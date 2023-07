Weniger Mannschaften und Schiedsrichter, mehr Spielgemeinschaften – Zahlen sind erschreckend

Von: Oliver Rabuser

Spielleiter Erhard Mach mit den Vertretern derjenigen Vereine, die 2022/23 den Titel geholt haben. © rabuser

Im Kreis Zugspitze nimmt der Fußball eine besorgniserregende Entwicklung an. Immer mehr Mannschaften ziehen sich zurück oder gründen eine SG.

Sindelsdorf – Der Fußball im Spielkreis Zugspitze steuert nicht gerade in eine rosige Zukunft. Der Rückzug von Teams erreicht ebenso einen Rekordwert wie abgesagte Partien wegen Nichtantritts. Logischerweise ist dadurch auch die Zahl aktiver Mannschaften rückläufig, wohingegen jene der Spielgemeinschaften signifikant ansteigt. Das Interesse am Hallenfußball nähert sich der Bedeutungslosigkeit.

Was den Rückgang der Schiedsrichter betrifft, schrillen die Alarmglocken immer lauter. So lautete das Fazit der jüngsten Spielgruppentagung in Sindelsdorf.

Spielverlegungen kostenfrei bis zum 20. Juli möglich – Absagen müssen telefonisch mitgeteilt werden

Als Spielgruppenleiter Erhard Mach zu Anfang der Sitzung die üblichen Themen erörterte, war eigentlich alles wie immer. Mach versuchte sich im üblichen Spagat zwischen trockenen Vorschriften und dem ihm eigenen Credo, es allen Klubs bestmöglich recht zu machen. Er verwies darauf, dass aktive Spieler nicht als Ordnungsdienst fungieren dürften, und dass selbiger ein „Pflichteintrag“ im elektronischen System (ESB) sei.

Den Hinweis auf die Möglichkeiten, Spielverlegungen bis zum 20. Juli kostenfrei und ohne Einverständnis des jeweiligen Gegners durchzuführen, eingeschlossen. Terminänderungen hinter den letzten Spieltag, der für das Wochenende um den 12. November angesetzt ist, seien hingegen „nicht vor Mitte Oktober“ möglich. „Wir spielen eh schon eine Woche länger als geplant“, verdeutlichte der Funktionär.

Spielabsagen müssten Gegner und Schiedsrichter zwingend telefonisch mitgeteilt werden. Einmal könne jeder Klub ein Match ohne nähere Beweisführung wegen Unbespielbarkeit des Platzes absagen. Treten Folgefälle auf, drohe der Entzug des Heimrechts. „Ich mache das aber ungern“, führte Mach als Grund etwa die unterschiedliche Höhenlage zwischen Mittenwald und Berg am Starnberger See auf.

Zahl der Teams unterhalb der Kreisliga sinkt weiter: von 399 auf 343 in 15 Jahren

Mit fortschreitendem Verlauf ader Tagung wurde Mach dann zunehmend ernst. Das lag primär an den Zahlen, die für die vielen Vereinsverantwortlichen vom Beamer abzulesen waren. Die Zahl aller Teams unterhalb der Kreisliga habe sich in den vergangenen 15 Jahren von 399 auf 343 verringert. Im abgelaufenen Spieljahr waren während der Saison 17 Rückzüge (13 in der C-, drei in der B-, einer in der A-Klasse) zu notieren. Zudem passierte ein mehr oder weniger spontanes Nichtantreten von Mannschaften „so häufig wie nie zuvor“.

Für Mach ein Unding. „Das hat mit geregeltem Spielbetrieb teilweise nichts mehr zu tun.“ Auf- und Abstieg orientieren sich an den Regelungen der Vorsaison, zudem ließe sich der letzte Spieltag der Hinrunde problemlos auf den 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) vorziehen, soweit Teams da keinen Pokal-Verpflichtungen nachkommen müssen. Freitagsspiele sind jederzeit möglich. Gleichwohl müsse die betroffene Gastmannschaft zustimmen.

Was den Spielbetrieb in der kommenden Saison betrifft: Mach betonte ausdrücklich, dass es im Falle einer Rückkehr zum bewährten Modell mutmaßlich „deutlich mehr Absteiger“ geben werde.

Futsal wird uninteressanter – Mehr Spesengeld für Schiedsrichter für mehr Attraktivität

Immer schwieriger zu planen sind die Futsal-Turniere, da auch in diesem Wettbewerb die Meldungen in den vergangenen 15 Jahren von 127 auf 26 geschrumpft sei. Präventiv hat Mach sich drei Termine in der Penzberger Sporthalle reservieren lassen.

Klemens Wind, Schiedsrichter-Obmann der Gruppe Weilheim, setzte ebenfalls einen Notruf ab. Im Vergleich zu 2021 habe sich die Zahl der aktiven Unparteiischen um 59 auf derzeit 158 verknappt. Davon haben 43 den Status „passiv“. Schiedsrichter, die regelmäßig und deutlich mehr als zehn Spiele pro Runde pfeifen“, gebe es lediglich noch 35. „Wir haben ganz, ganz große Probleme“, betonte Wind. „Ohne Zutun der Vereine werden Spiele in der A-Klasse und eventuell auch höher nicht mehr besetzt werden können.“

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde das Spesengeld für Unparteiische ab Juli „gewaltig erhöht“. Zudem forderte Wind höhere Geldstrafen für Vereine, die keine Schiedsrichter stellen. Eine Trendwende lasse sich wohl nur mit mehr Respekt im gegenseitigen Umgang erreichen. Wind nennt Fälle, in denen der Leiter des Ordnungsdienstes „am meisten plärrt, anstatt den Schiedsrichter zu schützen“.

Thomas Schumann dokumentierte dies mit Zahlen. Der Vertreter des Sportgerichts erklärte, dass Tätlichkeiten und Vergehen an Unparteiischen „erschreckend hoch“, hingegen die Stellungnahmen einzelner Vereine „realitätsfremd“ seien. (OLIVER RABUSER)