Julia Rath veredelt starke Crosslauf-Saison

Von: Paul Hopp

Tages- und Gesamtsiegerin: Julia Rath freut sich nach dem Finale im Deutschen Cross-Cup in Weinstadt. © Privat/LAC Quelle Fürth

Leichtathletin Julia Rath hat zum Abschluss des Deutschen Cross-Cups noch einmal ihre Stärke bewiesen. In Weinstadt trotzte die U20-Athletin auch Schnee und Eis.

Weinstadt/Penzberg – Standesgemäß hat Julia Rath die Lauf-Serie um den „Deutschen Cross-Cup“ beendet. Die 18-Jährige aus Penzberg, die schon vorzeitig als Gesamtsiegerin in der U20-Klasse feststand (wir berichteten), holte sich beim abschließenden Wettbewerb am Samstag in Weinstadt den Tagessieg auf der Mittelstrecke. Die 4400 Meter lief Rath, die für den LAC Quelle Fürth startet, in 18:04 Minuten.

Julia Rath siegt im Finalevent des Deutschen Cross-Cups

Julia Rath war nach Weinstadt (Nähe Stuttgart) direkt aus einem Trainingslager des Deutschen Leichtathletik-Verbandes angereist. Im Rahmen des Trainingscamps standen auch diverse Einheiten auf Langlaufskiern auf dem Programm. Winterliche Verhältnisse herrschten auch beim Abschluss der Cross-Cup-Serie. Rath kam auf Schnee und Eis bestens zurecht. Im Ziel betrug ihr Vorsprung auf die Zweitplatzierte komfortable 51 Sekunden, auf die Dritte gar 1:33 Minuten. Lea Böhringer (TSV Erbach) und Natalie Frank (LAV Stadtwerke Tübingen) gehören ebenfalls der U20-Klasse an.

Julia Rath gewinnt Cross-Cup mit großem Vorsprung

Der Sieg in Weinstadt brachten Rath weitere 60 Punkte für die Cross-Cup-Wertung ein. Nach Abschluss der fünf Rennen (München. Pforzheim, Darmstadt, Löningen, Weinstadt) hat die 18-Jährige, die in Nürnberg die Bertolt-Brecht-Elitesportschule besucht, beachtliche 250 Punkte auf dem Konto. Ein Tagessieg war ihr auch in Darmstadt gelungen. Die Gesamtwertung gewann Rath souverän: Der Abstand zur Zweiten, der deutschen Crosslauf-Meisterin Kira Weis (KSG Runningteam), beträgt 130 Punkte. Insgesamt stehen 47 Athletinnen in der Ergebnisliste. Aus der Region war heuer beim Cross-Cup auch noch Theresa Boschner (13. Platz) vom SC Moosham am Start.

Luk Jäger (TSV Penzberg) war in Weinstadt nicht am Start. In der U23-Klasse konnte er so seine Führung, die er nach vier Rennen innehatte, nicht verteidigen. Mit seinen 126 Punkten, die der Penzberger in München (Tagessieger), Pforzheim und Löningen geholt hatte, belegte er in der Gesamtwertung den zweiten Platz. Den Seriensieg holte sich Davide Hailer (LV Pliezhausen), der in Weinstadt auf der Langstrecke (6600 Meter) als Gesamtfünfter (25:08 Minuten) ins Ziel kam. Als bester U23-Athlet sammelte Hailer 60 Punkte und schob sich damit im Klassement noch von Rang sechs ganz nach vorn.