Pfeilschnelle Raths: Persönliche Bestzeiten für Penzberger Geschwister-Duo

Von: Paul Hopp

Leichtathletin Julia Rath gewann in München mit großem Vorsprung das 1500-Meter-Rennen. © Claus Habermann

Das war stark: Leichtathletin Julia Rath und ihr jüngerer Bruder Maximilian haben jüngst mit persönlichen Bestleistungen auf sich aufmerksam gemacht.

Regensburg/München – Julia Rath und ihr jüngerer Bruder Maximilian haben jüngst mit persönlichen Bestleistungen auf sich aufmerksam gemacht. Bei der Sparkassen-Gala in Regensburg, die von zahlreichen Top-Leichtathleten besucht worden war, lief Julia Rath (17) auf der 1500-Meter-Strecke zu einem Hausrekord.

Die Penzbergerin, die für den LAC Quelle Fürth startet, überquerte die Ziellinie nach 4:30,19 Minuten. Ihre bisherige Bestmarke unterbot sie um zwei Hundertstelsekunden. „Beeindruckend“ sei der Auftritt gewesen, so der LAC auf seiner Homepage. Besser als Rath waren unter insgesamt 36 Teilnehmerinnen nur zwei Athletinnen aus Tschechien, Iveta Raskova (4:22,66) und Bara Styblova (4:28,68). Die 23-jährige Raskova lief in Regensburg ebenfalls persönliche Bestzeit.

Überzeugte über 800 Meter: Maximilian Rath (Jg. 2009) von der LG Oberland. © Claus Habermann

Nur fünf Tage nach der Sparkassen-Gala stellte Julia Rath ihren Rekord ein. Beim „Leichtathletikabend“ im Münchner Dantestadion lief sie die knapp viereinhalb Stadionrunden ebenfalls in 4:30,19 Minuten. Anders als in Regensburg musste sie die Distanz als Führende komplett allein laufen, da die Konkurrenz nicht so stark besetzt war. Rath gewann am Ende mit knapp acht Sekunden Vorsprung auf Natalie Frank (LAV Stadtwerke Tübingen). Die weiteren Teilnehmerinnen benötigten mehr als fünf Minuten für die Strecke.

Schnell unterwegs im Dantestadion war auch Maximilian Rath. Der Penzberger (Jg. 2009), der für die LG Oberland antritt, trat auf der 800-Meter-Strecke gegen deutlich ältere Konkurrenten an. Im Wettkampf der U18 belegte er den vierten Platz. Mit 2:18,30 Minuten schaffte Rath eine deutliche Verbesserung seiner bisherigen persönlichen Bestzeit um etwa drei Sekunden. Im selben Rennen in München war auch Joris Ressing (Jg. 20056) vom TSV Penzberg am Start – er belegte mit 2:14,11 Minuten den zweiten Platz. Den Sieg holte sich der Österreicher Tobias Zimmermann in 2:09,41 Minuten.