Frischauf-Männer brauchen im Saisonfinale Schützenhilfe

Von: Paul Hopp

Teilen

Das Bezirksoberliga-Team des SKC Frischauf Weilheim in der Saison 2022/2023 mit (hi.v.l.) Dominik Schütz, Thomas Sepp, Florian Königbsur, (vo.v.l.) Stefan Schwinghammer, Christian Lindner und Karlheinz Kölsch. © Ralf Ruder

Das Team von Frischauf Weilheim kam jüngst in der Bezirksoberliga beim SV Aschau nicht über ein 4:4 hinaus. Im Titelkampf braucht es nun Schützenhilfe.

Weilheim – Wollen die Sportkegler von Frischauf Weilheim tatsächlich noch den Titel in der Bezirksoberliga holen, dann brauchen sie Schützenhilfe. Nachdem die Kreisstädter im Auswärtskampf gegen den SV Aschau überraschend nicht über ein 4:4 (3189:3158 Holz) hinauskamen, liegt vor dem abschließenden Spieltag die SG Kolbermoor/Schechen (5:3-Sieger in Prien) einen Punkt voraus.

Laut Teamsprecher Karlheinz Kölsch hält sich die Enttäuschung bei den Weilheimer in Grenzen. Nachdem klar war, dass Leistungsträger Dominik Schütz verletzungsbedingt die gesamte Vorrunde ausfallen wird, wurde das Saisonziel niedrig abgesetzt: „Man wollte nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, so Kölsch. Das haben die Weilheimer erreicht, der zweite Platz ist ihnen nicht mehr zu nehmen. „Die Mannschaft kann stolz auf sich sein“, so der Teamsprecher.

Frischauf Weilheim muss sich in Aschau mit 4:4 begnügen

Kölsch selbst hatte in den Schlusspaarungen die Chance, den Weilheimern zum Sieg zu verhelfen. Mit Leon Kutschera (566 Holz) lieferte er sich ein hochspannendes Duell. Bei Satzgleichstand kam es auf die Gesamtholzzahl an. Kölsch hatte ausgerechnet im vierten Satz mehrmals Pech mit dem „Kegelfall“, wie er es nannte. So auch beim vorletzten Schub, als zwei Kegel fielen und einer wackelte, aber stehen blieb. Der Durchgang ging mit 139:142 verloren und Kölsch (560) blieb hinter Kutschera. Ein Mannschaftspunkt für Weilheim hätte den Sieg bedeutet. Im anderen Duell hatte Florian Königbaur (566 Holz/3:1 Sätze) seinen Kontrahenten, Michael Schebesta (532), gut im Griff.

Besser als der Gegner, aber dennoch ohne Mannschaftspunkt: Christian Lindner verlor bei seinem Auftritt in Aschau unglücklich. © Ralf Ruder

Da die Weilheimer vor Spielbeginn schon vom Sieg der Kolbermoorer wussten, wählten sie eine offensive Aufstellung, um möglichst schnell für klare Verhältnisse zu sorgen. Doch das Vorhaben ging nicht auf. In den Startpaarungen gelang Dominik Schütz (532 Holz/4:0) ein klarer Sieg gegen Michael Mies (481). Auf den schwer zu bespielenden Bahnen im Aschauer Sportheim zeigte Schütz ein starkes Abräumen (193 Holz). Markus Großkopf (518/1:3) war in jedem Satz in die Vollen mit Seibert Alexander (535) auf Augenhöhe. Im Abräumen lief es zweimal nicht gut, das kostete den Mannschaftspunkt. Zumindest lag Frischauf insgesamt mit 34 Holz vorn.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.)

In den Mittelpaarungen lief es dann alles andere als günstig für die Gäste. Thomas Sepp (499/1:3) behielt nur im ersten Satz gegen Klaus Schmid (535) hauchdünn die Oberhand. Bitter endete der Auftritt für Christian Lindner: Er kam auf 528 Holz und war damit klar besser als Uli Eibl (509). Allerdings hatte der Aschauer nach drei Durchgängen schon 2,5 Satzpunkte geholt und so den Mannschaftspunkt sicher.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Den ersten Satz verlor Lindner denkbar knapp (134:135), der zweite Satz endete mit Remis (129:129). Im dritten Durchgang wurden Lindner drei Fehlschübe zum Verhängnis, im Abräumen holte sich Eibl (54:42) den Sieg. Der Weilheimer gab sich aber nicht auf, sein Auftritt im vierten Satz (142:112) war wichtig fürs Gesamtergebnis. Weilheim blieb so vor den Schlusspaarungen 17 Holz vorn.

Am Samstag, 25. März, treffen die Weilheimer am letzten Spieltag zu Hause auf den Dritten, SKV Prien. Spielbeginn auf den Bahnen an der Kanalstraße ist um 16 Uhr. Konkurrent Kolbermoor erwartet derweil den Abstiegskandidaten Bad Endorf.