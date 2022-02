Gut Holz Eberfing: Schon wieder ein Krimi gegen Baar-Ebenhausen

Der zweite Tabellenplatz ist wieder in Reichweite: In der Besetzung (hi.v.l.) Hubert Resch, Helmut Schütz, Tobias Zahler, Alois Kriesmair, (vo.v.l.) Markus Lindner, Andreas Gattinger und Eric Kühberger bestritten und gewannen die Eberfinger ihren Landesliga-Heimkampf gegen den TSV Baar-Ebenhausen.

Kegeln: Landesliga

Von Paul Hopp

Wie in der Hinrunde lieferten sich die Eberfinger Sportkegler mit dem Team aus Baar-Ebenhausen einen hochspannende Wettkampf. Am Ende jubelte erneut Eberfing.

Eberfing – Warum ausgerechnet die Begegnungen mit dem TSV Baar-Ebenhausen so viel Drama bieten, das konnte Eberfings Spieler Andreas Gattinger auch nicht recht erklären. In der Hinrunde entschieden drei Holz die Partie und nun, beim Rückkampf in Eberfing, wechselte ständig die Führung, in zahlreichen Sätzen gaben ein paar Kegel den Ausschlag. Erfreulich für die Eberfinger: Wie schon im ersten Duell hatten sie das bessere Ende für sich. Diesmal gewannen sie mit 6:2 (3311:3271 Holz).

Das deutliche Ergebnis täuscht über den Spielverlauf hinweg. „Es war unheimlich spannend“, berichtete Gattinger. Beide Teams zeigten „ein gutes Niveau“. Der Landesliga-Wettkampf zeigte, wie spannend das 120-Wurf-Format sein kann, in dem es auf jeden Satz ankommt. Das Duell war in dieser Hinsicht „ein Klassiker“, so Gattinger.

Hochspannendes Spiel gegen Baar-Ebenhausen

In den Startpaarungen verlor Gattinger (545 Holz/1,5:2,5 Sätze) sein Match gegen Patrick Meuth (561). Nach drei Durchgängen lag der Eberfinger nur fünf Holz im Rückstand, erst dann machte Meuth Boden gut. Parallel dazu hatte Tobias Zahler in seinem Duell alles im Griff. Mit 579 Holz sorgte er letztlich für die Tagesbestleistung, gewann einen Mannschaftspunkt und machte 74 Holz gut. Dieser Auftritt bescherte Gut Holz am Ende die zwei Zusatzpunkte in Sachen „Gesamtholz“.

In den Mittelpaarungen gab es erneut für jedes Team einen Mannschaftspunkt. Hubert Resch (523/0:4) wurde gegen Matthias Gärtner (564) ein schwächerer dritter Satz, in dem er nur auf 111 Holz kam, zum Verhängnis. Bei Alois Kriesmair (537/2,5:1,5) fiel die Entscheidung im vierten Satz, in dem er Tobias Braunstein (524) um neun Holz distanzierte.

Tobias Zahler mit 579 Holz der Tagesbeste

In den Schlusspaarungen sprang die Computer-Anzeige ständig um. Mal lag Eberfing vorn, mal hinten, mal stand es 4:4. Eric Kühberger (571/3:1) und Markus Lindner (556/2:2) ließen sich davon nicht verunsichern: Beide gewannen den Mannschaftspunkt und bescherten den Eberfingern ein Plus von weiteren zehn Holz.

Speziell bei Kühberger stand die Sache allerdings spitz auf Knopf. Den vierten Satz gewann er hauchdünn mit 151:149. Hätte er drei Holz weniger gekegelt, dann hätte Konkurrent Christian Kopold (570) nach Sätzen gleichgezogen und aufgrund der besseren Holzzahl den Mannschaftspunkt gewonnen. Lindner lag gegen Michael Königer (547) nach dem ersten Durchgang mit 0:1 und 13 Holz zurück. Die folgenden Durchgänge gewann der Eberfinger (124/152). Im vierten Satz verlor Lindner, hielt den Abstand aber mit (139:142) so gering, dass er insgesamt die Oberhand behielt. Gattinger war angesichts des Auftritts hoch zufrieden: „Mannschaftlich waren wie sehr geschlossen. So etwas ist immer positiv.“

Mit dem Sieg über den Tabellennachbarn sind die Eberfinger (12:8) an den Tabellenzweiten, SKC Unterthingau (14:6) herangerückt. Am kommenden Sonntag, 13. Februar, 15 Uhr, kommt es bei den Allgäuern zum direkten Duell. „Das wird ganz schwer“, sagt Gattinger. Die Leistungen gegen Baar-Ebenhausen stimmen ihn aber zuversichtlich.

