Trefz so schnell wie noch nie zum Saisonstart

So schnell wie noch nie zum Start: Johannes Trefz (rechts) belegte in Regensburg in 46,37 Sekunden den ersten Platz. Mit ihm auf dem Foto sind Patrick Schneider (Mi./Quelle Fürth) und Marvin Schlegel (LAC Erdgas Chemnitz).

Leichtathletik

von Paul Hopp

Die EM-Norm hat er noch nicht gepackt, dennoch war Johannes Trefz mit dem 400-Meter-Lauf in Regensburg zufrieden. Das hatte einen speziellen Grund.

Weilheim - Die EM-Norm hat Johannes Trefz bei seinem Auftritt am Sonntag in Regensburg nicht unterboten, aber das war auch nicht zu erwarten. Der Einsatz bei der Sparkassen-Gala war für den Weilheimer der erste 400-Meter-Wettkampf in diesem Jahr. Mit der Zeit von 46,37 Sekunden und Platz eins war Trefz aber absolut zufrieden. „Unterm Strich war das mein schnellster Saisoneinstieg jemals“, teilte der 25-Jährige auf „Facebook“ mit.

Das Rennen im Unistadion „war hart, und hinten raus fehlt es noch etwas an der Tempohärte“. Vor allem war der amtierende deutsche Meister „sehr froh, dass meine Achillessehne auch diese Belastung ohne Probleme weggesteckt hat und ich nach meiner Verletzung direkt wieder den Anschluss an die nationale Spitze gefunden habe“. In der Vorbereitung hatte der Weilheimer mit einer Entzündung am rechten Achillessehnen-Ansatz zu kämpfen und konnte mehrere Wochen nur eingeschränkt trainieren.

Mit seiner Zeit von Regensburg liegt Trefz (Bestzeit: 45,81 Sekunden) derzeit auf dem zweiten Platz in der deutschen Bestenliste. Schneller als der Athlet der LG Stadtwerke München, und das auch nur geringfügig, war lediglich Torben Junker (Olympia Dortmund), der kürzlich im belgischen Oordegem die Stadionrunde in 46,33 Sekunden absolvierte. In Regensburg ließ Trefz den Zweiten der DM 2017, Patrick Schneider (LAC Quelle Fürth) hinter sich. Dieser kam nach 46,43 Sekunden ins Ziel.

Für Trefz gilt: „Ich freue mich auf die nächsten Rennen.“ Am Freitag startet er beim internationalen Leichtathletik-Meeting in Dessau. Dort „werde ich die EM-Norm angreifen“. Um sich für Berlin zu qualifizieren, sind 46,0 Sekunden nötig. Trefz kann in Dessau mit schnellen Konkurrenten laufen. Es haben Onkabetse Nkobolo (Botswana/Bestzeit: 45,10) und Zakithi Nene (Südafrika/45,63) gemeldet. Nkobolo startete bei Weltmeisterschaften (2015/2017) und bei Olympia in Rio. Bei den Commonwealth Games in Australien holte er heuer mit der 4x400-Meter-Staffel von Botswana die Goldmedaille, und das in 3:01,78 Minuten.