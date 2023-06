Weilheimer Senioren-A-Team mit noch nie dagewesenem Ergebnis

Von: Paul Hopp

Teilen

Gutes Ergebnis: Die Senioren A von Frischauf Weilheim (v.l. Stefan Schwinghammer, Karlheinz Kölsch, Erich Liebl, Georg Maier) belegten bei der deutschen Meisterschaft für Vereinsmannschaften den zehnten Rang. © Privat

Die Weilheimer Senioren-A-Kegler haben auf Bayern-Ebene ein für sie besonderes Resultat erzielt. Das bescherte ihnen die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft.

Weilheim - In der ersten Runde der Meisterschaftsserie hatte das Senioren-A-Team von Frischauf Weilheim noch das nötige Glück, um weiter zu kommen. Nur aufgrund der besseren Satzwertung (8,5:7,5) gewannen die Weilheimer hauchdünn das Bezirksduell gegen Weiß-Blau Eintracht Waldkraiburg.

Damit hatte sich das Frischauf-Team für die bayerische Meisterschaft qualifiziert. Dort rechtfertigten die Kreisstädter ihre Teilnahme mit dem Vize-Titel. Die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft für Vereinsmannschaften war geschafft – und auch in diesem Wettbewerb überzeugte das Frischauf-Quartett.

Weilheimer Senioren-A-Team holt Silber bei bayerischer Meisterschaft

Im südhessischen Lorsch waren insgesamt 48 Mannschaften in drei Klassen am Start. Im Feld der Senioren A belegten die Weilheimer den zehnten Platz und ließen damit immerhin sechs Teams hinter sich. Erich Liebl (512 Holz), Stefan Schwinghammer (568), Georg Maier (573) und Karlheinz Kölsch (540) kamen zusammen auf 2193 Holz. Um ganz vorn mitzumischen, waren absolute Top-Ergebnisse nötig. Das Siegerteam, KKV Saalekreis, hatte 2330 Holz erzielt. Silber ging an den SV Kleeblatt-Berlin (2313), Bronze holte der Ettlinger KV (2306). Für Top-Resultat des Tages sorgte Andreas Kühn (KKV Saalekreis) mit 614 Holz (223 im Abräumen).

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)



Qualifiziert für die DM hatten sich die Weilheimer mit ihrem zweiten Platz bei der bayerischen Meisterschaft, die in Straubing über die Bühne ging. Liebl (584), Schwinghammer (523), Maier (551) und Kölsch (542) erreichten 2200 Holz, zehn Holz mehr als der drittplatzierte KV Bad Neustadt. Gold holte der KV München (2233). Zum ersten Mal überhaupt hatten die Weilheimer Senioren A auf Bayern-Ebene Silber geholt.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)



Das Besondere bei dem Wettbewerb für „Vereinsmannschaften“ ist, dass eine Equipe dafür Kegler aus mehreren an einem Ort beheimateten Klubs rekrutieren kann. Laut Spielordnung gibt es pro Ort nur einen (übergeordneten) Verein, aber es können dort mehrere Klubs spielen. Das Weilheimer Team bestand ausschließlich aus Spielern des Klubs Frischauf, drei der vier Akteure dürften auch schon bei den Senioren B spielen. Daher sei das Abschneiden „ein großer Erfolg“, so Teamsprecher Kölsch.