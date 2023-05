Regina Resch nicht zu stoppen, Florian Aderbauer mit furiosem Finish, Marcus Wolf erneut vorn

Von: Paul Hopp

Geschwister-Duell: Regina Resch (Mi./Schongau) setzte sich diesmal in der U23 gegen ihre Schwester Ramona Resch (l./Seeshaupt) durch. Bronze ging an Anna Steinbrecher (Oberau). © Kegelkreis Zugspitze

Die Bezirksmeisterschaft im Kegeln bot spannende Wettkämpfe. Aus Landkreis-Sicht verlief sie äußerst erfreulich - und nicht zuletzt für Schwarz-Gelb Schongau.

Schongau – Für Schwarz-Gelb Schongau läuft es bei den Einzelmeisterschaften in dieser Saison sehr gut. Zum Abschluss der Titelkämpfe auf Bezirksebene gab es nochmals zwei Goldmedaillen. Auch Gut Holz Eberfing und der FC Seeshaupt hatten Grund zur Freude.

Marcus Wolf setzt seine gute Serie in den Meisterschaften fort

Völlig überraschend kam der Sieg von Marcus Wolf nicht. Der Kegler von Schwarz-Gelb Schongau hatte schon während der Bayernliga-Saison verlässlich gute Ergebnisse abgeliefert, auch wenn er letztlich doch nicht den Abstieg seines Teams verhindern konnte. Wolf absolvierte alle 18 Partien und holte dabei 13 Mannschaftspunkte – ein starker Wert. Nur fünf Spieler waren in dieser Statistik besser als er. Und in der Einzelmeisterschaft hatte er ebenfalls schon geglänzt: Die Bezirksvorentscheidung im Einzel gewann Wolf, im Sprint holte der Schongauer auf Oberbayern-Ebene Bronze.

Mit dem Sieg im Einzel bei der Bezirksmeisterschaft sammelte Wolf nun seine dritte Medaille. Im Endturnier, ausgetragen auf seiner Heimbahn in Schongau, setzte sich der Schwarz-Gelb-Akteur mit 13 Satzpunkten und 604 Holz am Ende klar durch. Die Entscheidung fiel allerdings erst spät. Nach zwei Durchgängen hatten Wolf und seine Konkurrenten, Manuel Brosig (SKV Waldkraiburg), Hubert Resch (Gut Holz Eberfing) und Christoph Sporer (Schwarz Gelb-Schongau), allesamt fünf Satzpunkte gesammelt.

Schon die zweite Goldmedaille in der laufenden Meisterschaftsserie holte Marcus Wolf (Mi./Schongau). Silber gewann Manuel Brosig (l./Waldkraiburg), Bronze holte Hubert Resch (Eberfing). © Kegelkreis Zugspitze

Vor dem letzten Satz hatte auch noch jeder die Chance auf den Titel. Im vierten Durchgang schaffte Wolf mit 154 Holz das beste Resultat und holte weitere vier Satzpunkte. Resch musste sich mit 136 Holz und einem Satzpunkt begnügen, dadurch fiel er noch auf den Bronzeplatz (9 Punkte/566 Holz) zurück. Brosig sicherte sich mit 153 Holz und drei Punkten die Silbermedaille (10 Punkte/596 Holz).

Insgesamt waren 16 Männer aus dem Bezirk angetreten, die in einer Qualifikation und einer K.o.-Phase (jeweils in Weilheim ausgespielt) die vier Teilnehmer fürs Endturnier (tags darauf in Schongau) ermittelten. Mit seinem Sieg hat sich Marcus Wolf für die bayerische Meisterschaft qualifiziert, die am Samstag, 20. Mai, in München stattfindet.

Florian Aderbauer siegt bei Junioren mit bärenstarkem Finish

Nach seinem Sieg im Kreis Zugspitze hat Florian Aderbauer (Gut Holz Eberfing) auch bei der Bezirksmeisterschaft triumphiert. In einem hoch spannenden Duell setzte er sich dabei gegen Julian Rettenbacher (SKV Waldkraiburg) durch.

