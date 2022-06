Penzberger stark beim „Meet-IN“: Ein Überraschungssieg und ein Meistertitel

Von: Paul Hopp

Starker Auftritt mit starkem Finish: Lucas Herbeck gewann in Ingolstadt das 1500-Meter-Rennen mit persönlicher Bestzeit von 4:02,30 Minuten. © Claus Habermann

Beim 20. „Meet-IN“ in Ingolstadt mussten die Teilnehmer auch hitzeresistent sein. Die Athleten aus Penzberg waren das, denn sie lieferten durchweg starke Leistungen ab.

Ingolstadt – Mit über 450 Starts verzeichnete das „Meet-IN“ in Ingolstadt bei seiner 20. Auflage eine Beteiligung nahe an einem Teilnahmerekord. In dem gut besetzten Feld taten sich auch mehrere Athleten aus dem Landkreis hervor.

Für das Highlight aus Sicht des TSV Penzberg sorgte Lucas Herbeck. Der 22-Jährige gewann in Ingolstadt das 1500-Meter-Rennen – „überraschend“, wie es auf der TSV-Homepage heißt. Auf der für ihn ungewohnt kurzen Distanz setzte sich der 22-jährige Penzberger mit persönlicher Bestzeit von 4:02,30 Minuten gegen insgesamt 24 weitere Konkurrenten durch. Dabei zeigte Herbeck ein starkes Finish. Eigentlich gehört der Schlussspurt nicht zu den Stärken des Studenten, doch in Ingolstadt ließ er auf der Zielgeraden keinen mehr vorbeiziehen.

Lucas Herbeck hält auf der Zielgeraden die Verfolger hinter sich

„Das hat Lucas richtig gut gemacht“, lobte Trainerin Melanie Jäger ihren Schützling, der nach 800 Metern die Spitze des Feldes übernommen hatte. „Die zweite Runde war mit 67 Sekunden deutlich langsamer als die erste Runde, die wir in 64 Sekunden gelaufen waren“, berichtete Herbeck. Als er die Führung übernommen hatte, erhöhte er das Tempo und konnte sich so einen minimalen Vorsprung von zwei Metern herausarbeiten. Diese kleine Lücke hatte bis 150 Meter vor dem Ziel bestand, als von hinten Jan Halberstát (LG Stadtwerke München), Kilian Schwarzsteiner (SWC Regensburg) und Johannes Weizinger (Arriba Göppersdorf) aufschlossen.

Doch als die drei Athleten überholen wollten, hielt Herbeck dagegen. Im Ziel trennten dann die vier Läufer nur 0,24 Sekunden. Halberstát hatte vor wenigen Wochen im hiesigen Landkreis ein Rennen gewonnen: Mit Vereinskollege Felix Luckner belegte er beim 26. Obersöcheringer Stundenteamlauf den ersten Platz.

Sprinter Raffieu Johnson gewinnt über 100 Meter

Auf den kurzen Sprintstrecken war in Ingolstadt TSV-Athlet Raffieu Deen Johnson in Aktion. Über 100 Meter lieferte sich der Penzberger mit Advait Nair (LG Telis Finanz Regensburg) einen spannenden Zweikampf. Johnson gewann das Finale in 10,74 Sekunden vor seinem Rivalen (10,83). Dritter wurde René Zapel (11,02) von der LG Main-Spessart. Für Johnson war es die drittschnellste Zeit seiner Laufbahn nach den 10,72 Sekunden und 10,70 Sekunden, die er jüngst in München gelaufen war.

Über die 200 Meter blieb der Penzberger mit 21,90 Sekunden „etwas über seinen Erwartungen“, so der TSV. In der Endabrechnung belegte er einen zweiten Platz mit dem zeitgleichen Samuel Werdecker (LG Stadtwerke München). Souveräner Sieger wurde Vincente Graiani (LG Stadtwerke München), der mit 21,43 Sekunden dieses Mal deutlich die Nase vor Johnson hatte. Eine Woche zuvor im Dantestadion hatte sich der Penzberger gegen seinen Münchner Konkurrenten durchsetzen können.

Ex-TSV-Athletinnen ganz vorn: Julia Rath (Mi.) holte den bayerischen Titel in der U20 über 2000 Meter Hindernis. Bronze sicherte sich Hanna Ackermann (re.). © Claus Habermann

In den Hindernisläufen der Jugend (U16 bis U20) beim „Meet-IN“ wurden die bayerischen Meistertitel ermittelt. Die Meldezahlen ließen laut Bayerischem Leichtathletik-Verband „ zu wünschen übrig“. Die Siegerzeiten waren allerdings aller Ehren wert. Über die 2000 Meter Hindernis lief bei der U20 Julia Rath (LAC Quelle Fürth) – nicht unerwartet – einem klaren Sieg entgegen.

Julia Rath gewinnt U20-Wertung deutlich

Mit 6:48,38 Minuten war sie der Konkurrenz deutlich voraus. Die Zeit könne sich „sich im nationalen Kontext sehen lassen“, heißt es auf der Homepage des BLV. Zur Einordnung: Mit ihrer bisherigen Saisonbestzeit von 6:47,20 Minuten (gelaufen heuer Anfang Mai in Pliezhausen) liegt Rath in der DLV-Bestenliste derzeit auf dem dritten Platz.

Hanna Ackermann überzeugt im Hindernisrennen

Die Bronzemedaille in der U20-Klasse holte sich Hanna Ackermann. Die 17-Jährige startete früher für den TSV Penzberg und läuft seit 2021 für die LG Telis Finanz Regensburg. Bis dato war Ackermann vornehmlich als Hürdensprinterin aufgetreten. In Ingolstadt debütierte sie über die 2000 Meter Hindernis. Mit 7:18,05 Minuten präsentierte sie sich „über Erwarten gut“, so die LG, und unterbot zudem die Norm für die deutsche Jugend-Meisterschaft.

In Ingolstadt trat auch noch Maximilian Rath, der jüngere Bruder von Julia Rath, an. Im 800-Meter-Rennen belegte der Penzberger (Jg. 2009), im Trikot der LG Oberland laufend, als mit Abstand jüngster Athlet mit der Zeit von 2:17,31 Minuten den zehnten Platz. Es gewann der frühere Europacup-Sieger Timo Benitz (LG Farbtex Nordschwarzwald) ganz überlegen in 1:51,48 Minuten. Bei der DM in Berlin peilt Benitz am kommenden Wochenende über die 1500 Meter einen Top-Platz an.