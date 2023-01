Spannendes Geschwisterduell um Einzel-Gold

Kegeln

Von Paul Hopp schließen

Die Einzelmeisterschaft der Sportkegler brachte diverse spannende Duelle. Bei den Juniorinnen kam es zu einem engen Rennen um Gold zwischen zwei Geschwistern.

Landkreis – Die Sportkegler im Kreis „Zugspitze“ haben nochmals Einzelentscheidungen absolviert. In den Finalwettbewerben in der U23-Klasse bei den Frauen und Männern gab es beachtliche Resultate und spannende Entscheidungen. Der mit Abstand erfolgreichste Verein war Schwarz-Gelb Schongau – fünf von elf Medaillen gingen an den Klub.

Überraschungserfolg bei den Frauen

Zwei Keglerinnen dürfte das Prozedere bei der Siegerehrung bekannt vorgekommen sein: Wie schon im vergangenen Jahr hatte Michaela Sepp (Frischauf Weilheim) die Silbermedaille gewonnen, Stefanie Schiegg (TSV Peißenberg) bekam erneut die Bronzeplakette überreicht. Die Siegerin kommt von einem Verein, der – bei allem Respekt – in der Regel nicht die großen Erfolge feiert. Sylvia Winkler vom SV Hechendorf machte das Rennen, in souveräner Manier obendrein. Die Spielerin aus der Kreisklasse A der Männer – dort tritt sie in einem gemischten Team an – legte beim Vorlauf in Seeshaupt mit starken 550 Holz (199 im Abräumen) den Grundstein zu ihrem Erfolg.

+ Die Top Drei bei den Frauen: (v.l.) Stefanie Schiegg (Bronze), Sylvia Winkler (Gold) und Michaela Sepp (Silber). © Kegelkreis Zugspitze

Das gleiche Resultat hatte Winkler heuer auch schon in der Liga, beim 4:2 über den SKC Kochel, als persönliche Saison-Bestleistung erzielt. Gegenüber Sepp betrug der Vorsprung nach dem Vorlauf schon 58 Holz. Im Endlauf in Weilheim bewegten sich Winkler (478), Sepp (474) und Schiegg (471) auf annähernd demselben Niveau, sodass sich an der Reihung nichts mehr änderte.

Schongauer Dreifachsieg bei den Männern

Triumph total für Schwarz-Gelb Schongau: Der Bayernligist holte am Ende alle Medaillen. Dass Marcus Wolf ganz vorn lag, war durchaus stimmig, denn er hatte sowohl im Viertelfinale (576) als auch im Halbfinale (598) die höchsten Holzzahlen erzielt. Im Finalturnier (mit Satzwertung) in Weilheim erzielte Wolf mit 576 Holz ebenfalls die Tagesbestwertung. Mit 13 Satzpunkten siegte er am Ende vor seinen Vereinskollegen Christoph Sporer (11 Punkte/566 Holz) und Thomas Feuchtinger (10/543). Sporer – bei der Bezirksvorentscheidung im vergangenen Jahr bereits Zweiter – hatte im ersten Satz mit 161 Holz (4 Punkte) geglänzt, konnte das Niveau aber nicht halten.

Der vierte Final-Teilnehmer war Manfred Hummel (Schwarz-Blau Burggen), seines Zeichens 2019 oberbayerischer Meister im Einzel. Ihm fehlten diesmal aber mit Ausnahme des zweiten Satzes (141 Holz/3 Punkte) die nötigen Holzzahlen, um im Kampf um den Titel eingreifen zu können.

+ Schwarz-Gelbe unter sich: (v.l.) Christoph Sporer (Silber), Marcus Wolf (Gold) und Thomas Feuchtinger (Bronze) waren top bei den Männern. © Kegelkreis Zugspitze

Der spätere Sieger Wolf hatte im Viertelfinale einen schwierigen Moment zu überstehen. Gegen Christian Röck (KC Oberdießen) lag er nach drei Bahnen mit 1:2 Sätzen im Rückstand. Danach drehte Wolf aber mit 165 Holz auf. Bei Satzgleichheit entschied letztlich die größere Gesamtholzzahl (576:561) zugunsten des Schongauers.

Äußerst knapp ging es im Viertelfinale zwischen dem Sieger der Qualifikation, Oliver Zingler (SKV Penzberg), und Christian Lindner (Frischauf Weilheim) zu: Beim Stand von 2:2 setzte sich Zingler mit zwei Holz Vorsprung durch. Im Halbfinale war für den SKV-Spieler aber gegen Manfred Hummel Schluss. Alle Semifinalpartien wurden mit 3:1 Sätzen entschieden. Der Vorjahressieger, Pascal Schouten (FC Seeshaupt), musste sich in der Vorschlussrunde gegen Sporer (1:3/546:564 Holz) geschlagen geben.

Punktegleichstand bei den Juniorinnen

Nicht ganz unerwartet, aufgrund ihrer Leistungen in den vergangenen Wettkämpfen, machten den Titel die Geschwister Resch unter sich aus. Nach Satzpunkten lagen Ramona Resch (FC Seeshaupt) und Regina Resch (Schwarz-Gelb Schongau) am Ende gleichauf – beide hatten 14 Zähler gesammelt. In diesem Fall entscheidet die Gesamtholzzahl, dabei hatte Ramona (511) die Nase gegenüber Regina (492) vorn.

+ Das Titelduell bei den Junioren entschied Florian Aderbauer (r.) gegen Raphael Fried für sich. © Kegelkreis Zugspitze

Maßgeblichen Einfluss auf das Duell hatte der dritte Durchgang, in dem Ramona Resch ihrer Schwester 24 Holz abnahm (140:116). Den dritten Platz belegte Anna Steinbrecher (8/392) vom SKC Oberau, die zumeist ordentlich spielte, aber vor allem im ersten Satz zu viele Holz verlor.

Junioren-Titel geht an Florian Aderbauer

Zwei U23-Kegler duellierten sich um den Titel im Kreis „Zugspitze“. Dabei setzte sich Florian Aderbauer (Gut Holz Eberfing) mit 15 Satzpunkten (485 Holz) gegen Raphael Fried (13/425) von Schwarz-Gelb Schongau durch. Mit Ausnahme des dritten Durchgangs, den Aderbauer knapp verlor (100:110), war der Eberfinger an diesem Tag klar besser. Sein Erfolg war daher verdient.