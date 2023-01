Bahnrekord mal drei: Der besondere Auftritt des Florian Königbaur

Von: Paul Hopp

Teilen

Starkes Ergebnis nach 120 Wurf: Florian Königbaur übertraf als Erster auf der neuen Weilheimer Bahn in einem offiziellen Spiel die 600-Holz-Marke. © Privat

Das Kegel-Duell zwischen Weilheim und Waldkraiburg fand lange auf durchschnittlichen Niveau statt. Als Florian Königbaur an der Reihe war, änderte sich das.

Weilheim – Lange mussten die Zuschauer warten, bis sie beim Bezirksoberliga-Duell zwischen dem gastgebenden SKC Frischauf Weilheim und Eintracht Waldkraiburg ein Top-Ergebnis zu sehen bekamen. Aber dann, in den Schlusspaarungen, krachte es so richtig. Florian Königbaur erzielte 619 Holz (225 im Abräumen) und sorgte für einen Bahnrekord. Der Weilheimer ist der erste Spieler, der auf der neuen Anlage an der Kanalstraße in einer offiziellen Partie die 600er-Marke übertraf.

Florian Königbaur spielt über 600 Holz

Zusammen mit Königbaur durften sich am Ende auch die anderen Weilheimer Akteure freuen. Denn den Heimkampf hatten sie mit 6:2 (3176:2981 Holz) gewonnen. In der Tabelle mischt das Frischauf Team (15:5 Punkte) als Dritter vorn mit und hat berechtigte Titelhoffnungen.

Frischauf Weilheim gewinnt Heimkampf mit 6:2

Die Waldkraiburger hatten auf der Weilheimer Anlage „unerwartet große Probleme“, berichtet SKC-Spieler Karlheinz Kölsch. Das Frischauf-Startpaar, Markus Großkopf (521 Holz/3:1 Sätze) und Thomas Sepp (518/2,5:1,5), holte so beide Mannschaftspunkte, „ohne groß zu glänzen“, so Kölsch. In den Mittelpaarungen hatte Stefan Schwinghammer (509) ein geringeres Ergebnis als Alexander Schropp (571) erzielt. Da der Weilheimer aber drei Sätze gewonnen hatte, ging der Mannschaftspunkt dennoch an ihn. Christian Lindner (498/2:2) verlor sein Duell denkbar knapp. Der satzgleiche Waldkraiburger Christian Johann (500) hatte zwei Holz mehr ins Ziel gerettet. Im letzten Satz nahm Lindner dem Konkurrenten 19 Holz ab. Beim Stand von 3:1 und einem Vorsprung von 95 Holz befanden sich die Gastgeber in einer guten Ausgangsposition.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Im Schlusspaar musste Frischauf Weilheim wechseln. Kölsch ging schon nach 30 Schub von der Bahn, ihn ersetzte Dominik Schütz. Zusammen kamen beide auf 511 Holz, was im Match gegen Manuel Brosig (521/2,5:1,5) aber nicht reichte. Das war zu verschmerzen, da parallel Königbaur (619/3:1) groß aufspielte und Peter Ebert (509) keine Chance ließ. Speziell in den abschließenden beiden Sätzen bewegte sich der Weilheimer auf hohem Niveau. Mit 161 Holz (Bahn zwei) und 166 Holz (Bahn eins) erzielte er Einzelbahn-Rekorde. Und insgesamt sorgte er auch für eine neue Bestmarke. Königbaur leistete sich bei seinem Auftritt nur zwei Fehlwürfe.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Am kommenden Samstag, 21. Januar, steht für Weilheim ein Landkreisderby an. In Schongau trifft der Tabellendritte auf den noch punktlosen Aufsteiger Schwarz-Blau Burggen. Spielbeginn ist um 18 Uhr.