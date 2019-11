Entscheidung zwischen Eberfing und Penzberg fällt erst mit dem allerletzten Wurf

Kegeln: Bezirksoberliga

An Dramatik nicht zu überbieten war das Bezirksoberliga-Derby der Männer zwischen Gut Holz Eberfing und Fortuna Penzberg. Der Sieger stand erst nach dem letzten Wurf fest.

Eberfing –Die Sportkegler von Gut Holz Eberfing haben in der Bezirksoberliga auch das achte Spiel in Folge gewonnen. Doch so nahe waren sie einer Niederlage noch nie wie im Heimkampf gegen Fortuna Penzberg. Buchstäblich mit dem letzten Wurf entschieden die Eberfinger dieses Landkreisduell dann doch noch mit 5:3 zu ihren Gunsten. Nach den direkten Duellen stand es 3:3, somit musste der Gesamtholzvergleich die Entscheidung über Sieg und Niederlage bringen – und da hatten die Hausherren am Ende vier Zähler mehr auf dem Konto (3309:3305). Gut Holz sicherte sich mit diesem Erfolg vorzeitig die Halbzeit-Meisterschaft (16:0 Punkte), die Penzberger (11:5) rutschten hinter Aschau (12:4) auf Rang drei zurück. „Wenn du vorn stehst, hast du auch das nötige Glück“, sagte Eberfings Sprecher Andreas Gattinger fast entschuldigend. Er bescheinigte diesem Duell ein für die Bezirksoberliga „sehr hohes Niveau“. Für die Titelambitionen der Penzberger bedeutete diese Niederlage einen herben Rückschlag. „Aber noch hoffen und kämpfen die Fortunen“, gab Teamsprecher Julian Kral als Parole aus.

Kegeln: Aydin Coban von Fortuna Penzberg erreicht Tagesbestleistung

Bereits im Startpaar zeichnete sich ab, dass dies ein ausgeglichenes und sehr spannendes Duell werden würde. Eberfings Gattinger hatte wenig Mühe und gewann gegen Konrad Stremair, der mit der Bahn überhaupt nicht zurecht kam und im vierten Satz Platz machte für Thomas Mährlein, alle vier Durchgänge. Aydin Coban legte auf der ersten Bahn einen schwachen Start hin (121). Dann aber steigerte sich der Penzberger gewaltig. Herausragend waren seine 171 Holz (Abräumen: 62) im vierten Satz, dank derer er gegen Tobias Zahler auch den Mannschaftspunkt für die Fortuna holte. Mit 590 Holz erreichte Coban zudem die Tagesbestleistung des gesamten Spieltags in der Bezirksoberliga.

Kegeln: Hubert Resch von Gut Holz Eberfing mit erfolgreicher Aufholjagd

Mit 1:1 und einem Vorsprung von einem einzigen Zähler für Gut Holz ging es ins Mittelpaar. Auch bei diesen zwei Duellen erlebten beide Mannschaften Höhen und Tiefen. Penzbergs Jugendspieler Felix Kreher gewann gegen Hubert Resch die ersten beiden Sätze und lieferte dabei hervorragende Ergebnisse (149, 142), dann aber wurde er unsicherer. Am Ende holte Resch aufgrund der höheren Holzzahl (575:528) den Punkt für Eberfing. Einen mäßigen Tag hatte dagegen Helmut Schütz, der gegen Fortuna-Neuzugang Fabian Paul chancenlos war.

Somit stand es 2:2, in der Gesamtholzwertung lagen jetzt die Penzberger mit zwölf Zählern vorn. Julian Kral lag gegen seinen Eberfinger Kontrahenten Eric Kühberger bereits mit 0:2 hinten, ein herausragender dritter Satz (161) des Penzbergers brachte dann aber die Wende. Kral entschied auch noch Durchgang Nummer vier für sich und siegte aufgrund der höheren Holzzahl (557:547) gegen den als heimstark bekannten Kühberger.

Kegeln: Entscheidung fällt mit dem letzten Wurf

Die Entscheidung fiel somit im Duell zwischen Eberfings Markus Lindner und seinem Penzberger Kontrahenten Thomas Huppenberger. Aufgrund einiger technischer Störungen auf der Gut-Holz-Bahn hatten diese beiden Spieler noch je zehn Wurf vor sich, während Kühberger und Kral ihren Wettkampf bereits beendet hatten. Vor dem letzten Satz führte Huppenberger mit 2:1, im Gesamtholzvergleich lag er gegen Lindner jedoch hinten (403:423). Somit war die Spannung im vierten und entscheidenden Satz kaum noch zu überbieten. Die Auseinandersetzung verlief zunächst ausgeglichen, doch mit den letzten Würfen gelang es dem Eberfinger, diesen Satz zu gewinnen. Das 581:555 reichte auch, um im Gesamtholzvergleich noch knapp an den Penzbergern vorbeizuziehen.

Eberfing: Andreas Gattinger (545 Holz/4:0 Sätze/1 Mannschaftspunkt), Tobias Zahler (545/2:2/0), Hubert Resch (575/2:2/1), Helmut Schütz (516/1:3/0), Eric Kühberger (547/2:2/0), Markus Lindner (581/2:2/1).

Penzberg: Konrad Stremair/Thomas Mährlein (499 Holz/0:4 Sätze/0 Mannschaftspunkte), Aydin Coban (590/2:2/1), Felix Kreher (528/2:2/0), Fabian Paul (576/3:1/1), Julian Kral (557/2:2/1), Thomas Huppenberger (555/2:2/0).

