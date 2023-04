Seeshaupt macht‘s mal wieder spannend: Anständiger Abschied aus der 2. Liga

Kegeln: 2. Bundesliga Süd

Die Leistung war stark: Beim EKC Lonsee erkegelten die Frauen des FC Seeshaupt ein beachtliches Resultat. Für einen Sieg reichte es dennoch knapp nicht.

Seeshaupt – Es war fürs Erste ihr letzter Auftritt in der 2. Bundesliga Süd. Und bei dem zeigten die Sportkeglerinnen des FC Seeshaupt, als Absteiger feststehend, nochmals eine beachtliche Leistung. Beim EKC Lonsee (nördlich von Ulm) erkegelten die Oberbayerinnen 3236 Holz.

Ein Ergebnis, das sie in dieser Saison noch gar nicht erreicht hatten. Beim 4:4 gegen Waldkirch (3230) und beim 4:4 gegen Kipfenberg (3218) bewegten sich die Seeshaupterinnen in ähnlichen Sphären. Schade nur, dass trotz des starken Resultats im Donau-Alb-Kreis kein Punktgewinn heraussprang. Der EKC Lonsee sicherte sich mit 3295 Holz die entscheidenden Punkte zum 5:3-Sieg.

In den Startpaarungen hatten am Ende alle Spielerinnen zwei Sätze gewonnen. Die Holzzahl war also entscheidend. Ramona Resch (528) unterlag gegen Amelie Merz (541). Petra Kräh (535) hingegen gewann knapp gegen Gertrud Spindler (533). In den Mittelpaarungen hatte Petra Heinfling (566 Holz/3:1 Sätze) nach drei Durchgängen den Punkt gegen Cornelia Hiller/Tanja Fälchle (533) schon sicher. Den letzten Satz verlor Heinfling, die im Abräumen mit 192 Holz überzeugte, nur ganz knapp (134:136).

Im anderen Duell lag Lisa Resch (521/1:3) lange mit Inge Mayer (542) gleichauf. Im vierten Satz zog die EKC-Spielerin mit einem 152:131 davon. Beim Stand von 2:2 lag Seeshaupt bei den Holzzahlen (plus eins) nur ganz knapp zurück. Der Spielausgang war noch offen.

In den Schlusspaarungen gab es je ein herausragendes Resultat auf jeder Seite zu sehen. Beim FCS glänzte Manuela Seitz mit 581 Holz (215 im Abräumen). Sie gewann ihr Match gegen eine gut spielende Andrea Benz (558). Tamara Hey (505/0:4) kämpfte, aber gegen Kerstin Fleck (588) hatte sie an diesem Tag keine Chance.

