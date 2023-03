Florian Königbaur spielt Tagesbestleistung

Hochspannung im Titelkampf: Dominik Schütz rettet Frischauf mit dem allerletzten Wurf

Von: Paul Hopp

Das Bezirksoberliga-Team des SKC Frischauf Weilheim in der Saison 2022/2023 mit (hi.v.l.) Dominik Schütz, Thomas Sepp, Florian Königbsur, (vo.v.l.) Stefan Schwinghammer, Christian Lindner und Karlheinz Kölsch. © Ralf Ruder

Nichts für schwache Nerven war das Spitzenspiel zwischen Frischauf Weilheim und der SG Kolbermoor in der Bezirksoberliga. Beim 4:4 kam es am Ende auf jeden Wurf an.

Weilheim – Bei einem Kegel-Wettkampf in einer höheren Klasse mit sechs Spielern pro Team werden insgesamt 1440 Wurf abgegeben. In der Regel ist es da – bei knappem Spielausgang – unmöglich zu sagen, welcher Wurf denn nun der entscheidende war. Im Falle des Spitzenspiels in der Bezirksoberliga zwischen dem gastgebenden SKC Frischauf Weilheim und der SG Kolbermoor/Schechen ist eine zielgenaue Zuschreibung aber durchaus machbar.

Dass die Weilheimer am Ende mit einem 4:4 (3160:3180 Holz) ihre Tabellenführung behaupteten, lag an den letzten zwei Würfen von Dominik Schütz. Der Frischauf-Spieler schaffte es, im Schlusspaar zunächst, vollständig abzuräumen. Im 120. Wurf hatte er dann ein volles Bild vor sich – es gelang ihm eine Neun.

Weilheim trennt sich von Kolbermoor mit 4:4

Konkurrent Thomas Wechselberger war der Satz nicht mehr zu nehmen, aber er schaffte es eben nicht mehr auf ein volles Bild. So holte Schütz (538 Holz/2:2 Sätze) gegen Wechselberger (535) knapp den insgesamt vierten Mannschaftspunkt. „Ein Krimi mit gerechtem Ende“, so lautete das Fazit von Weilheims Teamsprecher Karlheinz Kölsch.



In den Startpaarungen waren die Duelle nach den ersten drei Sätzen schon entschieden. Markus Großkopf (538/1:3) verlor gegen Bernhard Dangl (541), während Thomas Sepp (512/3:1) sich gegen Frank Warter (490) durchsetzte. In den Mittelpaarungen gerieten die Weilheimer richtig unter Druck. Das SG-Duo nahm den Gastgebern im ersten Satz 52 Holz ab – die 19-Holz-Führung nach dem Startpaaren war somit dahin.

Florian Königbaur spielt Tagesbestleistung

Im weiteren Verlauf kam Stefan Schwinghammer (481/0:4) gegen Andre Pollmer (550) nicht mehr in die Offensive. Dafür entschied Christian Lindner (533) drei Sätze in Folge für sich und gewann so das Duell mit dem nach Holz überlegenen Thomas Eggers (546). Vor den Schlusspaarungen lag Weilheim mit 63 Holz zurück. Für ein Remis mussten also zumindest zwei Mannschaftspunkte her. Die holten die Gastgeber prompt.

Ganz souverän agierte einmal mehr Florian Königbaur (558/3:1), der Bernhard Böhme (518) klar hinter sich ließ. Nur im zweiten Satz zog der Weilheimer hauchdünn den Kürzeren (127:128). Daneben lieferten sich Schütz und Wechselberger ein spannendes Match, in dem der Weilheimer den ersten Satz verlor (minus sieben Holz), dann aber zwei Durchgänge für sich entschied (plus elf/plus 17). Im vierten Satz zog der SG-Spieler dann weg (141:123), aber mit dem letzten Neuner verteidigte Schütz noch einen Mini-Vorsprung.

Am kommenden Wochenende ist Weilheim spielfrei. Danach geht es gegen Aschau (18. März) und Prien (25. März) um den Meistertitel.

