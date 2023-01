Niederlagen für Kegelteams: Schwächelnde Leistungsträger, niederschmetternde Auswärtsbilanz

Von: Paul Hopp

Symbolfoto zum Thema „Sportkegeln“. © c. riedel

Nicht gut verlief der jüngste Spieltag in der Landesliga für die Kegel-Teams aus dem Landkreis: Eberfing verlor gegen einen Aufsteiger, Seeshaupt unterlag auswärts.

Landkreis – Erneut gab es für die Landkreis-Kegler in der Landesliga Süd nichts zu holen. Der SKC Gut Holz Eberfing unterlag zu Hause einem stark spielenden Aufsteiger FV Gerlenhofen und fiel auf Rang sieben zurück. Der FC Seeshaupt verlor beim SSV Bobingen II und bleibt damit Vorletzter.

Gut Holz Eberfing verliert gegen Aufsteiger FV Gerlenhofen

Es ist nicht so, dass die Eberfinger das Kegeln komplett verlernt hätten. Ein Gesamtergebnis von 3307 Holz ist in der Landesliga durchaus stattlich. Allerdings, sagt Gut-Holz-Spieler Andreas Gattinger, „sind unsere Gegner derzeit ein bisserl stärker“. Der FV Gerlenhofen kam auf der Eberfinger Anlage auf 3373 Holz und sackte damit die zwei Extra-Punkte ein, die dem Aufsteiger einen 6:2-Erfolg bescherten.

Die Gäste sagten nach der Partie selbst, dass sie einfach einen Lauf hätten, berichtete Gattinger. Bei seinem Team macht er derzeit ein bestimmtes Manko aus: „Die Leistungsträger kommen nicht so zum Zug.“ Die Resultate seien insgesamt gut, „aber das ist dennoch zu wenig“, so Gattinger. Auffällig in dieser Partie: Beim Abräumen war Eberfing besser als der Gegner (1108:1086), ihre Holz büßten die Gastgeber beim Spiel ins Volle (2199:2287) ein.

Tobias Zahler, Sportkegler beim Landesligisten Gut Holz Eberfing; Foto aus der Saison 2022/2023. © ralf ruder

In den Startpaarungen verloren Gattinger (549 Holz/0,5:3,5 Sätze) und Eric Kühberger (526/0:4) ihre Duelle. Auf die kompakt spielenden Gäste, Mansour Archengee (576) und Jörg Klose (581), verloren sie 82 Holz. In den Mittelpaarungen ging Hubert Resch (544/1:3) gegen Denis Hinke (585) leer aus. Eine starke Leistung bot Tobias Zahler (577/3:1), der Martin Bühler (556) vor allem in den Sätzen drei und vier klar distanzierte.

In den Schlusspaarungen bot Gerlenhofens Jan Ritlewski (497) die Chance zum Konter. Alois Kriesmair (557/4:0) gewann zwar klar, blieb aber doch auch deutlich unter seinem bisherigen Heimschnitt. Auch Markus Lindner (554/1:3) erzielte weniger Holz als sonst bei seinen Auftritten im Gasthaus „Zur Post“. So musste er gar seinen Mannschaftspunkt gegen Marcelo Silva Lameira (578) abgeben.

FC Seeshaupt bleibt auf fremden Bahnen ohne Punkt

Im Hinkampf hatten die Sportkegler des FC Seeshaupt den SSV Bobingen II noch knapp, aufgrund eines Vorsprungs von drei Holz, mit 5:3 besiegt. Im Rückkampf auf fremder Bahn gab es für den Aufsteiger eine 2:6-Niederlage (3187:3244 Holz). Auswärts bleibt Seeshaupt damit bislang ohne Punktgewinn.

Pascal Schouten, Sportkegler beim Landesligisten FC Seeshaupt; Foto aus der Saison 2022/2023. © ralf ruder

Als es in die Schlusspaarungen ging, „war das Ergebnis noch völlig offen“, heißt es in einer Mitteilung. Beim Stand von 2:2 (nach Mannschaftspunkten) hatte der FC gerade mal drei Holz Vorsprung. Doch die Seeshaupter lagen alsbald im Rückstand, weil Manuel Arndt mit 160 Holz furios startete. Der Bobinger hielt auch in der Folge Alexander Wassermann (504/1:3) auf Distanz und nahm dem FC-Spieler neben dem Mannschaftspunkt noch 57 Holz ab.

Einmal mehr nur ganz knapp verpasste Thomas Lackinger (530) einen Mannschaftspunkt. Vier Holz fehlten ihm gegen den satzgleichen Florian Gilg (533). Doch selbst ein Sieg Lackingers hätte an der Niederlage nichts mehr geändert.

In den Startpaarungen war Pascal Schouten (562/3:1) für die Seeshaupter erfolgreich. Dem Bobinger Matthias Arnold nahm er 63 Holz ab. Leonhard Werner (524/1:3) musste derweil die Überlegenheit Jonathan Hubers (560) anerkennen. In den Mittelpaarungen entschieden jeweils die höheren Holzzahlen, weil alle Spieler jeweils zwei Sätze gewonnen hatten.

Daniel Hey (540) behielt gegenüber Daniel Seidl (528) die Oberhand. Die 161 Holz (57 im Abräumen) von Hey im zweiten Satz bildeten das höchste Satzergebnis an diesem Tag. Edgar Schouten (527) hingegen zog gegen Bernd Herrmann (563) klar den Kürzeren.