Trefz gibt für die Staffel alles, doch es reicht leider nicht

War in Yokohama für Deutschland am Start: Johannes Trefz aus Weilheim (Archivfoto).

Leichtathletik

von Paul Hopp schließen

Als Schlussläufer gab Johannes Trefz alles, doch es reichte nicht: Die deutsche 4x400-Meter-Staffel verpasste in Yokohama die direkte WM-Quali. Es bleibt aber noch eine Chance.

Yokohama - Sie hatten sich gegenüber dem Vorlauf deutlich gesteigert, doch freuen konnten sich Johannes Trefz und seine Kollegen von der deutschen 4 x 400-Meter-Staffel darüber nicht wirklich. Bei den „IAAF World Relays“, inoffiziell auch Staffel-Weltmeisterschaft genannt, verpasste das DLV-Quartett mit dem Weilheimer als Schlussläufer im B-Finale im japanischen Yokohama einen Rang unter den besten Zwei.

Eine solche Platzierung hätte die direkte Qualifikation für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha/Katar (28. September bis 6. Oktober) bedeutet. Mit der Zeit von 3:05,35 Minuten landeten Tobias Lange (TSV Bayer 04 Leverkusen), Torben Junker (LG Olympia Dortmund), Patrick Schneider (LAC Quelle Fürth) und Johannes Trefz (TSV Gräfelfing) auf dem sechsten Platz unter acht Teams. Den Sieg holte sich die Staffel Italiens (3:02,87) vor Frankreich (3:02,99). Beide sind damit fix für Doha qualifiziert.

Johannes Trefz: WM-Start über die Weltrangiste?

Die deutsche Staffel muss nun versuchen, sich über die Weltrangliste einen Platz für die WM zu sichern. Über diese Liste (ausschlaggebend dafür sind bei kommenden Meetings gelaufene Zeiten) werden noch sechs weitere Startplätze für Doha vergeben. Startberechtigt bei der WM sind natürlich auch alle Teilnehmer am A-Finale. Dieses gewann Trinidad und Tobago (3:00,81/Weltjahresbestleistung) vor den Staffeln aus Jamaika (3:01,57) und Belgien (3:02,70). Der haushohe Favorit, die US-Staffel, wurde zunächst Zweiter, wegen eines Wechselfehlers dann aber sogar disqualifiziert.

Im Vorlauf hatte die deutsche Staffel in der Besetzung Marc Koch (LG Nord Berlin), Schneider, Manuel Sanders (LG Olympia Dortmund) und Trefz in 3:06,03 Minuten in ihrem Vorlauf den fünften Platz belegt. In der Endabrechnung der drei Vorläufe bedeutete das den 16. Gesamtrang 16 – zwei Hundertstel vor Indien. Damit schafften die Deutschen gerade noch den Sprung ins B-Finale.

Pech auch für die Frauen-Staffel

Wenig erfreulich verlief auch für die deutschen 4 x 400-Meter-Frauen der zweite Tag in Yokohama. In ihrem B-Finale lagen sie auf dem sicheren zweiten Platz hinter den Niederlanden. Doch ein Missgeschick beim letzten Wechsel kostete viel zeit. So blieb für Luna Bulmahn (Eintracht Hannover), Laura Müller (LC Rehlingen), Ruth Sophia Spelmeyer (VfL Oldenburg) und Hanna Mergenthaler (MTG Mannheim) in 3:31,89 Minuten nur der dritte Platz. Vorn landeten die Niederlande (3:20,03) und Belgien (3:31,7).

Johannes Trefz: Nominiert für die „European Games“

Eine gute Nachricht ereilte Johannes Trefz unmittelbar vor dem Auftritt bei den „World Relays“: Der Weilheimer ist einer von 21 deutschen Leichtathleten, die an den „European Games“ im weißrussischen Minsk (21. bis 30. Juni) teilnehmen dürfen. Insgesamt hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) 162 Athletinnen und Athleten in 13 Sportarten für das Multisport-Event nominiert.

Auch das ist interessant:

Ein Klassiker feiert Jubiläum - Der Stunden-Teamlauf des SV Söchering erreicht eine besondere Marke: Am Freitag, 7. Juni, findet die 25. Auflage statt. Die Teilnehmer müssen laufen - und Kreuze machen.

Verletzungspech und Stockerlplätze - Licht und Schatten gab es beim BXM-Team Peißenberg zum Start in die Saison. Zum Bayernliga-Start in Kolbermoor gab es mehrere Stockerlplätze.

Trefz und Jäger unter den Jahresbesten - Zwei Leichtathleten aus dem Landkreis tauchen in der DLV-Rangliste 2018 ganz vorn auf: Der eine ist Sprinter, der andere Mittelstreckler.