Erfolgreich im Springen und Werfen: Weilheimer Ü40-Duo freut sich über Podestplätze

Von: Paul Hopp

Teilen

Auf dem Podest: Diana Stieber (l.) und Tordis Michael vom TSV Weilheim beim Leichathletik-Sportfest in Vöhringen. © TSV Weilheim

Beim Springer- und Werfertag in Vöhringen gingen zwei Leichtathletinnen des TSV Weilheim an den Start. Das taten sie erfolgreich — sogar DM-Normen wurden erreicht.

Weilheim - Das lief ja bestens für Tordis Michael und Diana Stieber: Die zwei Leichtathletinnen vom TSV Weilheim, beide in der Seniorenklasse W40 antretend, überzeugten beim „13. Vöhringer Springer- und Werfertag“ mit guten Leistungen und vorderen Platzierungen.

Podestplätze für Duo vom TSV Weilheim

Michael hat, trotz Trainingsrückstands, erstmals an einem Tag drei Disziplinen absolviert. Den Diskus schleuderte sie – gleich im ersten Versuch – 21,52 Meter weit. In ihrer Klasse trat sonst niemand an. Im Kugelstoßen (4 Kilo) belegte sie mit 8,66 Metern den zweiten Platz unter vier Starterinnen. Hinzu kam noch ein vierter Rang (3,64 Meter) im Weitsprung. Die Quali-Normen für die Senioren-DM verpasste Michael jeweils.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)



Für Stieber standen am Ende zwei Klassensiege zu Buche. Im Kugelstoßen gewann sie mit mit 9,38 Metern überlegen, wobei sie ihre bisherige Saisonbestleitung leicht verbesserte. Im Weitsprung belegte sie mit 4,55 Metern den ersten Platz und übertraf die Qualifikationsleistung für die Senioren-DM. Im Hochsprung überwand Stieber 1,49 Meter (im ersten Versuch). Am Ende war nur die für Jahn Lustenau startende Österreicherin Chantall Duelli (1,58) besser. Auch im Hochsprung schaffte Stieber die DM-Norm.

Die TSV-Athletin liegt mit ihrer Hochsprungleistung in der DLV-Bestenliste ihrer Altersklasse derzeit an der ersten Stelle. Im Weitsprung rangiert Stieber an der achten Position. Der Bestwert in dieser Disziplin bei den W40-Seniorinnen liegt derzeit in laufenden Freiluft-Saison bei 5,58 Metern – gesprungen von Rebecca Dürr (VfB Stuttgart).