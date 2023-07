Starke Landkreis-Athletinnen: Ein ordentliches DM-Debüt und ein Rekordlauf zu Silber

Debüt auf nationaler Bühne: Die Augsburger 4 x 100-Meter-Staffel mit Franziska Aderbauer (l.) und Katharina Vogl (2.v.l.) bei der Leichtathletik-DM in Kassel.

Leichtathletik kompakt

Von Paul Hopp schließen

Auf jeweils großer Bühne waren jüngst Leichtathletinnen aus dem Landkreis in Aktion. Franziska Aderbauer, Katharina Vogl und Julia Rath zeigten dabei starke Auftritte.

Rostock/Kassel - Den ersten Angriff, auf der Gegengeraden, konnte Julia Rath noch parieren. Doch danach, in der Zielkurve, setzte Emie Lotta Berger (Bayer 04 Leverkusen) erneut an. Und diesmal schob sich die Konkurrentin an der Penzbergerin vorbei.

Rath kämpfte, aber die Entscheidung im 1500-Meter-Rennen der U20 war gefallen. Für Rath endete der Lauf bei der Jugend-DM im Rostocker Leichtathletikstadion dennoch erfreulich: mit einer Silbermedaille und einer persönlichen Bestzeit. Im Ziel reckte sie auch beide Daumen nach oben und lächelte.

Julia Rath holt Silber bei U20-DM über 1500 Meter

Ursprünglich hatte die Penzbergerin, im Trikot des LAC Quelle Fürth laufend, geplant, die 2000 Meter Hindernis zu absolvieren. Doch dann disponierte die 19-Jährige kurzfristig um – weil über die 1500 Meter die Chancen auf eine Top-Platzierung höher schienen. Eine gute Entscheidung, wie sich zeigen sollte. Ihren Vorlauf gewann Julia Rath ganz souverän, von Anfang bis Ende an der Spitze befindlich, mit der Zeit von 4:34,10 Minuten. Aus zwei Vorläufen qualifizierten sich insgesamt zwölf Athletinnen (die jeweils vier Laufschnellsten plus vier Zeitschnellste) fürs Finale am Tag darauf.

+ Auf nasser Bahn zu Silber: Julia Rath (vo.) lief bei der U20-DM über 1500 Meter persönliche Bestzeit. © Theo Kiefner

Dort übernahm Rath vom Start weg auch wieder die Führung. Die ersten 300 Meter waren nach 52 Sekunden absolviert. Rath bestimmte weiter das Tempo, im weiteren Verlauf konnten ihr nur Berger und die spätere Dritte, Natalie Frank (LAV Stadtwerke Tübingen/4:28,25), folgen. Als es in die letzte Runde ging, standen 3:17 Minuten auf der Uhr. Rath und Berger lösten sich von Frank, das Duo kämpfte danach um den Titel.

Julia Rath demnächst bei U20-EM in Jerusalem in Aktion

Während Berger (Fünfte bei der U18-EM 2022) nach 4:23,22 Minuten die Ziellinie überquerte, stoppte die Uhr für Rath bei 4:25,11 Minuten. Ihre bisherige persönliche Bestzeit (4:28,86 Minuten/gelaufen im Juni in Aichach) hatte die Penzbergerin damit deutlich unterboten. In der deutschen Saison-Bestenliste steht Rath in der U20 nun an der zehnten Stelle.

Ihre Haupt-Disziplin sind allerdings die Hindernisstrecken. Bei der U20 werden 2000 Meter gelaufen; dort liegt Rath mit 6:43,98 Minuten deutschlandweit an vierter Stelle. In der U23 werden 3000 Meter absolviert; mit 10:22,61 Minuten ist die Penzbergerin Siebte in der DLV-Bestenliste.

Die 3000 Meter Hindernis wird Julia Rath demnächst international bestreiten. Wie berichtet, hat sie sich für die U20-EM in Jerusalem qualifiziert, die vom 7. bis 10. August stattfinden. Die Penzbergerin war 2022 schon bei der U20-WM in Cali (Kolumbien) am Start. Da sie im Vorfeld krank war, konnte sie bei herausfordernden klimatischen Verhältnissen nicht ihre Bestform abrufen und schied im Vorlauf aus.

Aderbauer und Vogl laufen in LG-Augsburg-Staffel

Es war für die LG Augsburg ein historisches Ereignis – und die aus dem hiesigen Landkreis stammenden Franziska Aderbauer (Peißenberg) und Katharina Vogl (Hohenpeißenberg) waren dabei: Erstmals nahm eine Staffel der Augsburger Leichtathletik-Gemeinschaft an der deutschen Meisterschaft der Aktiven teil. Die Chance, sich mit der nationalen Elite zu messen, nahm das LG-Quartett über die 4 x 100 Meter freilich wahr. In Kassel lieferte die Staffel eine gute Leistung ab.

Hannah Rathmann, Aderbauer, Vogl und Schlussläuferin Theresa Jäger kamen bei heißem Sommerwetter auf eine Zeit von 48,90 Sekunden. Das bedeutete den 23. Rang unter 23 Staffeln. Die Athletinnen und die Trainer waren mit dem DM-Debüt „außerordentlich zufrieden“, heißt es auf der LG-Homepage.

Mit einer Medaille hatten die Debütantinnen ohnehin nicht gerechnet. Gold holte sich die Staffel des SSC Berlin (43,91) mit Gina Lückenkemper im Aufgebot. Silber ging an den VfL Sindelfingen (44,37). Bronze holte sich die LG Stadtwerke München (44,46), die sich hauchdünn gegen den TV Wattenscheid (44,46) durchsetzte.

Für die DM qualifiziert hatte sich die Augsburger Staffel bei der bayerischen Meisterschaft Ende Juni in Regensburg. Dort liefen Rathmann, Vogl, Aderbauer und Nina Bauch die Stadionrunde in 47,55 Sekunden, gewannen Bronze und unterboten die sogenannte B-Norm (48,00) für die DM. Danach hieß es warten und bangen, bis alle Meldungen für den Wettkampf in Kassel eingegangen waren. Laut Ausschreibung waren für die Staffeln maximal 24 Startplätze reserviert. Schließlich stand fest, dass die LG Augsburg einen Startplatz erhält.