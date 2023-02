Verwirrung um die Rundenzahl: Nick Jäger knackt in kuriosem 1500-Meter-Rennen wichtige Norm

Kampf um Gold: Nick Jäger (2.v.l.) übergibt bei der süddeutschen Hallenmeisterschaft in der 3 x 1000-Meter-Staffel an Schlussläufer Florian Bremm.

Leichtathletik: Halle und Cross

Egal, ob draußen oder in der Halle - die Leichtathleten sind derzeit groß in Aktion. Nick Jäger erlebte in Erfurt ein kurioses 1500-Meter-Rennen, das für ihn gut ausging.

Landkreis – Auch im Winter sind die Leichtathleten mittlerweile durchgehend in Aktion. Am vergangenen Wochenende gab es mehrere Top-Platzierungen für die hiesigen Sportler. Nick Jäger unterbot gar zwei DM-Normen.

Nick Jäger belegt bei Indoor in Erfurt Platz sechs

Erst ein Einzel-Rennen in Erfurt, tags darauf ein Staffel-Einsatz in Sindelfingen: Für Leichtathlet Nick Jäger ist die Hallensaison in vollem Gange. Der 23-Jährige aus Penzberg, der seit heuer für den LSC Höchstadt/Aisch antritt, hat bei seinen beiden jüngsten Auftritten jeweils die Norm für die deutsche Meisterschaft (18. Februar/in Dortmund) unterboten.

Beim „Erfurt Indoor“ lief Jäger die 1500 Meter in 3:50,39 Minuten und belegte damit den sechsten Platz. Das Rennen war durch wechselndes Tempo geprägt, die 1000-Meter-Marke wurde nach 2:33 Minuten passiert. Danach kam Unruhe ins Feld, auch, weil die Kampfrichter sich verzählt hatten und nicht ganz klar war, wie viele Runden noch zu laufen waren. Die Bahnlänge in der Halle beträgt 200 Meter.

Nick Jäger mit Staffel in Sindelfingen auf Platz zwei

Nick Jäger war mit seinem Ergebnis nicht ganz zufrieden, sein Minimalziel, die DM-Norm (3:51,50) zu unterbieten, schaffte er aber. Es gewann der Österreicher Sebastian Frey (3:47,55).

Am Tag danach trat Jäger zusammen mit Florian Bremm und Friedrich Biniok bei den süddeutschen Hallenmeisterschaften in Sindelfingen an. Im Staffel-Wettbewerb über 3 x 1000 Meter belegte das Trio mit 7:29,01 Minuten den zweiten Platz hinter der LG Nordschwarzwald (7:25,17). Die DM-Norm lag bei 7:30,00 Minuten. Jäger lief an Position zwei und absolvierte „seine“ 1000 Meter in 2:27 Minuten; dabei schaffte er auch wieder den Anschluss an die führende Staffel.

Bei den Titelkämpfen in Sindelfingen startete auch die Hohenpeißenbergerin Katharina Vogl. Im Trikot der LG Augsburg belegte sie im Weitsprung mit 5,11 Metern den 15. Platz. Den 60-Meter-Sprint absolvierte die 23-Jährige in 8,13 Sekunden, schaffte es damit aber nicht ins Finale.

Mareike Ressing glänzt bei „Stadion-Cross“ in München

Der „Stadion-Cross“ des Post SV München gehört mittlerweile zu den Klassikern am Jahresanfang. Bei der 14. Auflage taten sich Athleten aus dem Penzberger Raum mit beachtlichen Resultaten hervor. Auf dem Außengelände des Vereins absolvierten die Teilnehmer verschiedene Distanzen.

+ Stark im Cross: Mareike Ressing lief in München auf Rang vier. F.: Habermann © Claus Habermann

Im Rennen der U16 über 2350 Meter holte Maximilian Rath (Jg. 2009) mit der Zeit von 7:57 Minuten den Tagessieg. Der Penzberger, seit heuer im Trikot der LG Stadtwerke München unterwegs, setzte sich zusammen mit seinen beiden Kollegen aus dem Landeskader, Simon Nüß (LG Stadtwerke München) und Emil Oppelt (LG Sempt), schnell vom Rest des 20 Burschen und Mädchen umfassenden Feld ab.

Noch in der ersten Runde verschärfte Rath an einer Steigung das Tempo – seine Kontrahenten mussten in dieser Phase abreißen lassen. Mit großem Vorsprung auf Oppelt (8:14) und Nüß (8:29) lief er über die Ziellinie. Rath war um fünf Sekunden schneller als der Sieger des U18-Rennens, Jesper Hartung (LG Augsburg).

Auf der Langstrecke überzeugte im Rennen der Frauen Mareike Ressing (TSV Penzberg) als Vierte. Die 5500 Meter lief die 52-Jährige als zweitälteste Teilnehmerin in 22:25 Minuten. Ressing zog ihr eigenes Tempo durch und lag am Ende deutlich vor der Fünften, der 18 Jahre jüngeren Ivana Gancheva (22:40) von der LG Sempt. Das Rennen gewann Katka Wenzler (20:53/PTSV Rosenheim) vor Laura Hampel (21:05) und Anke Friedl (21:16).

Die Langstrecke der Männer umfasste 7600 Meter. In diesem Rennen belegte Luk Jäger (20) den fünften Platz. Die Uhr stoppte für den Penzberger bei 25:37 Minuten. Der Rückstand auf den dritten Rang betrug 25 Sekunden. Den Sieg holte Maximilian Berger (24:41) vom TuS Bad Aibling.

Im Hobbylauf über 4450 Meter glänzte Paulina Kisselbach vom TSV Penzberg als schnellste Frau. Die 29-Jährige aus Wackersberg überquerte nach 19:41 Minuten die Ziellinie. Nur vier Männer waren schneller unterwegs gewesen als die TSV-Athletin. Kisselbach war exakt eineinhalb Minuten schneller als die zweitbeste Frau, Christiane Tillschneider (MTV Pfaffenhofen). Der Tagessieg ging an den Österreicher Armin Zankl mit der Zeit von 16:57 Minuten.

