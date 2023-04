Genugtuung für Sportkegler: In der Liga gebeutelt, aber im „Sprint“ vorn dabei

Die besten drei bei den Frauen: (v.l.) Magdalena Siferlinger (Bronze), Ramona Wasmaier (Gold) und Petra Heinfling (Silber) mit Kreissportwart Alois Kriesmair, der bei dem Wettbewerb in Schongau als Verbandsaufsicht fungierte.

Kegeln: Meisterschaft im Sprint

Von Paul Hopp schließen

Ausgerechnet solche Sportkegler, die mit ihren Teams in der Liga zu kämpfen hatten, sorgten bei der oberbayerischen Sprint-Meisterschaft für Furore.

Landkreis – Mit der Disziplin „Sprint“ (2 x 20 Wurf) ist der Reigen der oberbayerischen Einzel-Meisterschaften eröffnet. Die Wettkämpfe für die Frauen (in Schongau) und die Männer (in Weilheim) gingen jeweils im Landkreis über die Bühne. Auffällig: Die hiesigen Medaillengewinner kamen allesamt aus Teams, für die es während der Mannschaftssaison nicht so gut gelaufen war.

Petra Heinfling sichert sich Silber bei den Frauen

Im Viertelfinale hatte Petra Heinfling den „Sudden Victory“ noch für sich entschieden, im Finale klappte es dann nicht mehr. Mit 11:16 zog die Sportkeglerin des FC Seeshaupt gegenüber Ramona Wasmaier (SV Mehring) den Kürzeren. Die Krönung blieb Heinfling versagt, allerdings hat sie sich – wie Wasmaier – für die bayerischen Titelkämpfe qualifiziert.

Gold hätte Heinfling, die heuer mit dem Frauen-Team des FC Seeshaupt den Abstieg aus der 2. Bundesliga hinnehmen musste, aber auf alle Fälle verdient gehabt. Denn im Finale spielte sie mit 182 Holz das höchste Resultat der gesamten K.o.-Runde. Wasmaier kam derweil auf 173 Holz. Allerdings zählen im Sprint zunächst mal nur die Satzpunkte. Und da stand es nach zwei Durchgängen 1:1.

Im „Sudden Victory“ spielt schließlich die Holzzahl eine Rolle – da hatte Wasmaier knapp die Nase vorn. Für Petra Heinfling war es die dritte Sprint-Medaille binnen kurzer Zeit: Zuletzt hatte sie im Kreis „Zuspitze“ Bronze (2021) und Gold (2022/als Quali für die aktuelle Meisterschaft) gewonnen. Im Bezirk gab es seit Corona keine Sprint-Meisterschaft mehr.

Knappe Entscheidungen im Sudden Victory

Der dritte Rang heuer ging in den Chiemgaukreis: Magdalena Siferlinger (SKK Bad Endorf) gewann das Duell um Bronze kampflos, nachdem Sonja Heinfling (SKC Krün) nach ihrer Halbfinalniederlage gegen Wasmaier verletzt passen musste.

In den Viertelfinalpartien musste in drei der vier Duelle der „Sudden Victory“ übers Weiterkommen entscheiden. Petra Heinfling setzte sich dabei gegen Heidi Gerbl (SKC Surheim) mit 22:19 durch. Die Qualifikation, in der aufgrund der jeweiligen Platzierung die Paarungen für die K.o.-Runde ermittelt wurden, gewann Siferlinger mit 197 Holz vor Petra Kräh (195/FC Seeshaupt) und Manuela Predinger (181/SV Aschau). Petra Heinfling (180) belegte den vierten Rang, die spätere Siegerin Wasmaier (171) wurde Siebte.

+ Die besten drei bei den Männern: (v.l.) Marcus Wolf (Bronze), Robert Leonhart (Gold) und Hubert Resch (Silber) freuten sich am Ende eines gutklassigen und spannenden Wettbewerbs über ihre Medaillen. © Privat

Robert Leonhart triumphiert im Sprint der Männer

Während der Mannschaftssaison hatte Robert Leonhart nur wenig Grund zur Freude: Mit dem Team von Schwarz-Blau Burggen gelang in der Bezirksoberliga kein Punktgewinn. Der Aufsteiger musste als Tabellenletzter gleich wieder absteigen. Umso besser lief es für Leonhart als Einzelspieler im Sprint: Nach Silber auf Kreisebene holte er sich nun den Bezirkstitel. Im Finale bezwang er Hubert Resch vom SKC Gut Holz Eberfing (aller Voraussicht nach Absteiger aus der Landesliga) mit 2:0 Sätzen.

Im ersten Durchgang zeigten beide hohes Niveau, Leonhart hatte knapp mit 99:98 Holz die Nase vorn. Im zweiten Satz lag Resch nach zehn Wurf in die Vollen klar vorn (54:44), doch Leonhart konterte im Abräumen (34:17) und sicherte sich so den Titel. Beide Finalteilnehmer haben die Qualifikation für die bayerische Meisterschaft erreicht.

Vereinsinternes Duell um Bronze

Im Kampf um Bronze setzte sich Marcus Wolf von Schwarz-Gelb Schongau gegen seinen Vereinskollegen Thomas Feuchtinger mit 2:0 Sätzen (180:166) durch. Beide hoffen noch, mit ihrem Team in der Bayernliga Süd zu bleiben – die Entscheidung darüber fällt in den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga (wir berichteten). Das Ergebnis dort hat Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Ligen im Freistaat.

Die Halbfinalpartien wurden beide im „Sudden Victory“ entschieden. Dabei setzte sich Leonhart mit 18:17 gegen Wolf durch, im anderen Duell gewann Resch gegen Feuchtinger mit 16:12. Eine überlange Verlängerung bestritt Resch im Viertelfinale gegen Pascal Schouten (FC Seeshaupt): Da stand erst nach diversen Zusatzwürfen zu den obligatorischen drei Schub der Sieger fest – Resch gewann mit 40:37.

Die Qualifikation hatte Leonhart mit 192 Holz vor Resch (187) und Manuel Brosig (Waldkraiburg/186) gewonnen. Der Quali-Erste musste im Achtelfinale gegen den Sechzehnten, Andreas Welsch (TSV Peißenberg/122), ran. Das K.o.-Duell gewann Leonhart erst im „Sudden Victory“ (16:12). Das höchste Einzelergebnis des Tages schaffte Pascal Schouten (FC Seeshaupt): Bei seinem 2:0 im Achtelfinale gegen Stephan Heinfling (SKC Krün) glänzte er mit 209 Holz (96 im Abräumen). Im ersten Satz spielte Schouten satte 114 Holz, mit einem Abräumergebnis von 53 Holz.