Landkreis-Teams in prekärer Situation — Am Samstag kommt es zum direkten Duell

Von: Paul Hopp

Die Sportkegler des FC Seeshaupt, aufgenommen im März 2022. © Ralf Ruder

Die Teams von Gut Holz Eberfing und des FC Seeshaupt stehen in der Landesliga Süd derzeit auf Abstiegsplätzen. Am Samstag kommt es zum direkten Duell.

Landkreis – Es sieht wahrlich nicht gut aus für die beiden Landkreis-Teams in der Landesliga Süd. Nach gegenwärtigem Stand müsste sowohl Gut Holz Eberfing (8. Platz) als auch der FC Seeshaupt (9.) absteigen.

Drei Spieltage stehen noch aus. Beide treffen immerhin noch auf die direkte Konkurrenz (Bobingen II, Steppach, Eichstätt). Allerdings könnten – nach einem Szenario des BSKV – heuer gar vier Teams aus der zehn Klubs umfassenden Liga absteigen.

Gut Holz Eberfing verliert zum siebten Mal in Folge

„Es wird eine unendliche Geschichte“, sagt Andreas Gattinger mit spürbar Frust in der Stimme. Das Team des SKC Gut Holz Eberfing kommt einfach nicht mehr in die Gänge. Das 3:5 beim SKC Töging-Erharting II bedeutete die siebte Niederlage in Folge. Von Tabellenplatz eins ging es so runter bis auf acht. Gattinger spielt schon Jahrzehnte in der ersten Mannschaft, doch so eine Serie habe er „in ähnlicher Form noch nie“ erlebt.

Wie schon so oft in den vergangenen Wochen galt: Die Eberfinger spielten nicht schlecht. Die 3333 Holz insgesamt hatte in dieser Saison auf der Anlage der Töginger noch kein anderes Auswärtsteam erreicht. Allerdings spielten an diesem Tag auch die Gastgeber stark auf, kamen letztlich auf 3368 Holz. Das war die Entscheidung, da so die zwei Extra-Punkte an die Töginger gingen.

Der Start verlief „nach Plan“, so Gattinger. Eberfing holte einen Mannschaftspunkt. Matthias Lange (539 Holz/2,5:1,5 Sätze) holte ihn gegen Willi Stockinger (528). Im anderen Duell verlor Hubert Resch (549/1,5:2,5) gegen Stefan Weindl (572). In den Mittelpaarungen spielte Eric Kühberger (592/3:1) stark auf und hatte so Sascha Strobl (550) klar im Griff. Eine gute Leistung zeigte auch Gattinger (566/1:3), doch sein Konkurrent, David Giesecke (579), schaffte im letzten Satz einen Endspurt, mit dem er sich dann doch den Punkt sicherte. In die Schlusspaarungen gingen die Eberfinger mit 17 Holz Vorsprung.

Im Finale fehlten den Gästen aber die herausragenden Ergebnisse. Markus Lindner (547/2:2) holte zwar den Mannschaftspunkt, konnte sich von Josef Winkler (540) aber nicht entscheidend absetzen. Alois Kriesmair (540/0:4) bekam es mit einem wiedererstarkten Karlheinz Leserer (599) zu tun, der im dritten Satz mit 166 Holz auftrumpfte.

FC Seeshaupt gewinnt und gibt „rote Laterne“ ab

Nach vier Niederlagen in Folge hat es für den FC Seeshaupt wieder mit einem Sieg geklappt: Gegen Fortuna Schwabmünchen siegte der Aufsteiger nach einem spannenden Spiel mit 5:3 (3226:3204 Holz). Die Entscheidung fiel laut einer Mitteilung „erst beim Abräumen im letzten Durchgang“. Seeshaupt hat damit zu Hause eine ausgeglichene Bilanz (8:8 Punkte) vorzuweisen.

In den Startpaarungen sorgte Pascal Schouten (595 Holz/3:1 Sätze) mit starkem Auftritt und der Tagesbestleistung für ein Highlight. Er distanzierte Joachim Oswald klar und bescherte den Gastgebern eine ordentliche Führung bei den Gesamtholz. Im anderen Duell verlor Alexander Wassermann (538/2:2) nur knapp gegen Hans-Peter Breyer (545). In den Mittelpaarungen verlief das Geschehen insgesamt ausgeglichen: Daniel Hey (478/1:3) verlor deutlich gegen Christian Lindner (530), dafür setzte sich Eike Grabe (548/2:2) dank eines starken zweiten Satzes (161 Holz/61 im Abräumen) gegen Michael Schaller (509) durch.

In den Schlusspaarungen war Spannung angesagt. Leonhard Werner (540/3:1) sorgte mit einem guten letzten Abräumen (50:26) dafür, dass er einerseits den Mannschaftspunkt holte und andererseits Maximilian Below (516) deutlich hinter sich ließ. Somit fiel die Niederlage von Thomas Lackinger (527/0:4) gegen Holger Traber (572) nicht ins Gewicht.

Direktes Duell: Am Samstag, 11. März, erwartet Gut Holz Eberfing den FC Seeshaupt zum Landkreisduell. Beginn ist um 16 Uhr. Beide Mannschaften müssen die Partie unbedingt gewinnen. In der Hinrunde siegte Eberfing mit 6:2.