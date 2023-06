Verflixter „Sudden Victory“: Fabian Lange erlebt hoch spannendes Viertelfinale

Von: Paul Hopp

Teilen

Symbolfoto zum Thema „Sportkegeln. © c. riedel

Bei der bayerischen Meisterschaft im Kegeln gab es viele spannende Duelle. Eines erlebte ein Kegler, der früher beim SKC Gut Holz Eberfing erfolgreich spielte.

München – Es war eines der Highlights bei der bayerischen Kegel-Meisterschaft der Männer – und ein Sportler aus dem Landkreis war involviert. Im Viertelfinale lieferte sich Fabian Lange aus Huglfing, für den Erstligisten SKC Victoria Bamberg im Einsatz, und Mario Strauß (KRC Kipfenberg), ein hoch spannendes Duell.

Fabian Lange belegt bei bayerischer Meisterschaft Platz neun

Am Ende hatte jeder der beiden zwei Sätze gewonnen und 637 Holz erreicht. Extra-Würfe, „Sudden Victory“ genannt, mussten die Entscheidung bringen. Dabei zog Lange knapp mit 17:20 den Kürzeren. Ein bitteres Ende, denn in der Qualifikation hatte der Huglfinger, der seinerzeit beim SKC Gut Holz Eberfing das Kegeln begann, mit 655 Holz das zweitbeste Ergebnis erzielt. In der Endabrechnung landete Lange auf dem neunten Platz unter 24 Teilnehmern.

Für die bayerischen Titelkämpfe hatte sich auch Marcus Wolf qualifiziert. Für ihn stand am Ende der 15. Platz zu Buche. Der Schwarz-Gelb-Kegler, als oberbayerischer Bezirksmeister angereist, schaffte es in der Qualifikation mit 581 Holz (13. Platz) in die K.o.-Runde. Im Viertelfinale bekam es Wolf mit Christopher Wittke (KV Bamberg) zu tun. Das Duell verlor der Schongauer mit 0:4 Sätzen (555:602 Holz). Wittke holte sich am Ende den bayerischen Meistertitel. In der Finalrunde siegte er mit 13 Satzpunkten und 662 Holz. Im Halbfinale hatte Wittke mit 673 Holz geglänzt – sein Duell gegen Mike Kell (KV München) gewann er mit 4:0 Sätzen.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Die weiteren Medaillen holten Taras Elsinger (11 Punkte/645 Holz) vom SKV Regensburg und Sebastian Dieterich (11 Punkte/630 Holz) vom KV Bad Neustadt. Mathias Weber (5 Punkte/601 Holz) vom SKK Raindorf wurde Vierter. Alle vier Teilnehmer an der Finalrunde haben sich für die deutsche Meisterschaft qualifiziert.



In der Frauen-Konkurrenz war diesmal aus dem Landkreis Weilheim-Schongau keine Keglerin dabei. Den Bezirk Oberbayern (Zugspitzkreis/Chiemgaukreis) vertraten Ramona Wasmeier (SV Mehring) und Magdalena Siferlinger (SKK Bad Endorf). Wasmeier landete auf dem sechsten Platz – im Halbfinale verlor sie gegen die spätere Drittplatzierte Kathrin Hüther (KV Bad Neustadt) mit 1:3 Sätzen (584:609 Holz). Siferlinger wurde Elfte. Gold bei den Frauen gewann Anna_Lisa Lippert (ASV Fronberg).