Gut Holz Eberfing wählt eine besondere Taktik - und wird belohnt

Von: Paul Hopp

Teilen

Das Landesliga-Team des SKC Gut Holz Eberfing mit (hi.v.l.) Hubert Resch, Helmut Schütz, Tobias Zahler, Alois Kriesmair, (vo.v.l.) Markus Lindner, Andreas Gattinger und Eric Kühberger. © Ralf Ruder

Die Sportkegler von Gut Holz Eberfing haben bei Landesliga-Schlusslicht TSV Ingolstadt-Nord mit 5:3 gewonnen. Wichtig dafür war ein Top-Resultat im Startpaar.

Eberfing – Eric Kühberger „ist derzeit unser Joker“, sagt Eberfings Teamsprecher Andreas Gattinger. Ein Spieler also, der in besonderen Situationen auftrumpfen und so dem SKC Gut Holz den entscheidenden Vorteil bringen kann. Als wahrer Trumpf für die Eberfinger erwies sich Kühberger nun beim Auswärtskampf gegen den Landesliga-Letzten, den TSV Ingolstadt-Nord. Mit seinen 601 Holz im Startpaar nahm er seinem Konkurrenten satte 95 Holz ab. Zwei Zusatzpunkte waren den Eberfingern damit schon so gut wie sicher. Und die sollten am Ende auch ausschlaggebend sein für den 5:3-Sieg (3232:3103 Holz).

„Es war ein besonderes Spiel“, berichtete Gattinger. Dank Eric Kühbergers fulminanten Auftritts brauchten sich die Eberfinger über die Gesamtholzzahl nur noch wenige Gedanken zu machen. Allerdings erwiesen sich die Ingolstädter in den direkten Duellen als zähe Gegner. So war erst vor dem letzten Durchgang im Schlusspaar klar, dass die Eberfinger gewinnen würden.

Eric Kühberger glänzt im Startpaar mit 601 Holz

Die Taktik, Kühberger im Startpaar aufzustellen, „ist aufgegangen“, freute sich Gattinger. Die ersten zwei Sätze konnte Gegner Andreas Heinz (506) noch mithalten, dann zog Kühberger mit zwei Top-Resultaten (161/160) auf und davon. Die 601 Holz (4:0 Sätze) waren laut Gattinger auch mit Blick auf die Anlage in der Bezirkssportanlage Nord-Ost bemerkenswert: „Das ist eine normale, faire Bahn“, so Gattinger. Aber ein 600er-Resultat „spielst du da nicht so einfach runter“. Dass das Spielen auf der Anlage kein Selbstläufer ist, musste Tobias Zahler (485/1:3) erfahren, der gegen Martin Kellner (520) den Kürzeren zog.

Auf ihn ist Verlass: Markus Lindner hat in dieser Saison für Gut Holz Eberfing schon zehn Mannschaftspunkte geholt. © Ralf Ruder

In den Mittelpaarungen waren die Eberfinger an den Ingolstädtern „dran, aber einen Mannschaftspunkt haben wir nicht geschafft“, so Gattinger. Dem Routinier (506/1:3) fehlten gegen Uwe-Georg Hammer im entscheidenden vierten Satz ein paar Holz zum Sieg. Hubert Resch (518/1,5:2,5) fehlte im Duell mit Oswald Eckert (531) auch bisweilen das nötige Glück.

Vor den Schlusspaarungen war klar: Eberfing benötigt unbedingt zwei Mannschaftspunkte, um die Partie zu gewinnen. Die holten Alois Kriesmair (557/3:1) und Markus Lindner (565/4:0) mit jeweils starken Vorstellungen. Allerdings mussten die Gäste dafür schon auch kämpfen. So gewann Kriesmair im Duell mit Christian Heinz (544) den dritten Satz mit einem Holz Vorsprung – erst damit war der Erfolg des Eberfingers fix.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Lesen Sie auch FC Seeshaupt beweist im Duell mit Top-Team erneut Nervenstärke Nervenstark in engen Spielen - so präsentieren sich derzeit die Sportkeglerinnen des FC Seeshaupt. Das bescherte ihnen jüngst auch einen Heimsieg gegen Schretzheim. FC Seeshaupt beweist im Duell mit Top-Team erneut Nervenstärke Auf Playoff-Kurs Die Eishackler des EHC Klostersee marschieren weiter – auch am Wochenende gab es sechs Punkte Auf Playoff-Kurs

Stets alles im Griff hatte Lindner, der Bernd Weichhart (488) klar distanzierte. Im zweiten Satz brannte der Eberfinger mit 172 Holz ein regelrechtes Feuerwerk ab. Ist Kühberger der Joker im Gut-Holz-Team, dann ist Markus Lindner die Bank: Nicht nur, dass er bis dato alle Partien in dieser Saison absolviert hat – Lindner holte aus seinen zwölf Duellen zehn Mannschaftspunkte. Damit ist er ligaweit Spitze. Zweitbester in dieser Wertung ist Stefan Haggenmüller (12 Spiele/9,5 Punkte) vom SKC Unterthingau.

Am Samstag, 19. März, trifft Eberfing auf heimischer Bahn auf den Spitzenreiter, Alle Neune Thal. Beginn im Gasthof „Zur Post“ ist um 16 Uhr. Das Team aus der Gemeinde Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) verlor zuletzt beim mit Bundesliga-Akteuren verstärkten SSV Bobing II mit 0,5:7,5, zeigte aber mit insgesamt 3419 Holz eine starke Leistung. Fast schon kurios: Thals Timo Hehl spielte 600 Holz, musste sich aber mit SSV-Spieler Alexander Bobinger den Mannschaftspunkt teilen – auch er hatte 600 Holz erzielt.

Auch das ist interessant: Leichtathlet Nick Jäger gewinnt eine Medaille bei der Studenten-WM im Crosslauf. Mountainbikerin Tanja Priller erlebt bei UCI-Rennen einen turbulenten Saisonauftakt. Bei den „Peißenberg Miners“ verlängert ein wichtiger Spieler gleich um drei weitere Jahre.