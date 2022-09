Spannende Tandem-Duelle: Frischauf Weilheim im Bezirk zweimal top

Von: Paul Hopp

Die besten Frauen-Teams: (v.l.) Regina Resch/Ramona Resch (2. Platz), Sabrina Kießlich/Brigitte Schwaiger (1. Platz) und Ramona Wasmaier/Inge Gartner (3. Platz). © Privat

Bei der Bezirksmeisterschaft im Tandem lieferten sich die oberbayerischen Kegler spannende Duelle. Besonderen Grund zur Freude hatte diesmal Frischauf Weilheim.

Waldkraiburg – Zwei Titel und dazu drei weitere Podestplätze – die oberbayerische Meisterschaft in der Disziplin „Tandem“ ist für die Frauen und Männer aus dem Sportkegelkreis „Zugspitze“ durchaus erfolgreich verlaufen. Bei den Titelkämpfen, ausgetragen auf der Bahn des SKV Waldkraiburg, gab es in den einzelnen Klassen aber durchaus Überraschungen.

So mussten die Geschwister Regina Resch (Schwarz-Gelb Schongau) und Ramona Resch (SKK Seeshaupt) im Wettbewerb der Frauen-Teams erstmals seit langem wieder einem anderen Duo den Vortritt lassen. Sabrina Kießlich und Brigitte Schwaiger (beide SV Wacker Burghausen) sicherten sich mit 329 Holz die Goldmedaille. Regina und Ramona Resch gewannen mit 318 Holz Silber. Entscheidend in dem Duell um den Titel war der dritte Durchgang: Dort kamen die Burghausenerinnen auf 80 Holz, während die Resch-Geschwister 70 Holz erzielten.

Frischauf Weilheim holt im Tandem zweimal Gold

Gespielt wurde 4 x 30 Wurf auf Abräumen. Die Holzzahlen bei den Bezirksmeisterschaften blieben deutlich unter denen, die bei der Meisterschaft des Kreises „Zugspitze“ in Weilheim gespielt wurden, zurück. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass die Teilnehmer schlechter gespielt hätten. Resultate beim Kegeln sind stark von der jeweiligen Bahn abhängig.

Im Wettbewerb der Männer kam es zu einer Art Revanche. Dort machten, wie bei der Bezirksvorentscheidung (wir berichteten), ein Duo von Gut Holz Eberfing und ein Duo von Frischauf Weilheim den ersten Platz unter sich aus. Diesmal jedoch behielten die Weilheimer die Oberhand: Thomas Sepp und Stefan Schwinghammer (beide Frischauf Weilheim) gewannen mit 341 Holz die Goldmedaille und qualifizierten sich so obendrein für die bayerische Meisterschaft.

Die Top Drei bei den Männern: (v.l.) Hubert Resch/Alois Kriesmair (2. Platz), Stefan Schwinghammer/Thomas Sepp (1. Platz) sowie Alexander und Robert Schropp (3. Platz). © Privat

Silbermedaille für Gut Holz Eberfing

Für Hubert Resch und Alois Kriesmair (331) von Gut Holz Eberfing gab es die Silbermedaille. Im Vorjahr hatten die beiden auf Oberbayern-Ebene Bronze gewonnen. Rückblickend war es heuer der zweite Durchgang, der den Ausschlag gab: Da machten Sepp/Schwinghammer 16 Holz auf die direkten Konkurrenten gut (88:72). Da half es Resch/Kriesmair auch nicht, dass beide die mit Abstand wenigsten Fehlwürfe (nur sechs Stück) produziert hatten.

Max Dreisser (Frischauf Weilheim) verpasste zusammen mit Rudolf Schmidberger (Münchner Kegel-Verein) nur um fünf Holz den Bronzeplatz, den ein Duo des SKV Waldkraiburg mit 305 Holz einnahm. In Schlagdistanz zum dritten Rang waren auch noch Robert Leonhart/Leo Obholzer (Schwarz Blau Burggen/299) und Karlheinz Kölsch/Erich Liebl (Frischauf Weilheim/291).

Weilheimer Duo siegt im Mixed-Tandem

Ähnlich wie bei den Männern lief es bei den Mixed-Teams: Dort stand am Ende der Bezirksmeisterschaft ein Duo ganz oben, das bei den Meisterschaften im Kreis „Zugspitze“ noch anderen den Vortritt hatte lassen müssen. Angelika Wagner und Markus Mühlberger (Frischauf Weilheim) waren in Waldkraiburg mit 332 Holz allen anderen voraus. Die Drittplatzierten der Bezirksvorentscheidung glänzten im dritten Durchgang mit 99 Holz und machten damit entscheidend an Boden gut.

Gold im Mixed-Wettbewerb holten Angelika Wagner und Markus Mühlberger von Frischauf Weilheim. © Privat

Ramona Resch und Kriesmair – im Kreis die Besten – belegten mit 320 Holz den zweiten Platz, der ihnen auch die Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft bescherte. Für Regina Resch und Vater Hubert Resch gab es diesmal, anders als vor zwei Wochen, keine Medaille. Mit 311 Holz verpasste das Duo nur knapp den Bronzerang. Den nahmen Ramona Wasmaier (SV Mehring) und Manuel Brosig (SKV Waldkraiburg) ein. Beide kamen auf 313 Holz. Im zweiten Durchgang hatten sie 107 Holz erzielt – es war das beste Einzelbahn-Resultat der Meisterschaft.