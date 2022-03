Nach 42 Kilometern noch ein Zielsprint

Von: Paul Hopp

Hatten Spaß und liefen schnell: Dieter und Silvia Spitzl aus Bernried starteten beim Ganghoferlauf über 42 Kilometer Skating. © Privat

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand wieder der Ganghoferlauf in der Leutasch statt. Dabei waren mehrere Athleten aus dem Landkreis am Start - vier holten Podestplätze.

Leutasch – Beim Blick auf seinen Sachpreis, den Peter Grünebach überreicht bekam, schoss ihm ein Gedanke in den Kopf: „Man sollte die Preise vorher verteilen.“ Der Block Rennwachs – ausgelegt für Schneetemperaturen von „minus 4 bis minus 10 Grad“ – hätte nämlich genau den Anforderungen beim 51. Ganghoferlauf entsprochen. Der Pollinger (73) hatte hingegen nur ein anderes Wachs zur Verfügung, das seine Skier nicht so recht ins Laufen brachte. Dennoch belegte er über die 42 Kilometer Skating in seiner Altersklasse den dritten Platz.

Die offizielle Rennuhr ergab für Peter Grünebach eine Zeit von 2:37:31 Stunden; er selbst hatte 2:32 Stunden gemessen. Sei’s drum, der Pollinger war zufrieden. Schließlich war er jüngst durch eine Corona-Infektion ausgebremst und hatte keine längeren Distanzen trainiert. Und obwohl er zumeist allein lief, also keinen Windschatten hatte, überstand er die Marathon-Distanz „relativ locker“. Den Weg ins Hotel legte er, zusammen mit einigen Bekannten, ebenfalls noch auf Skiern zurück.

Peter Grünebach belegt in seiner Klasse Platz drei

Auch andere Athleten aus dem Landkreis warteten beim Ski-nordisch-Klassiker in der Leutasch mit beachtlichen Leistungen auf. Laut den Organisatoren waren insgesamt rund 1500 Frauen und Männer angemeldet. Das Gros der Starter aus der Region ging, wie Grünebach, über die 42 Kilometer im freien Stil an den Start. Die schnellste Zeit legte Valentin Hägl (Jg. 1993) hin: Der Weilheimer überquerte die Ziellinie nach 1:52:39 Stunden, was ihm in der Männer-Hauptklasse den 33. Rang bescherte. In dieser Kategorie waren zahlreiche Top-Athleten versammelt – den ersten sieben der Gesamtwertung gehörten sechs Läufer der Hauptklasse an.

Hägl war tags davor schon über die 25 Kilometer im klassischen Stil angetreten und hatte dort mit 1:19:21 Stunden den neunten Rang unter 15 Finishern in seiner Klasse belegt.

Für Silvia und Dieter Spitzl aus Bernried war die Leutasch in diesem Winter des Öfteren zum Training ein Anlaufpunkt. Das Ehepaar nimmt regelmäßig an Volksläufen teil. Nachdem 2021 pandemiebedingt aber gar keine Skimarathons in Österreich stattgefunden hatten, war der Start heuer beim Ganghoferlauf quasi Ehrensache. Beide kamen mit den Bedingungen bei Minusgraden gut zurecht: „Der Schnee war schnell, die Loipe war super gespurt und die Ski gut gewachst“, berichteten sie.

Lief zumeist allein: Peter Grünebach aus Polling belegte in seiner Klasse über 42 Kilometer Skating den dritten Rang. © privat

Silvia Spitzl (Jg. 1960) war bald nach dem Start in einer Gruppe mit vier Frauen unterwegs. Ab der Wende in Burggraben übernahm sie die Führung. Auf dem Rückweg kam dann Gegenwind auf. Bis zum Ziel überholte die Bernriederin noch mehrere Teilnehmerinnen. Im Zielsprint war dann Claudia Bregulla-Linke (Utting) eine Sekunde schneller. Mit der Zeit von 2:03:18 Stunden (entspricht einem Tempo von 20,4 km/h) landete Silvia Spitzl auf dem 16. Platz unter 36 Finisherinnen.

Klassensieg für Silvia Spitzl in der Leutasch

In ihrer Altersklasse „ist die Konkurrenz leider nicht mehr groß“, bedauert die Bernriederin. Sie wurde Erste – als einzige Starterin. Dieter Spitzl (Jg. 1958) lief „vom Start bis zum Ziel ein gleichmäßiges Rennen“. Mit Platz zehn (1:57:50) in seiner Altersklasse war er sehr zufrieden. „Es hat einfach ganz viel Spaß gemacht“, so lautete das Fazit der Bernrieder.

Unter der Zwei-Stunden-Marke auf der 42-Kilometer-Strecke blieb auch Thomas Helgert (Jg. 1964). Der Athlet des Post SV Weilheim fuhr nach 1:58:35 Stunden über die Ziellinie in Weidach – damit belegte er in seiner Klasse den 16. Platz unter 44 Finishern.

In einem Bereich von 95 Sekunden lagen am Ende die Böbinger Harald Loserth (Jg. 1976/2:06:02) und Mirko Schohn (Jg. 1972/2:07:37) sowie Stephan Klieber (Jg. 1967/2:07:23) vom SV Hohenfurch. Für Klaus Bergmann (Jg. 1961) vom SC Penzberg stoppte die Uhr auf der Marathon-Distanz bei 2:26:51 Stunden.

Vater und Tochter Höfler jeweils auf Rang drei

In der klassischen Technik waren Ludwig Höfler (Jg. 1947) und Tochter Heidi Höfler (Jg. 1976) unterwegs. Über die 25 Kilometer lieferte das Duo von Concordia Burggen überzeugende Vorstellungen ab. Ludwig Höfler, der kürzlich 75. Geburtstag feierte, landete als ältester Teilnehmer seiner Altersklasse mit 1:35:00 Stunden auf dem dritten Rang unter acht Klassierten. Heidi Höfler kam nach 1:38:10 Stunden ins Ziel; in ihrer Klasse war sie damit, hinter zwei Italienerinnen, als Dritte zugleich beste Deutsche. Unter 42 Frauen landete Heidi Höfler auf dem 18. Platz.

