe auch Julia Rath (18). Die Bundeskaderathletin aus Penzberg, die für den LAC Quelle Fürth antritt, lief die 3000 Meter Hindernis in 10:36,70 Minuten. Die Norm für die U20-EM (10:32), heuer im August in Jerusalem, verpasste Rath nur knapp. Die Zeit hat die Penzbergerin drauf – ihre Bestmarke, gelaufen 2022 in Karlsruhe, steht bei 10:24,27 Minuten.

Julia Rath mit respektabler Zeit über 3000 Meter Hindernis

In ihrem Lauf belegte Rath am Ende den fünften Platz. Sie kam zwar als Sechste ins Ziel, eine vor ihr liegende Schweizerin wurde nachträglich disqualifiziert. Im Rennen lag lange Zeit eine fünf Athletinnen umfassende Gruppe vorn. Rath lief zumeist an achter Position, musste bei viel Wind im Stadion lange Zeit alleine laufen. Das B-Rennen gewann U23-Athletin Hanna Stegenwallner (SC DHfK Leipzig) in 10:07,80 Minuten – sie unterbot damit die Norm (10:10) für die U23-Europameisterschaft im finnischen Espoo.

In der Gesamtwertung aller Läufe belegte Stegenwallner den zwölften Rang unter 30 Klassierten, Rath landete – als beste U20-Athletin – auf dem 20. Platz. Gesamtsiegerin wurde Olivia Gürth (Diezer TSK Oranien), die den A-Lauf mit 9:41,23 Minuten (Meetingrekord) gewann. Gürth war 2022 deutsche U23-Meisterin im Hindernislauf.

Julia Rath war zuvor beim Läufermeeting in Pliezhausen am Start gewesen. Dort lief sie im 2000-Meter-Hindernisrennen mit 6:43,98 Minuten (6. Platz) eine persönliche Bestzeit und qualifizierte sich für die deutsche U20-Meisterschaft. In der DLV-Bestenliste für 2000 Meter Hindernis liegt Rath mit großem Abstand auf die deutsche U20-Konkurrenz an der ersten Stelle.

Hanna Ackermann gibt Hindernis-Debüt über 3000 Meter

Bei der „Langen Laufnacht“ in Karlsruhe ging Hanna Ackermann (18) erstmals in einem Wettkampf auf die 3000-Meter-Hindernisstrecke. Mit 11:10,41 Minuten knackte sie gleich die Qualifikationsnorm für die deutsche U23-Meisterschaft in Göttingen (1./2. Juli). Ackermann startete früher für den TSV Penzberg und läuft jetzt im Trikot der LG Telis Finanz Regensburg.