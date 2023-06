Zwei Holz geben Ausschlag: Fortuna-Penzberg-Spieler sorgt bei Senioren-DM für Furore

Von: Paul Hopp

Bayerischer Meister: Zivko Labor (Mi.) gewann bei den Senioren C mit sechs Holz Vorsprung. Damit schaffte der Fortuna-Spieler den Sprung zur DM, wo er Silber holte. © BSKV

Zivko Labor reiste als bayerischer Meister zur Senioren-DM nach Wiesbaden. Dort sorgte der Sportkegler von Fortuna Penzberg nochmals für Furore.

Penzberg – Bei der Bezirksvorentscheidung, also im Kegel-Kreis „Zugspitze“, hatte sich Zivko Labor noch mit dem dritten Platz zufrieden geben müssen. Bei den folgenden Einzel-Meisterschaften ließ der Sportkegler des SKC Fortuna Penzberg aber niemanden mehr vorbei.

In der Altersklasse Senioren C (ab 70 Jahre) war Labor sowohl auf Oberbayern- als auch auf Bayern-Ebene das Maß der Dinge und holte die Goldmedaille. Und auch bei der deutschen Meisterschaft, in Wiesbaden ausgetragen, sorgte der Fortuna-Spieler für Furore.

Zivko Labor holt Silber bei Senioren-DM im Sportkegeln

Labor mischte in seiner Klasse vom ersten Wurf an vorn mit. Letztlich fehlte nach Qualifikation und Endlauf eine Winzigkeit, zwei Holz, zum absoluten Triumph. Mit 1107 Holz (354 im Abräumen) holte der Penzberger die Silbermedaille – für ihn und auch den Zugspitzkreis ein großer Erfolg. Medaillen auf deutschen Meisterschaften sind für die Sportkegler aus der Region keine Alltäglichkeit.

Peter Hitzlberger (Blau-Weiß Peiting) schaffte das Kunststück, dreimal auf dem Podest zu stehen: 2004 (bei den Männern) und 2017 (bei den Senioren A) holte er DM-Gold. Im Jahr 2014 gewann der Peitinger bei den Männern noch Bronze. Fabian Lange, damals für den SKC Gut Holz Eberfing spielend, gewann 2015 bei den Junioren den deutschen Vize-Titel. Ein Jahr später reisten Erika Mährlein und Hans-Martin Pitters (SKC Fortuna Penzberg) mit Bronze von der deutschen Meisterschaft in der damals neuen Wettkampfform „Tandem Mixed International“ heim.

Knappe Entscheidung mit zwei Holz Differenz

In Wiesbaden glänzte Zivko Labor in der Qualifikation mit 560 Holz (196 im Abräumen). Damit lag er in dem 20 Teilnehmer umfassenden Feld in Führung. Im Endlauf am Tag darauf erzielte der Fortuna-Spieler 547 Holz, wobei er insbesondere in die Vollen (389) glänzte. Zu Gold reichte esnicht ganz, da der Zweite nach dem Vorlauf, Wolfgang Grötzner (KFV Dessau-Roßlau), mit 559 Holz im Endlauf in der Gesamtwertung noch ganz knapp an Labor vorbeizog. Bronze ging an Dietmar Fröhlich (1098/TSG Sehma).

Für die DM qualifiziert hatte sich Labor durch seinen Titelgewinn bei der bayerischen Meisterschaft. In Karlstadt gewann er mit dem Gesamtergebnis von 1088 Holz vor Ludwig Köppele (Erlangen/1082) und Erich Götzl (Deuringen/1062). Den Grundstein zum Erfolg legte der Penzberger im Vorlauf – dort bedeuteten 557 Holz den ersten Platz.

