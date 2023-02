Rauf und Runter in Weilheims Süden: Post SV bietet mit Gögerltraillauf wieder eine Herausforderung

Von: Paul Hopp

Ein paar Höhenmeter sind es schon, die beim „Gögerltraillauf“ zu absolvieren sind. Das zeigt eine Szene vom Rennen im Jahr 2022. © Paul Hopp

Der Post SV Weilheim lädt für 26. März zur dritten Auflage des „Gögerltraillaufs“ ein. Die Strecke bietet wieder einige Herausforderungen.

Weilheim – Die Suche nach Helfern ist in dem Sinn keine. „Aus dem ganzen Verein wird Unterstützung angeboten“, sagt Lothar Kirsch von den Leichtathleten im Post SV Weilheim. Und er ist froh drüber, „das macht es einfach“. Mit einer entsprechenden Schar an Helfern im Rücken ist der Rennchef des „Gögerltraillaufs“ zuversichtlich, dass auch die dritte Auflage gut über die Bühne gehen wird. Termin ist am Sonntag, 26. März. Der Startschuss erfolgt um 10.30 Uhr.

Die Organisatoren setzen auf Bewährtes aus den Jahren 2019 und 2022. Die Strecke ist „nahezu identisch“ mit der des Vorjahres. Ein neuer Wirtschaftsweg in der Nähe von Deutenhausen wird genutzt. Dadurch kommen, bei gleicher Distanz, einige Höhenmeter hinzu. Rund 12,5 Kilometer beträgt die Distanz, etwa 250 Höhenmeter sind zu überwinden.

Start am Göger-Sportplatz, Ziel am oberen Parkplatz

Start ist am Gögerl-Sportplatz an der Weinhartstraße, das Ziel liegt am oberen Gögerl-Parkplatz. Kein einfacher Kurs, der in seinem ständigen Rauf und Runter auch Crosslauf- und Trailelemente beinhaltet. „Aber er ist für jeden machbar“, betont Kirsch.

Mit zahlreichen Strecken- und Verkehrsposten wird der Post SV dafür sorgen, dass niemand irgendwo falsch abbiegt. „Wir sind mit rund 20 Leuten draußen“, sagt Kirsch. Die Erfahrung aus den Vorjahren hat gezeigt, dass sich das Teilnehmerfeld schnell auseinanderzieht und größere Läuferpulks die Ausnahme sind. Die Veranstalter hoffen während der Dauer des Laufs an etwaigen Engstellen auf gegenseitige Rücksichtnahme zwischen Spaziergängern/Fahrradfahrern und Sportlern.

Dritte Auflage des Gögerltraillaufs in Weilheim

Vorab werden Helfer, da wo es nötig ist, Farbmarkierungen am Boden anbringen. Auf circa der Hälfte der Strecke, in der Nähe von Längenlaich, ist eine Getränkestation aufgebaut. Das Rote Kreuz ist mit einem Quad vor Ort, um schnell auf dem Kurs Hilfe leisten zu können.

Bei den bisherigen Austragungen hatten Teilnehmer und Organisatoren stets Glück mit dem Wetter. „Wir hoffen, Petrus wieder auf unserer Seite zu haben – so fleißig, wie wir sind“, sagt Kirsch mit einem Schmunzeln. Gleichwohl gilt: Der „Gögerltraillauf“ ist eine Freiluftveranstaltung. „Ein bisschen Wetter kann schon sein“, sagt Kirsch. Heißt: Auch bei Regen oder Schnee findet der Lauf statt. Eine Absage steht nur im Raum, wenn es für die Teilnehmer gefährlich wäre – sei es, weil wegen eines Sturms auf Waldpassagen Astbrüche drohen.

Das offizielle Teilnehmerlimit liegt bei 300 Startern. Die Breite der Wege „geben mehr nicht her“, sagt Kirsch. Knapp 50 Frauen und Männer haben sich bislang schon angemeldet – online ist dies bis zum 20. März auf der Website goegerltraillauf.de möglich. Kurzfristig besteht auch die Möglichkeit zur Nachmeldung. Die Organisatoren rechnen mit rund 150 Teilnehmern. Die Startnummernausgabe erfolgt wie gewohnt am Gögerl-Sportplatz. Dort soll es am Renntag vor dem Start auch ein gemeinsames Aufwärmprogramm, organisiert vom Fitness-Studio „Workout-Box“, geben.

Sieger werden in sechs Altersklassen (nach Frauen und Männer getrennt) ermittelt. Es gibt Urkunden und Sachpreise. Kirsch kann in diesem Zusammenhang auf bewährte Sponsoren als Partner bauen – in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit. Der Rennchef hebt deren Engagement auch besonders hervor.

Die jeweiligen Tagesschnellsten werden ebenfalls ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr waren dies der aus Frankreich stammende Frédéric Gabry (47:06 Minuten), der Premierensieger Markus Brennauer (TSV Penzberg/47:20) hinter sich ließ, und Melanie Albrecht aus Wallgau (54:58), die vor Mikki Heiß (Iffeldorf/55:10) und Sabine Nagel (Peiting/ 55:44) ankam. Die Siegerehrung findet in der Gögerl-Wirtschaft statt. Bei allem sportlichen Ehrgeiz soll der „Gögertraillauf“ auch eine Veranstaltung sein, bei der Läufer zusammenkommen und sich austauschen.

