Brennauers glänzendes Marathon-Debüt

Leichtathletik

von Paul Hopp schließen

Das war stark: Markus Brennauer (TSV Penzberg) blieb bei seinem Marathon-Debüt deutlich unter der Marke von zweieinhalb Stunden.

Penzberg - Beim Frankfurt-Marathon, bei dem auch die deutschen Meisterschaften ausgetragen wurden, absolvierte Markus Brennauer am Sonntag seinen ersten Marathon. Die 42,195 Kilometer lief der 37-jährige Penzberger in der herausragenden Zeit von 2:27:15 Stunden. In der Gesamtwertung aller Männer landete Brennauer auf dem 50. Platz, in seiner Altersklasse wurde er Achter. In der DM-Wertung landete Brennauer insgesamt auf dem 13. Rang und in der M-35-Klasse auf dem dritten Platz. Der M-35 gehört übrigens auch der neue deutsche Meister, Arne Gabius (2:09:59), an. Die Halbmarathon-Marke erreichte Brennauer in 1:12:32 Stunden.

„Es war richtig gut, aber super hart“, berichtete der Athlet vom TSV Penzberg, der im Landkreis Weilheim-Schongau mit der beste Läufer ist. Zwischen Kilometer 10 und 15 „haben die Pacemaker richtig Gas gegeben. Da habe ich dann abreißen lassen und bin von da an in einer Dreier-Gruppe gelaufen“, berichtete Brennauer. Bei Kilometer 20 und 25 hatte Brennauer Probleme, seine Trinkflasche zu bekommen bzw. einmal verpasste er sie ganz. Ab Kilometer 32 „ging es richtig gut“. Brennauer ließ diejenigen Athleten, mit denen er unterwegs war, hinter sich. Ab Kilometer 35 „habe ich Seitenstechen bekommen, und natürlich wurden die Beine schwer“. Dennoch hielt er sein hohes Tempo durch und finishte mit einer Top-Zeit. Nachdem er sich im Beisein seiner Frau Conny und Vereinskamerad Hugo Mann, die in Frankfurt waren, um ihn anzufeuern, direkt an der Strecke Nudeln und - bei der Siegerehrung - Käsekuchen gegönnt hatte, „geht's den Beinen aber schon wieder ganz gut“, vermeldete Brennauer nach dem Lauf.

Die schnellste Zeit auf der marathon-Strecke lief der Äthiopier Shura Kitata Tola (2:05:50). Bester Europäer war der Brite Dewi Griffiths (2:09:49) als Fünfter, direkt hinter ihm kam der deutsche Meister Gabius ins Ziel. Schnellste Frau in Frankfurt war die kenianerin Vivian Jepkemoi Cheruiyot (2:23:35), den deutschen Meistertitel holte Katharina Heinig (LG Eintracht Frankfurt) in 2:29:29 Stunden. Sie lief als achte Frau über die Ziellinie. Von den „Lauffreunden Pfaffenwinkel“ war Thomas Tafertshofer (M-50) am Stert. Er kam nach 3:28:49 Stunden im Ziel an. In seiner Klasse belegte er den 303. Rang. Klaus Müller (M-40) vom TSV Weilheim lief die 42,195 Kilometer in 3:34:14 Stunden, was in seiner Klasse den 625. Platz bedeutete.