Andreas Kölbl gewinnt Rolf-Watter-Pokal

Leichtathletik

von Paul Hopp schließen

Das Rolf-Watter-Sportfest ist ein Höhepunkt in der bayerischen Leichtathletik. Andreas Kölbl vom TSV Penzberg feierte dort einen ganz besonderen Sieg.

Penzberg – Vorab geplant hatte Andreas Kölbl seine Aktion nicht. „Eigentlich wollte ich nur ein paar Positionen gut machen. Aber während des Überholvorgangs dachte ich mir, dass ich eigentlich gleich ganz nach vorne laufen könnte“, sagte der 23-Jährige vom TSV Penzberg. Im 800-Meter-Lauf beim Regensburger Rolf-Watter-Sportfest lag der Sindelsdorfer nach der ersten von zwei Runden noch auf dem sechsten Rang. Doch nur 100 Meter später – nach seinem Antritt – hatte er plötzlich die Führung inne. Und weil Kölbl so dermaßen das Tempo verschärft hatte, lag er gleich fünf Meter vor den Konkurrenten. Zu Beginn der Zielgeraden setzte sich der Tscheche Jiri Gregor neben ihn. „Durch den starken Gegenwind wurden meine Beine dann richtig schwer, wobei ich nicht gedacht hätte, dass ich noch einmal kontern könnte“, berichtete Kölbl. Doch er konnte den Angriff abwehren, machte noch einige Meter gut und gewann mit persönlicher Bestzeit von 1:54,47 Minuten.

Kölbl hatte damit nicht nur den Rest der bayerischen Spitzenläufer düpiert, sondern auch noch einen Penzberger Vereinsrekord aufgestellt. Und obendrein hatte er einen prestigeträchtigen Wettbewerb gewonnen. Denn bei dem Regensburger Sportfest zum Gedenken an den früh verstorbenen Gründer der LG „Telis Finanz“ Regensburg, Rolf Watter, erhält stets der Gewinner des 800-Meter-Laufs den Rolf-Watter-Pokal.

Im Ziel wurde Kölbl gleich von Trainer Markus Brennauer beglückwünscht, der von der Leistung seines Schützlings nicht unbedingt überrascht, aber erstaunt war. „Dass Andi eine solche Zeit laufen kann, hatte sich bereits im Training angedeutet. Dass es aber zum Sieg reichen würde, damit konnte man nicht unbedingt rechnen“, sagte Brennauer. Er und auch sein Schützling sind überzeugt, dass es in diesem Jahr noch schneller gehen kann, denn Kölbl war im Ziel nicht sonderlich erschöpft und meinte lapidar, „dass im Trainingslager viele Trainingseinheiten härter waren als das Rennen hier und heute in Regensburg“. Bei besseren äußeren Bedingungen „sollten noch ein paar Sekunden möglich sein“, ergänzte Brennauer. Mit den äußeren Bedingungen meinte der Penzberger Trainer den unablässig wehenden Wind im Regensburger Universitäts-Stadion.

Neben Kölbl gelang vom TSV Penzberg auch Sharon Müller ein Top-Ergebnis. Über die 400 Meter belegte sie in 60,25 Sekunden den zweiten Platz hinter Anna-Lena Genz (LG Bamberg). „Ich habe das ganze Rennen über versucht, mich an Anna-Lena heranzukämpfen. Aber auf den letzten 50 Metern hat mir ein wenig Kraft gefehlt. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit dem Rennen“, sagte die 26-jährige Lenggrieserin. Letztendlich verhinderte der Wind eine Zeit von unter einer Minute, wobei die meisten Penzberger Athleten in Regensburg etwas Pech mit ihm hatten.

So hatte Raffieu Deen Johnson in seinem 100-Meter-Lauf den mit Abstand stärksten Gegenwind (0,8 Meter pro Sekunde) der ganzen Sprintkonkurrenz. Trotzdem lief er mit 11,08 Sekunden eine gute Zeit, wenngleich seine Rennanalyse verriet, dass es für ihn durchaus noch hätte schneller gehen können: „Ich habe den Start verschlafen. Doch danach kam ich richtig gut ins Rollen und habe noch einige Plätze gut gemacht.“ Über alle zehn 100-Meter-Läufe hinweg belegte Johnson den dritten Platz in der Klasse der U-20-Athleten.

Während der 200-Meter-Läufe blies der Wind mit 1,8 Metern pro Sekunde dem Athleten sogar noch stärker entgegen, sodass er mit 22,95 Sekunden eine halbe Sekunde über seiner Bestzeit blieb und Vierter wurde. „Als ich auf die Zielgerade eingebogen bin, hat sich der Wind wie eine Mauer angefühlt“, sagte der 18-jährige Penzberger. Ganz ähnlich war die Einschätzung von Matthias Bauer (24,18) und Sharon Müller (27,11), die über 200 Meter mit 2,9 Metern pro Sekunde Gegenwind in ihren Läufen den stärksten Gegenwind des ganzen Tages hatten. Nicht verwunderlich also, dass beide deutlich über ihren Bestzeiten blieben. Deutlich mehr Glück hatten Samuel Kennerknecht (24,20) und Michael Speinle (25,04), die jeweils persönliche Bestzeiten aufstellen konnten.

Im 400-Meter-Lauf zeigte vor allem Bauer, dass seine Formkurve steil nach oben zeigt. Mit 52,34 Sekunden belegte er einen vierten Platz und lief damit Saisonbestzeit. Nur zwei Plätze dahinter erreichte sein 20-jähriger Vereinskollege Kennerknecht das Ziel. Mit 53,26 Sekunden hatte er seine eigene Bestzeit nur um 0,1 Sekunden verpasst.