Drei Spielerinnen bei der bayerischen Meisterschaft

Nur ganz knapp verpasste der zweite Teilnehmer aus dem Zugspitzkreis, Michael Eigner, den Einzug ins Finale der besten acht. Der Sportkegler des SKC Gut Holz Huglfing erreichte im Vorlauf 516 Holz. Das waren zwei zu wenig, um danach noch im Kampf um die Medaillen mitmischen zu können. Für Eigner stand am Ende der zehnte Platz zu Buche.

Landkreis-Trio bei den Seniorinnen B: (v.l.) Rosi Müller, Angelika Wagner und Inge Dietrich (hier bei der Bezirksmeisterschaft) starteten auch auf Bayern-Ebene. © BSKV-Oberbayern

Bei den Seniorinnen B hatten sich für die bayerische Meisterschaft, Austragungsort war Passau, gleich drei Keglerinnen aus dem Landkreis qualifiziert. Der Einzug in den Endlauf blieb dem Trio allerdings versagt. Rosi Grozda Müller (Schwarz-Gelb Schongau) verpasste mit 510 Holz als Dreizehnte ganz knapp den Sprung unter die zwölf, die im Endlauf um die Medaillen kämpfen. Müller hatte als sogenannte Titelverteidigerin Startrecht. 2019, bei der bis dato letzten Austragung, hatte die Schwarz-Gelb-Spielerin die Meisterschaft mit 1072 Holz vor Gitta Heym (Erlangen/1069) und Christine Grau (Schretzheim/1068) gewonnen.

Angelika Wagner holt Bezirkstitel mit 1000 Holz

In Passau war darüber hinaus ein Duo von Frischauf Weilheim am Start. Für Inge Dietrich (501) und Angelika Wagner (496) standen am Ende die Plätze 16 und 17 unter 24 Teilnehmerinnen zu Buche. Den Meistertitel gewann Michaela Ruhl (KV Schweinfurt) mit insgesamt 1116 Holz. Im Endlauf spielte sie mit 581 Holz einen bayerischen Rekord über 120 Wurf in dieser Altersklasse.

Bei der Bezirksmeisterschaft im Vorfeld der bayerischen Titelkämpfe hatte Wagner die Konkurrenz im Vorlauf überrascht. Mit 529 Holz legte sie das mit Abstand beste Resultat vor. Im Endlauf genügten ihr dann 471 Holz, um als souveräne Siegerin, mit insgesamt 1000 Holz, durchs Ziel zu gehen. Silber gewann Müller (982), Bronze sicherte sich Dietrich (931).

Von fünf auf drei: Andreas Seiband (r.) von Schwarz-Gelb Schongau holte bei der Bezirksmeisterschaft im Feld der Senioren A die Bronzemedaille. © BSKV-Oberbayern

Auf Bezirksebene gab es für Teilnehmer aus dem Zugspitzkreis weitere Medaillen: Bei den Seniorinnen A gewann Sonja Heinfling (SKC Krün) mit 944 Holz Silber. Dank des besseren Abräumergebnisses gegenüber der holzgleichen Vereinskollegin Adelheid Ostermair (SKV Penzberg) holte Traudel Kral Bronze. Beide hatten jeweils 921 Holz erzielt. Zu Silber fehlten neun Holz.

Bei den Senioren B landete Reinhold Berchtold (Schwarz-Blau Burggen) auf dem Podest: 995 Holz bescherten ihm in einem spannenden Wettbewerb Bronze hinter zwei Keglern des KC Ruhpolding. Im Feld der Senioren A machte Andreas Seiband (Schwarz-Gelb Schongau) im Endlauf noch einen Sprung nach vorn: Mit 525 Holz schob er sich vom fünften auf den dritten Platz vor. Insgesamt kam Seiband auf 1034 Holz. Gold ging in überlegener Manier an Wolfgang Schuhbeck (1142) vom SKK Teisendorf. Bei den Senioren C dominierte Labor (1037) das Geschehen auf Bezirksebene. Eigner (996) verbesserte sich im Endlauf noch auf den Silberplatz.