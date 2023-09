Seeshaupter Kegler räumen im Tandem Medaillen ab — Weilheimern glückt Titelverteidigung

Von: Paul Hopp

Teilen

Die besten drei Teams bei den Frauen: (v.l.) Karin Gruber/Heidi Gerbl (3. Platz/SKC Surheim), Ramona Resch/ Regina Resch (1. Platz/FC Seeshaupt) sowie Angelika Wagner und Michaela Sepp (2. Platz/Frischauf Weilheim). © Sportkegelkreis Zugspitze

Die Kegelbahn in Weilheim war der Schauplatz der obernbayerischen Tandem-Meisterschaft. Die hiesigen Teams räumten groß in Sachen „Medaillen“ ab.

Weilheim – Kaum zu glauben, aber die Sportkegler aus dem Zugspitzkreis haben ihr starkes Ergebnis in der Disziplin „Tandem“ (4 x 30 Wurf) aus dem vergangenen Jahr nochmals getoppt. Bei der oberbayerischen Meisterschaft, ausgetragen in Weilheim, holten sie alle Titel und zusätzlich je zweimal Silber und Bronze. Für vier Teams aus der Region geht es demnächst bei der bayerischen Meisterschaft weiter.

Frauen: Regina und Ramona Resch rücken Verhältnisse gerade

Regina und Ramona Resch haben die Verhältnisse wieder zurecht gerückt. Im vergangenen Jahr hatten die Geschwister bei der Bezirksmeisterschaft überraschend einem Duo aus dem Chiemgaukreis den Vortritt lassen müssen. Diesmal holten sich die beiden Keglerinnen vom FC Seeshaupt wieder die Goldmedaille – nach einem durchaus spannenden Duell mit einem Duo des gastgebenden SKC Frischauf Weilheim.

Regina Resch und Ramona Resch kamen auf 332 Holz; das waren am Ende sieben Zähler mehr, als Michaela Sepp und Angelika Wagner geschafft hatten. Die Resch-Schwestern spielten konstant (87/89/87/69), leisteten sich nur drei Fehlwürfe. Sepp und Wagner trumpften im zweiten Satz mit 97 Holz auf, verloren allerdings zu Beginn entscheidend Boden auf die Seeshaupterinnen.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Über die Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft durften sich auch die Drittplatzierten freuen. Karin Gruber/Heidi Gerbl (SKC Surheim) blieben mit 264 Holz knapp vor Jasmin Lenz (Frischauf Weilheim) und Tamara Hey (FC Seeshaupt), die 260 Holz erreicht hatten.

Die Zweitplatzierten der Bezirksvorentscheidung, Cornelia Ramsauer und Sophie Neureuther (Schwarz-Blau Burggen), kamen nicht wie gewünscht in Fahrt und mussten sich mit Rang sieben (221 Holz) zufrieden geben.

Die Top-Drei bei den Männern: (v.l.) Daniel Hey/Eike Grabe (2. Platz/FC Seeshaupt), Thomas Sepp/ Stefan Schwinghammer (1. Platz/Frischauf Weilheim) sowie Edgar Schouten und Pascal Schouten (3. Platz/FC Seeshaupt). © Sportkegelkreis Zugspitze

Männer: Weilheimer Duo gelingt die Titelverteidigung

Bei der Bezirksvorentscheidung war es für Stefan Schwinghammer und Thomas Sepp nur mäßig gelaufen. Das Duo vom SKC Frischauf Weilheim belegte am Ende lediglich den sechsten Platz – eigentlich zu wenig, um den Sprung in die nächste Runde zu schaffen. Doch Schwinghammer und Sepp hatten 2022 im Bezirk gewonnen und damit automatisch für heuer ein Startrecht.

Dass die beiden die Disziplin „Tandem“ beherrschen, zeigten sie nun eindrucksvoll: Mit dem Top-Ergebnis von 372 Holz (90/90/97/96) holten sie auf ihrer Heimbahn souverän die Goldmedaille. Ihr Können dürfen die Frischauf-Spieler nun am kommenden Wochenende in Augsburg bei den bayerischen Titelkämpfen beweisen. Im vergangenen Jahr verpassten die beiden dort den Sprung in die K.o.-Runde.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Dahinter ging es in einem vereinsinternen Duell zwischen zwei Seeshaupter Konstellationen ganz eng zu; zwei Holz gaben letztlich den Ausschlag über Silber und Bronze. Das bessere Ende hatten Eike Grabe und Daniel Hey (347) für sich. Sie schafften das Kunststück, einen Rückstand von 63 Holz nach dem ersten Durchgang noch aufzuholen. Eine Rolle spielten dabei vor allem die 107 Holz, die das FC-Duo im zweiten Durchgang auf die Bahn brachte.

Edgar Schouten und Pascal Schouten (345) hatten überragend, mit 124 Holz, begonnen. In den beiden folgenden Sätzen büßten sie den Vorsprung auf ihre Vereinskollegen ein. Mit einem Gleichstand ging es in den letzten Durchgang. Dort hatten dann Grabe/Hey (90:88) knapp die Nase vorn.

Die Medaillengewinner im Mixed: (v.l.) Ramona Wasmaier (SV Mehring) und Manuel Brosig (SKV Waldkraiburg) holten Silber, Regina Resch (FC Seeshaupt) und Hubert Resch (Gut Holz Eberfing) gewannen souverän Gold. Bronze gab es für Tamara Hey und Pascal Schouten (FC Seeshaupt). © Sportkegelkreis Zugspitze

Mixed: Tochter-Vater-Gespann siegt deutlich

Nach dem ersten Satz lagen sie lediglich an der fünften Stelle, aber dann gab es kein Halten mehr: Mit einer bärenstarken Leistung holten sich Regina Resch (FC Seeshaupt) und Hubert Resch (Gut Holz Eberfing) den Titel im Mixed. An die 372 Holz des Tochter-Vater-Gespanns kam kein Team nur annähernd heran.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.)

Im zweiten Durchgang übernahmen die Reschs mit 107 Holz die Führung und gaben sie nicht mehr her. Der Vorsprung auf die Zweitplatzierten, Ramona Wasmaier (SV Mehring)/Manuel Brosig (SKV Waldkraiburg), betrug am Ende satte 45 Holz.

Bronze holten sich die beiden Seeshaupter Tamara Hey und Pascal Schouten (324). Allerdings reichte es nicht für die Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft, da im Mixed der Bezirk Oberbayern nur zwei Startplätze hat.