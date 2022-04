FC Seeshaupt: Mit einem Derbysieg zum Bezirksoberliga-Titel

Von: Paul Hopp

Top in der Bezirksoberliga: das Seeshaupter Team mit (hi.v.l.) Tobias Heimerl, Eike Grabe, Thomas Lackinger, (vo.v.l.) Daniel Hey, Leonhard Werner und Pascal Schouten. Das Foto entstand vor dem Heimkampf Anfang März gegen Frischauf Weilheim. © Ralf Ruder

Zuletzt waren sie ins Straucheln geraten, doch im Derby gegen Penzberg waren die Kegler des FC Seeshaupt wieder auf der Höhe. Das bescherte ihnen einen großen Erfolg.

Seeshaupt – Ein zuletzt strauchelnder Tabellenführer, ein Verfolger im Höhenflug und noch dazu ein Derby: Die Spannung vor dem Bezirksoberliga-Duell zwischen dem gastgebenden SKC Fortuna Penzberg und dem FC Seeshaupt war groß. Das Interesse an der Partie war entsprechend – zahlreiche Fans waren gekommen. Die sahen einen souverän herausgespielten 6:2-Sieg (3275:3062 Holz) von Spitzenreiter Seeshaupt. Die FC-Männer machten mit dem 13. Saisonerfolg vorzeitig den Meistertitel perfekt. Die Penzberger hätten mit einem Sieg das Rennen um Rang eins nochmals spannend machen können; ihnen bleibt immer noch die Chance auf den Vize-Titel.

FC Seeshaupt gewinnt Top-Duell gegen Penzberg mit 6:2

Für beide Mannschaften war es ein Heimspiel. Das Duell wurde im Sportheim des FC Seeshaupt ausgetragen. Für die Penzberger ist die Anlage dort, seit die Josef-Boos-Halle saniert wird, die Heimstatt. Bis zu dieser Partie waren die Fortunen „zu Hause“ ungeschlagen. Doch anders als bei ihren jüngsten Heimauftritten blieben sie bei den Holzzahlen deutlich zurück. Auf Seeshaupter Seite hingegen spielten alle sechs Akteure auf beachtlichem Niveau. Damit war der Ton der Partie gesetzt.

Pascal Schouten mit der Tagesbestleistung

In den Startpaarungen zeigte Seeshaupts Pascal Schouten, warum er in der Einzelwertung der Liga ganz vorn liegt. Mit 579 Holz erzielte er ein starkes Resultat. Sein direkter Kontrahent, Aydin Coban (494) konnte da nicht mithalten. In allen Sätzen hatte Schouten die Nase vorn. Im anderen Duell setzte sich Penzbergs Konrad Stremair (529 Holz/3:1) knapp gegen Leonhard Werner (525) durch. Im vierten Satz traf der Seeshaupter, in Führung liegend, zwei Schub vor Schluss den noch letzten stehenden Kegel nicht. Leonhard kam nicht mehr in die Vollen, Stremair nutzte das und holte den Mannschaftspunkt.

In den Mittelpaarungen hatte Daniel Hey (546/3:1) gegen Markus Jung (520) nur im dritten Satz Probleme. Dort verlor er mit neun Holz Differenz. Insgesamt „war sein Sieg nicht gefährdet“, heißt es in einer Mitteilung. Im Match zwischen Eike Grabe (545/4:0) und Felix Kreher (502) bot der erste Satz einiges an Spannung. Nachdem der Seeshaupter knapp gewonnen hatte (132:130), gewann er die folgenden Durchgänge zum Teil recht deutlich. Vor den Schlusspaarungen führten die Seeshaupter mit 3:1 Punkten und 150 Holz – ein doch komfortabler Vorsprung.

In den Schlusspaarungen konnte Penzberger keinen Druck mehr aufbauen, auch wenn Julian Kral (517/3:1) gegen Thomas Lackinger (527) einen Mannschaftspunkt holte. Im zweiten Satz verpasste der Seeshaupter, ähnlich wie zuvor sein Teamkollege Leonhard, beim vorletzten Schub einen einzelnen Kegel. Kral gewann mit 128:127. Den dritten Durchgang sicherte sich der Penzberger mit drei Holz Vorsprung – der Mannschaftspunkt war vergeben. In Satz vier trumpfte Lackinger mit einem 155:132 auf.

Im anderen Duell gewann Seeshaupts Alexander Wassermann (553/3:1) die ersten drei Sätze klar gegen Thomas Huppenberger (500). Dieses Match war so schon entschieden. Huppenberger zeigte im letzten Durchgang mit einem 150:131 sein Können – fürs Resultat spielte das aber keine Rolle mehr.

Kader FC Seeshaupt: Für den FC Seeshaupt spielten in dieser Saison bis dato: Pascal Schouten (absolvierte Spiele: 15/Auswärtsschnitt: 557,9), Andreas Seitz (9/539,3), Eike Grabe (15/534,5), Alexander Wassermann (11/531,0), Thomas Lackinger (8/526,6), Daniel Hey (15/520,9), Leonhard Werner (9/512,0), Tobias Heimerl (3/488,0), Jörg Höllein (1/483,0), Karl-Heinz Hey (3/442,3).