Der letzte Satz entschied über Gold und Silber. Aderbauer lieferte, als es drauf ankam, mit 151 Holz eine vorzügliche Leistung ab und machte mit einem Gesamtergebnis von 15 Punkten (529 Holz) den Titel perfekt. Rettenbacher kam im letzten Durchgang nur auf 115 Holz – er kam auf 13 Satzpunkte (486 Holz). Bronze ging an Florian Warter (8 Punkte/425 Holz) vom SV-DJK Kolbermoor.

Top bei der U23: Florian Aderbauer (Mi./Eberfing) setzte sich gegen zwei Kegler aus dem Chiemgaukreis durch. © Kegelkreis Zugspitze

Geschwister-Duell bei den Juniorinnen

Bei der Bezirksvorentscheidung im Kreis Zugspitze hatte sich Regina Resch noch ihrer Schwester Ramona Resch beugen müssen. Doch nun, auf Oberbayern-Ebene, war die Keglerin von Schwarz-Gelb Schongau nicht aufzuhalten. Mit dem Optimum von 16 Satzpunkten und starken 583 Holz (210 im Abräumen) sicherte sich die Paterzellerin die Goldmedaille. Obendrein gab es das Ticket für die bayerische Meisterschaft am kommenden Samstag, 20. Mai, in München.

In den ersten beiden Sätzen hatte Regina Resch jeweils nur wenige Holz Vorsprung auf Ramona Resch (für den FC Seeshaupt spielend). Dann aber zog sie davon. Das Resultat von Ramona Resch (12 Satzpunkte/560 Holz) konnte sich aber auch sehen lassen; sie gewann damit Silber vor Anna Steinbrecher (8 Punkte/495 Holz) vom SKC Oberau.

So läuft ein Finalturnier ab Im Einzel werden bei Meisterschaften seit einigen Jahren die Medaillen in einer Finalrunde ausgespielt. Bis zu vier Spieler/innen treten an – sie haben sich davor in einer Qualifikation und in anschließenden K.o.-Runden durchgesetzt.

Gespielt wird auf vier Bahnen im Modus 120 Wurf (4 x 30). Nach jedem Satz wird abgerechnet. Der Spieler mit der höchsten Holzzahl bekommt vier Satzpunkte. Die anderen bekommen (absteigend) drei und zwei Satzpunkte sowie einen Satzpunkt. Sind Spieler in einem Durchgang holzgleich, werden die noch offenen Punkte addiert und durch die Zahl der punktgleichen Spieler geteilt. Am Ende der vier Durchgänge gewinnt derjenige/diejenige mit der höchsten Anzahl an Satzpunkten. Bei Punkte-Gleichstand entscheidet die höhere Gesamtholzzahl.

Bei den Frauen dominiert der Chiemgaukreis

Bei der Medaillenvergabe waren die Frauen aus dem Zugspitzkreis außen vor. Das Endturnier der besten vier bestritten ausschließlich Keglerinnen aus dem Chiemgaukreis. Ramona Wasmeier (SKV Mehring), die heuer schon den Bezirkstitel im Sprint gewonnen hatte, setzte sich mit 13 Satzpunkten knapp gegen Magdalena Siferlinger (12,5) vom SKK Bad Endorf durch. Bronze ging an Sabrina Kießlich (8,5) von Wacker Burghausen.

Chancen aufs Endturnier hatten aus dem Kegelkreis Zugspitze zwei Spielerinnen: Stefanie Schiegg (TSV Peißenberg) und Michaela Sepp (Frischauf Weilheim) verloren ihre K.o.-Duelle allerdings jeweils mit 0:4 Sätzen. Schiegg hatte mit 516 Holz die Qualifikationsrunde gewonnen, die wie das Halbfinale in Schongau ausgespielt wurde. Das Endturnier der besten vier fand in Waldkraiburg statt.