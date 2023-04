Das bedeutet die Zweitliga-Relegation für Eberfing und Schongau — TSV Peißenberg ein Aufsteiger

Von: Paul Hopp

Sportkegler Martin Pfeiffer vom Team Schwarz-Gelb Schongau in Aktion. Das Foto entstand in der Bayernliga-Saison 2022/2023. © www.holger-wieland.de

Nach der Relegation zur 2. Bundesliga ist Abstiegsfrage in den überregionalen Kegel-Ligen so gut wie geklärt. Für Eberfing und Schongau gibt es weniger gute Nachrichten.

Landkreis – Warten und hoffen – das war bei diversen Kegel-Teams im Landkreis nach der Saison angesagt. Aufgrund des sogenannten gleitenden Abstiegs stand nach dem letzten Spieltag noch nicht definitiv fest, wer absteigen muss. Nun – nach den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga – ergibt sich ein klareres Bild. Für zwei Landkreisvereine gibt es diesbezüglich schlechte Nachrichten.

Schongau und Eberfing müssen absteigen

So steht nun fest, dass die Männer von Schwarz-Gelb Schongau nun doch aus der Bayernliga Süd absteigen werden. Der Tabellenachte (13:23 Punkte) vom Lech hätte die Klasse gehalten, wäre der Süd-Meister, der SKC Töging-Erharting, in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Doch die Mannschaft aus dem Landkreis Altötting zog im Aufstiegsturnier in Freiburg den Kürzeren. Rot-Weiß Sandhausen gelang der Sprung nach oben, die Töginger mussten sich mit dem dritten Platz unter vier Teams zufrieden geben.

Zweitliga-Relegation gibt für BSKV-Ligen den Ausschlag

Da nun der SKC Töging in der Bayernliga bleibt, Goldener Kranz Durach aus der 2. Liga in die Süd-Staffel absteigt und zwei Aufsteiger aus den Landesligen (Moosburg, Unterthingau) nach oben rücken, gibt es – um die Anzahl von zehn Teams beizubehalten – drei Absteiger. Und da ist Schongau eben als Drittletzter dabei.

Alle drei Absteiger aus der Bayernliga (Schongau, Zuchering, Augsburg) rücken nach unten in die Landesliga Süd. Dort müssen nun gleich vier Teams absteigen. Neben dem FC Seeshaupt (8:28 Punkte) als Tabellenletzten erwischt es nun auch Gut Holz Eberfing. Der Tabellenachte hatte noch gehofft, dem Abstieg entgehen zu können.

Die Hoffnung zerstob, es muss sogar die siebtplatzierte DJK Eichstätt runter. Sowohl Eberfing als auch Eichstätt hatten die Saison mit 16:20 Punkten abgeschlossen. Kein schlechtes Resultat, aber in dieser Saison eben zu wenig.

TSV Peißenberg spielt 2023/2024 in der Bezirksoberliga

Die Männer-Teams aus Eberfing und Seeshaupt spielen in der kommenden Saison in der Bezirksoberliga. Ihr gehören in der Spielzeit 2023/2024 erneut Frischauf Weilheim, Fortuna Penzberg und Schwarz-Gelb Schongau II an. Als Aufsteiger ist gemäß der vorläufigen Ligeneinteilung der TSV Peißenberg in der höchsten oberbayerischen Spielklasse mit dabei.

Die Mannschaft aus der Marktgemeinde belegte in der in der Kreisliga den dritten Rang (20:12 Punkte). Da aber die beiden vor ihnen liegenden Teams (Großweil, Weilheim II) auf den Aufstieg verzichteten, rückten die Peißenberger nach oben. Neu in der Kreisliga sind Schwarz-Blau Burggen (Absteiger aus der Bezirksoberliga) sowie die Aufsteiger KC Oberdießen und Tölzer Kegelbrüder.

Was die Frauen-Mannschaften betrifft, so tritt der FC Seeshaupt nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga Süd nun in der Bayernliga Süd an. Die Gegner kommen unter anderem aus Landshut, Ingolstadt, Moosburg und Durach. Die Frauen von Schwarz-Gelb Schongau sind einmal mehr in der Landesliga in Aktion. Die genaue Einteilung steht dort noch nicht fest. Statt wie zuletzt vier Staffeln (Süd, Ost, Nord, Mitte) gibt es voraussichtlich nur mehr drei Landesligen.

