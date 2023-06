Regina Resch: „Sudden Victory“-Krimi im Finale um bayerischen Sprint-Titel

Von: Paul Hopp

Zweitbeste in Bayern: Regina Resch (l.) musste sich in Augsburg nur Corina Bese (Mi.) geschlagen geben. Bronze holte Kathrin Hüther. Ramona Resch auf Platz vier © BSKV

Spannung war bei der bayerischen Meisterschaft der Sportkegler im „Sprint“ geboten. Mehrmals musste der „Sudden Victory“ entscheiden — auch, als es um Gold ging.

Augsburg – Bei der bayerischen Meisterschaft im Einzel hatte Regina Resch als Vierte der U23-Konkurrenz jüngst noch hauchdünn eine Medaille verpasst. In der Disziplin „Sprint“ (2 x 20 Wurf) schaffte die Sportkeglerin aus Paterzell nun den Sprung aufs Podest: Bei den Titelkämpfen der Frauen gewann die 21-Jährige, die für Schwarz-Gelb Schongau antritt, die Silbermedaille.

Viel Spannung bei Sprint-Meisterschaft in Augsburg

Im Finale musste sich Resch nur ganz knapp Corina Bese (KV Bamberg) geschlagen geben. Die Entscheidung fiel – nachdem beide Spielerinnen einen Satz gewonnen hatten – im „Sudden Victory“: Dort hatte Resch knapp mit 16:20 Holz das Nachsehen. In den beiden Sätzen zusammengenommen hatte die Paterzellerin die größere Holzzahl erzielt (182:167). Allerdings zählen im Sprint zunächst die Satzpunkte, erst im „Sudden Victory“ geht es um die Holzzahlen. Als Vizemeisterin hat sich Regina Resch einen Startplatz bei der deutschen Meisterschaft (17./18. Juni in Lorsch) gesichert.

Im Halbfinale hatte Regina Resch ein familieninternes Duell mit ihrer Schwester Ramona Resch (FC Seeshaupt) zu bestreiten gehabt; dabei setzte sie sich mit 2:0 Sätzen (193:185 Holz) durch. Ramona Resch musste sich anschließend im Spiel um Bronze gegen Kathrin Hüther (SKV Bad Neustadt) im „Sudden Victory“ (14:21) geschlagen geben. Im Viertelfinale hatte Regina Resch in einem überlangen „Sudden Victory“ gegen Saskia Koch (KV Bayreuth) gewonnen – die Schwarz-Gelb-Spielerin siegte mit 41:37 Holz.

Regina Resch gewinnt Silber bei Frauen

In der ersten Runde, beim 2:0 über Silvia Grötsch (SKV Augsburg) hatte Regina Resch mit 206 Holz für eines der höchsten Resultate des Tages gesorgt. Den höchsten Wert erzielte Bronzemedaillengewinnerin Hüther, die in Runde eins 220 Holz auf die Bahn zauberte. Dabei schaffte sie im ersten Satz mit 126 Holz einen bayerischen Rekord über 20 Wurf.

Bis ins Achtelfinale kam die dritte Spielerin aus dem Landkreis, Petra Maria Heinfling (FC Seeshaupt). In der Runde der letzten 16 ging es im Duell mit Heidi Gerbl (SKC Surheim) in den „Sudden Victory“: Ganz knapp, mit 17:19, zog dort Heinfling den Kürzeren. In der Gesamtwertung belegte sie den 14. Rang. Gerbl verlor anschließend im Viertelfinale im „Sudden Victory“ gegen Ramona Resch (20:21).

Robert Leonhart im Sprint auf Platz acht

Bei den Männern belegte im Sprint als Bester aus der hiesigen Region Robert Leonhart (Schwarz Blau Burggen) den achten Platz unter 31 Startern. Die Qualifikation schloss er auf dem 21. Platz ab. Nach zwei Siegen in der K.o.-Runde unterlag Leonhart im Viertelfinale dem späteren bayerischen Meister, Florian Funkenhauser (Regensburg), mit 0:2 Sätzen (163:185 Holz). Hubert Resch (Gut Holz Eberfing) hatte die Qualifikation auf dem achten Rang beendet. In der ersten K.o.-Runde verlor er gegen den späteren Bronzemedaillengewinner, Michael Lohrer (SKV Bad Neustadt), mit 13:16 im „Sudden Victory“. Der Vater der Resch-Geschwister landete in der Endabrechnung auf dem 18. Rang.

Neben den Siegern im Sprint wurden in Augsburg parallel auch noch die Landesmeister im „Tandem Mixed International“ (2 x 30 Wurf) ermittelt. Aus Landkreis-Sicht schafften Rosi Grozda Müller und Marcus Wolf (Schwarz-Gelb Schongau) das beste Ergebnis. Das Duo, bei der Bezirksmeisterschaft Zweiter, erreichte das Viertelfinale und verlor dort denkbar knapp im „Sudden Victory“ (20:21). Der fünfte Gesamtplatz ist für den Kegel-Bezirk Oberbayern in Sachen „Startplätze“ im Hinblick auf die kommenden Titelkämpfe wichtig.

Unglückliche Niederlage im Tandem-Mixed-Viertelfinale

Das Tandem Regina Resch (Schwarz-Gelb Schongau)/Alois Kriesmair (Gut Holz Eberfing) kam diesmal nicht so weit wie erhofft. Die amtierenden oberbayerischen Meister gewannen in der Zwischenrunde mit 2:0 Sätzen. Im Achtelfinale ging es dann gegen Marianne Striffler/Zeljko Simic (SKV Augsburg); gegen die späteren Goldmedaillengewinner verloren Resch/Kriesmair mit 0:2 Sätzen (270:285 Holz). Fürs Landkreis-Duo bedeutete das den zehnten Platz unter 24 Teams.

Regina Resch startet bei deutscher Meisterschaft

An diesem Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, findet in München die deutsche Einzel-Meisterschaft statt. Im Kegelzentrum an der Säbener Straße werden die Sieger bei den Frauen, Männern und in der U23 ermittelt. Bei den Juniorinnen ist aus dem Landkreis Regina Resch (Schwarz-Gelb Schongau) am Start.