Weilheim und Penzberg im Fernduell: So endete der Kampf um den Vize-Titel

Von: Paul Hopp

Dieses Duell hatte es in sich: Weilheims Schlussspieler Dominik Schütz (rechts) musste gegen Aschaus Leon Kutschera unbedingt mit großem Abstand gewinnen, was dem Lokalmatadoren prompt gelang. Mit 560 Holz nahm er dem Konkurrenten 58 Holz ab. © Ralf Ruder

Am letzten Bezirksoberliga-Spieltag kämpften Fortuna Penzberg und Frischauf Weilheim in einem Fernduell um den Vize-Titel. Vor allem die Weilheimer brauchten gute Nerven.

Landkreis – Die Überraschung am letzten Spieltag der Bezirksoberliga ist ausgeblieben. Im Kampf um den Vize-Titel hinter Meister FC Seeshaupt haben die Sportkegler von Fortuna Penzberg den zweiten Platz gegenüber Frischauf Weilheim verteidigt. Beide Teams siegten zum Abschluss.

Frischauf Weilheim gewinnt dank zwei Holz mehr

Die Weilheimer beendeten mit einem hart erkämpften 5:3-Sieg (3158:3156 Holz) zu Hause gegen den SV Aschau die Saison. Zwei Holz gaben am Ende den Ausschlag zugunsten der Weilheimer, die damit die Rückrunde ohne Niederlage absolvierten.

In den Startpaarungen hatte Christian Lindner (534 Holz/3:1 Sätze) den Mannschaftspunkt in seinem Duell mit Alois Schnelzer (492) schon nach drei Durchgängen sicher. Thomas Sepp (527/1:3) verlor derweil gegen den besten Aschauer an diesem Tag, Florian Graml (555).

In den Mittelpaarungen hatte Stefan Schwinghammer (489/1:3) Probleme, die „Gassen“ (also zwischen dem vordersten und den jeweils daneben stehenden Kegel) zu treffen. Im Duell mit Michael Mies (544) zog er so klar den Kürzeren. Karlheinz Kölsch (496/2:2) gewann die ersten beiden Sätze. Danach lief es für ihn nicht mehr nach Wunsch, prompt verlor er gegen Thomas Langrieder (544). Das Weilheimer Schlusspaar musste ein 1:3 sowie einen Rückstand von 89 Holz aufholen.

Die Differenz wuchs im ersten Satz auf 106 Holz an. „Eigentlich war zu diesem Zeitpunkt das Spiel schon verloren, aber man soll nie zu früh aufgeben“, so Frischauf-Spieler Kölsch. Dominik Schütz (560/3:1) – im zweiten Satz mit 160 Holz – und Florian Königbaur (552/3:1) rissen gegen Leon Kutschera (502) und Alexander Seibert (519) das Ruder doch noch herum.

Fortuna Penzberg erreicht deutlichen Sieg

Der letzte Saisonauftritt der Penzberger geriet überzeugend: Auf den schwer zu bespielenden Murnauer Bahnen gewann das Team gegen den SKC Oberau mit 7:1 (3008:2570 Holz). Ivo Juric (494 Holz/1:3 Sätze) verlor sein Duell, büßte gegenüber seinem Kontrahenten aber nur drei Holz ein. Dagegen machte Aydin Coban (498/3:1) bei seinem Sieg 47 Holz gut.

In den Mittelpaarungen gewann Zivko Labor (499/2:2) hauchdünn gegen Florian Brück (497). Der Gegner von Markus Jung (509/4:0), Christian Steinbrecher (187), musste im zweiten Satz aufgeben – damit war die Partie entschieden. Julian Kral (485/2:2) und Konrad Stremair (523/3:1) gewannen noch gegen Manuel Dukowsky (476) und Alexander Leupold (462).