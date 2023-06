Knapp an der Medaille vorbei, aber ein starker Auftritt im Feld der Besten

Von: Paul Hopp

Enges Duell: Regina Resch (l.) und Marie Scherer lieferten sich im Halbfinale der U23 weiblich einen regelrechten Krimi, der über die Holzzahl entschieden wurde. Resch gewann mit 584:581 und zog so in die Finalrunde ein. © DKBC.de

Ein Auftritt bei einer DM ist etwas Besonderes. Keglerin Regina Resch löste die Aufgabe gut, erreichte eine Bestleistung, musste aber auch eine Enttäuschung hinnehmen.

München – Unmittelbar nach dem Wettkampf war es für Regina Resch schon hart, die drei anderen Konkurrentinnen auf dem Podest zu sehen. Wie schon bei der bayerischen Einzel-Meisterschaft, so blieb der Sportkeglerin von Schwarz-Gelb Schongau auch bei den deutschen Titelkämpfen in der U23-Klasse nur der undankbare vierte Rang.

Regina resch belegt bei DM im Einzel Platz vier

„Es ist superschade, dass es nicht für eine Medaille gereicht hat“, so Resch. Mit dem Abstand von ein paar Tagen war die 21-Jährige, die als Rechtspflegerin am Amtsgericht Miesbach arbeitet, dann jedoch „eigentlich schon zufrieden“ mit ihrem Auftritt. Während des Wettkampfes habe sie „vier für mich sehr gute Ergebnisse“ erzielt und „konstant gespielt“.

Mit der Bahn im Münchner Kegelzentrum an der Säbener Straße kam Resch gut zurecht. Vor drei Wochen, bei der Landesmeisterschaft, trat sie erstmals dort an. „Eine tolle Anlage“, so lautet ihr Fazit. Sie selbst spielte dort dann auch tolle Ergebnisse. Als eine von insgesamt vier bayerischen U23-Spielerinnen glänzte Resch bei der DM in der Qualifikationsrunde gleich mal mit der persönlichen Bestleistung von 595 Holz (200 im Abräumen). Damit lag sie unter 31 Teilnehmerinnen auf dem dritten Platz – „das war ganz cool“, so Resch. Damit zog sie ganz souverän in die K.o.-Runde ein, für die sich die 16 besten Spielerinnen qualifizierten.

Im Viertelfinale gegen Tatjana Link (SKV Waldkirch) setzte sich Resch souverän mit 3:1 Sätzen (593:545 Holz) durch. Im Halbfinale lieferte sie sich mit Marie Scherer (KV Pirmasens) ein Duell, das erst auf den letzten Würfen entschieden wurde. Da alle beiden Keglerinnen je zwei Sätze gewonnen hatten, war die Holzzahl entscheidend – dort hatte Resch mit 584:581 die Nase knapp vorn.

Regina Resch schafft in Qualifikation persönlichen Rekord

Im Finale duellierte sich Resch mit Nicole Speck (SKV Tuttlingen/Süd-Baden), Lina-Marie Lehmann (KV Wriezen/Brandenburg) und Miriam Jacob (SKK Oberlauterbach/Niederbayern) um die Medaillen. Nach jedem Satz wurden gemäß der erzielten Holzzahl Satzpunkte vergeben. Resch war immer nah dran an den Konkurrentinnen, „aber es hat nicht ganz gereicht“, berichtete sie.

Persönlich habe sie nicht schlecht gespielt, im Vergleich zu den anderen fehlten allerdings immer ein paar Holz. „Ich habe auch die nötigen Neuner beim Abräumen nicht gehabt“, sagte die 21-Jährige. So blieb hinter Speck (12,5 Satzpunkte/613 Holz), Lehmann (11/605 Holz) und Jacob (9/586 Holz) der vierte Rang.

Volle Konzentration auf den nächsten Wurf: Regina Resch (Schwarz-Gelb Schongau) bei ihrem Auftritt bei der Einzel-DM in München. © DKBC.de

Im letzten Durchgang gelang Resch aber noch ein Achtungserfolg: Mit 147 Holz lag sie mit Siegerin Speck gleichauf. Mit 7,5 Satzpunkten (584 Holz) schloss die Landesliga-Spielerin den Wettkampf als Vierte ab. Den Konkurrentinnen gönnte sie die Medaillen, „sie sind verdient auf dem Podest gestanden“. Speck, Lehmann und Jacob hatten während des Wettkampfs allesamt zumindest einmal die 600-Holz-Marke, im Kegeln eine Art Schallmauer, übertroffen.

Den Top-Wert in der U23 schaffte Speck bei ihrem Sieg im Viertelfinale mit 645 Holz. In der Frauen-Konkurrenz stellte die spätere Goldmedaillengewinnerin Alena Bimber (Victoria Bamberg) mit 694 Holz den Bahnrekord ein. Bei den Männern gab’s gleich mehrere 700er-Resultate: Daniel Barth (SV Werburg) verfehlte mit 734 Holz den Bahnrekord des Zerbsters Manuel Weiß (aufgestellt 2022 beim Weltpokal) nur um ein Holz.

Regina Resch spielte in dem Wettkampf auf höchstem Niveau auf alle Fälle eine gute Rolle. Während der Mannschaftssaison war sie im Frauen-Team von Schwarz-Gelb Schongau immer besser in Fahrt gekommen. Mit einem Auswärtsschnitt von 549,90 Holz (in sechs Partien) avancierte sie zur besten Spielerin der Landesliga Süd, gewann obendrein bei allen ihren zwölf Spielen einen Mannschaftspunkt. Zum Ende hin wurden die Resultate immer besser. Das ließ das Selbstvertrauen und den Glauben an die eigenen Fähigkeiten wachsen.

Bei den Meisterschaften (Einzel, Sprint, Tandem) sammelte das Bayernkader-Mitglied, aus Paterzell stammend und in Eberfing wohnend, in den vergangenen Monaten fleißig Medaillen. Gold holte sie auf Oberbayern-Ebene im Einzel sowie in der Disziplin „Tandem Mixed International“ (mit Alois Kriesmair/Gut Holz Eberfing). Im Tandem gewann sie an der Seite ihrer Schwester Ramona (22) – sie spielt für den FC Seeshaupt – die Bezirksvorentscheidung und holte im Bezirk Rang zwei.

Demnächst noch ein Start bei der DM im „Sprint“

Mit ihrer Schwester muss sich Regina Resch des Öfteren bei Meisterschaften duellieren. Dabei möchte jede gewinnen, am Ende „gönnen wir uns aber gegenseitig den Sieg“, stellt sie klar. Zuletzt hatte Regina Resch öfters das bessere Ende für sich. So auch bei den bayerischen Meisterschaften im Sprint (2 x 20 Wurf). Da siegte die Jüngere im familieninternen Halbfinale, holte Silber und löste so das DM-Ticket.

Deswegen absolviert Regina Resch am kommenden Wochenende ihre zweite DM in Folge. In Lorsch (Südhessen) kämpft sie, nun in der Frauen-Klasse, mit 16 anderen Qualifizierten um die Medaillen. Während die meisten anderen Keglerinnen aus dem Zugspitzkreis schon längst in der Sommerpause sind, ist Resch also noch am Trainieren – das tut sie abwechselnd beim Heimatverein Eberfing und auf der Anlage in Schongau. Für die 21-Jährige sind die „Überstunden“ keine Last – im Gegenteil: „Ich genieße es.“