Senioren-Kegler liefern turbulentes Finale ab - und der Kreisvorsitzende holt Gold

Da war was los bei den Endläufen der Senioren: Die Sportkegler im Kreis „Zugspitze“ lieferten sich in Eberfing spannende Wettkämpfe, bei denen das Feld durcheinander gewirbelt wurde.

Eberfing – Drunter und drüber ging es bei den Finalläufen der Senioren-Sportkegler im Kegelkreis „Zugspitze“ – und das in absolut positivem Sinne. Die Teilnehmer lieferten sich auf den Bahnen in Eberfing in den drei Altersklassen spannende Wettkämpfe, in denen das Feld im Vergleich zu den Vorläufen ordentlich durcheinander gewirbelt wurde.

Senioren A (ab 50 J.): Der Tagesbeste stand am Ende auch ganz oben: Aydin Coban (Fortuna Penzberg) lieferte mit 573 Holz eine vorzügliche Leistung ab. Damit holte sich der Vorlauf-Fünfte die Goldmedaille samt Kreis-Titel. Insbesondere im Abräumen (201) war der Penzberger seinen Kontrahenten überlegen. Zum Vergleich: Das zweitbeste Abräum-Ergebnis im Finale hatte der Gesamt-Vierte Stefan Schwinghammer (Frischauf Weilheim) mit 174 Holz geschafft. Coban kam insgesamt auf 1108 Holz und distanzierte seine Verfolger deutlich.

Kegeln: Aydin Coban stark beim Abräumen

Auf den weiteren Podestplätzen landeten die Athleten, die im Vorlauf mit je 554 Holz das beste Ergebnis erzielt hatten. Michael Heinfling senior (SKC Krün) erreichte im Finale 521 Holz und gewann damit Silber (1075). Thomas Mährlein (Fortuna Penzberg) erzielte 516 Holz, was ihm Bronze (1070) einbrachte. Frischauf-Spieler Schwinghammer schaffte im Endlauf das zweitbeste Resultat (535); zu Bronze fehlten sieben Holz.

Senioren B (60 bis 70 J.): Wie Aydin Coban bei den A-Senioren, so stürmte auch Karlheinz Kölsch bei den B-Senioren von Platz fünf noch nach ganz vorn. Der Bezirksoberliga-Spieler von Frischauf Weilheim glänzte im Endlauf mit 563 Holz, wobei er insbesondere in die Vollen auftrumpfte (374). Mit insgesamt 1080 Holz lag er klar vor dem Gesamtzweiten, Reinhold Berchtold (1058) von Schwarz-Blau Burggen. Er hatte das zweitbeste Resultat im Finale erzielt (539). Stark war Berchtold im Abräumen (195).

Kegeln: Fried distanziert Kramer um ein Holz

Bronze ging an Manfred Fried (1038/im Endlauf 518) von Blau-Weiß Peiting. Er distanzierte den Goldmedaillengewinner der vergangenen beiden Jahre, Willi Kramer (Frischauf Weilheim), nur um ein Holz. Kramer war nach dem Vorlauf auf Rang zwei gelegen. Fried hatte 2018 schon auf dem Podest gestanden – damals holte er hinter Kramer Silber. Der Führende nach dem Vorlauf, Wolfgang Königbaur (545) von Frischauf Weilheim, fehlte entschuldigt.

Senioren C (ab 70 J.): Im Kreis „Zugspitze“ sind die Top-Funktionäre auch sportlich noch voll auf der Höhe. Hermann Lindner, Vorsitzender der Kegler in der Region, holte sich bei den „Senioren C“ die Goldmedaille. Im Endlauf reichten dem Wielenbacher, der bei Frischauf Weilheim Jahrzehnte lang in der ersten Garnitur ein absoluter Leistungsträger war, das zweitbeste Ergebnis von 523 Holz. Damit schob er sich vom dritten Platz nach dem Vorlauf an die Spitze vor. Insgesamt brachte es Lindner auf 1068 Holz.

Kegeln: Lindner siegte 2003 mit bayerischem Rekord

Im Jahr 2003 war Lindner bayerischer Meister der A-Senioren – damals gewann er mit bayerischem Rekord von 981 Holz (200 Wurf). Der Vorlaufbeste, Zivko Labor (Fortuna Penzberg), kam im Finale nicht so zurecht (497). Vor allem beim Abräumen ließ er einige Holz liegen. In der Gesamtwertung wurde er Zweiter (1058). Dabei rettete Labor drei Holz Vorsprung vor Michael Eigner (Gut Holz Huglfing), der mit 537 Holz im Finale das beste Resultat bei den Ü-70-Keglern geschafft hatte. Ivan Juric (Fortuna Penzberg), der Vorlauf-Zweite, hatte mit den Eberfinger Bahnen an diesem Tag auch seine Probleme – er musste sich mit 478 Holz und dem fünften Rang (1027) zufrieden geben.

