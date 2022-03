FC Seeshaupt entwickelt sich zum Schrecken für die Spitzenteams

Von: Paul Hopp

Symbolfoto zum Thema „Kegeln".

Es läuft gut für die Keglerinnen des FC Seeshaupt in der 2. Liga: Gegen Poing II punktete die Mannschaft. Nicht das erste Mal, dass der FCS einem Top-Team Paroli bot.

Seeshaupt – Diesmal war es am Ende ein bisschen anders für den FC Seeshaupt. Zum dritten Mal in Folge hatte sich der Zweitligist mit seinem Gegner einen hoch spannenden Kegel-Vergleich geliefert. Doch im Gegensatz zu den Partien gegen Weidenstetten und Schretzheim ging die FC-Mannschaft nach dem Duell mit dem SKK Poing II nicht als Sieger von der Bahn – es gab „nur“ ein 4:4. Von Enttäuschung aber keine Spur bei den Seeshaupterinnen. „Die Punkteteilung passte zum Spielverlauf“, teilte Vereinssprecherin Rosi Daldos mit.

Zum zweiten Mal hintereinander punktete Seeshaupt nun gegen ein Spitzenteam der 2. Bundesliga Süd. Der SKK Poing II reiste als Tabellenführer an. Nach dem Remis (und dem parallelen Sieg des BC Schretzheim) ist das Team aus dem Landkreis Ebersberg Zweiter. Der FC Seeshaupt hat sich im Mittelfeld etabliert – mit 8:10 Punkten ist er Fünfter.

In der Begegnung auf der Seeshaupter Anlage gewannen die Gastgeberinnen vier von sechs Duellen. Bei den Gesamtholz lag am Ende Poing vorn (3116:3072) und bekam so die zwei Extra-Punkte zugesprochen – dies ergibt ein 4:4. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe“, so Daldos. Beleg dafür bietet das Satzverhältnis von 12:12.

Bewies Kampfgeist: Nadine Wieser holte einen 0:2-Rückstand auf. © Ralf Ruder

Schon in den Startpaarungen „war Spannung angesagt“, berichtete Daldos. Carola Waitz (527 Holz/2:2 Sätze) und Ramona Resch (562/3:1) gewannen zwar jeweils den Mannschaftspunkt, doch in allen Sätzen entschieden die letzten Würfe darüber, wer die Siegerin ist. Ana Bacan-Schneider (525) und Sandra Gruber (557) erwiesen sich nämlich als hartnäckige Gegnerinnen. Besondere Nervenstärke benötigte Waitz: Im vierten Satz holte sie sich mit dem letzten Wurf den Durchgang (133:126) und damit den Sieg. Resch hatte die ersten drei Durchgänge gewonnen und so den Punkt sicher. Im letzten Durchgang kam Gruber durch ein 149:140 nochmals in Sachen „Holzzahlen“ heran. Mit sieben Holz Vorsprung ging der FC in die Mittelpaarungen.

Dort hatte Petra Kräh (441/0:4) zu kämpfen; sie verlor am Ende deutlich gegen Nadine Boksic (510). Mit großem Kampfgeist sicherte sich Nadine Wieser (514/2:2) derweil den Mannschaftspunkt. Nach zwei Sätzen lag sie gegen Sandra Loncarevic (503) mit 0:2 und zwölf Holz Differenz zurück. Doch Wieser gab nicht auf und drehte in den folgenden Durchgängen die Partie. Am Ende nahm sie ihrer Kontrahentin zusätzlich elf Holz ab. Alles in allem stand es vor den Schlusspaarungen 3:3.

Die Seeshaupterinnen versuchten alles und verkürzten zwischenzeitlich den Rückstand von 51 auf 30 Holz. Doch die ganz große Wende im Spiel gelang dann doch nicht. Petra Heinfling (495/2:2) startete – ähnlich wie Wieser – eine Aufholjagd, verlor aber letztlich gegen Sarah Haslbeck (508). Manuela Seitz (533/3:1) gewann gegen Barbara Schmidbauer (513). Im dritten Satz machte sie mit 145:142 den Mannschaftspunkt klar.