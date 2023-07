Kölbl überrascht den deutschen Meister — Aderbauer fliegt so weit wie noch nie

Von: Paul Hopp

Teilen

Ein begeisterndes Finish über 400 Meter Hürden lieferten sich Andreas Kölbl (links) vom TSV Penzberg und Michael Adolf vom TSV Gräfelfing. Der Athlet des TSV Penzberg gewann in 53,18 Sekunden. © Conny Lechner-Brennauer

Bei der bayerischen Leichtathletik-Meisterschaft waren die Athleten aus dem Landkreis gut dabei. Spannung gab‘s vor allem über 400 Meter Hürden und im Weitsprung.

Regensburg – Das Sportstadion am Weinweg in Regensburg war jüngst Schauplatz der bayerischen Leichtathletik-Meisterschaft. Die Athleten aus dem hiesigen Landkreis lieferten beachtliche Leistungen ab, die auch mit Medaillen belohnt wurden.

Andreas Kölbl überrascht im 400-Meter-Hürden-Finish

„Ich habe nicht gedacht, dass mich Andreas einholen würde.“ Michael Adolf (TSV Gräfelfing) war nach dem 400-Meter-Hürden-Lauf vom Auftritt von Andreas Kölbl wahrlich überrascht und tat das gegenüber Markus Brennauer, dem Trainer des Sindelsdorfers, auch kund. In einem packenden Finish hatte Kölbl Gold geholt.

Adolf, immerhin deutscher Meister 2022, startete rasant in sein Rennen und holte den auf der Bahn neben ihm laufenden Kölbl nach 100 Metern ein. Bei der siebten Hürde, nach 250 Metern, hatte der Sindelsdorfer bereits knapp zehn Meter Rückstand. Doch trotz des Rückstands lief der 28-Jährige in seinem eigenen Rhythmus weiter. An der letzten Hürde, 40 Meter vor dem Ziel, war der Rückstand auf fünf Meter geschmolzen. Nun merkte auch das Publikum, dass das Rennen bei Weitem noch nicht entschieden war.

Während der Gräfelfinger sichtlich zu kämpfen hatte, näherte sich der Läufer des TSV Penzberg mit kraftvollen und raumgreifenden Schritten und überholte seinen Konkurrenten zehn Meter vor dem Ziel. Mit 53,18 Sekunden stellte Kölbl seine Saisonbestzeit ein, wohingegen Michael Adolf mit 53,51 Sekunden knapp eine Sekunde über seiner Saisonbestzeit blieb. Beide werden sich bei der DM in Kassel wieder begegnen.

Andreas Kölbl gewinnt auch über 110 Meter Hürden

Über 110 Meter Hürden wiederholte Kölbl seinen bayerischen Meistertitel aus dem Vorjahr. In souveräner Art siegte er mit 15,58 Sekunden. Dabei lief er technisch sauber über die zehn Hürden, die jeweils 1,06 Meter hoch sind. Silber ging an André Zahl (TS Herzogenaurach/16,19), Bronze an Finn Karas (LG Eckental/16,32).

Für Corinna Braun gab es in der U20-Klasse Silber und Bronze. Die 18-Jährige aus Benediktbeuern steigerte über 400 Meter ihre Bestzeit auf 59,32 Sekunden. Damit war sie aber nicht ganz glücklich, denn sie war in den langsameren der beiden Finalläufe eingeteilt worden, sodass sie das ganze Rennen alleine von der Spitze laufen musste.

Lauf zu Silber: Corinna Braun überzeugte über 400 Meter. © Conny Lechner-Brennauer

„Im schnellen Lauf hätte ich sicherlich noch mehr rausholen können“, so die Sprinterin. Im zweiten Finallauf war dann letztendlich nur Amelia-Johanna Fraeger (LG Stadtwerke München) mit 57,51 Sekunden schneller. Im Sog der Münchnerin hätte Braun sicher in Richtung der Qualifikationsnorm für die DM (liegt bei 58,70 Sekunden) laufen können. Am zweiten Tag der Meisterschaft lief sie noch zu Bronze über 400 Meter Hürden, wobei sie mit 66,67 Sekunden eine knappe halbe Sekunde über ihrer Bestzeit blieb.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Gleich um neun Sekunden steigerte sich hingegen Simon Onnich. Der 17-jährige Altenauer im Trikot des TSV Penzberg belegte mit 9:23,99 Minuten Rang zwei im 3000-Meter-Rennen der U20. In einem vor allem zu Beginn sehr hitzigen Rennen positionierte er sich zunächst im Mittelfeld. Dabei gab es immer wieder Positionskämpfe, bei denen viele Läufer ihre Ellenbogen ausfuhren.

Simon Onnich läuft mit blutendem Schienbein weiter

Gleich zu Beginn bekam Onnich einen Spike eines Kontrahenten ab, sodass er mit blutenden Schienbeinen weiterlief. Doch davon ließ er sich nicht beirren. Als auf dem letzten Kilometer das Tempo deutlich erhöhte wurde, musste er Laurin Hayler (LG Stadtwerke München) davonziehen lassen, der mit 9:07,66 Minuten souverän siegte. Gegen Marius Kroll (LG Stadtwerke München) behauptete sich Onnich auf der Zielgeraden und sicherte sich mit 0,63 Sekunden Vorsprung die Silbermedaille. Tags darauf belegte der Altenauer über die 1500 Meter den sechsten Rang, wobei er seinen persönlichen Rekord um satte 13 Sekunden auf 4:19,81 Minuten verbesserte.

Toller Auftritt: Simon Onnich holte über 3000 Meter Silber. © Conny Lechner-Brennauer

Sehr gut in Form präsentierte sich auch Julian Herter, der über 400 Meter bei den Männern mit Saisonbestzeit von 51,47 Sekunden den elften Rang belegte. Der 19-Jährige war nach einem längeren Neuseeland-Aufenthalt erst spät in der Saison in das Training eingestiegen und näherte sich nun in Regensburg auf 0,47 Sekunden seiner Bestzeit an. Vereinskollege Sven Lange lief die Stadionrunde in 54,88 Sekunden (17. Platz) und befindet sich ebenfalls im Aufwind.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Seine Schwester Lea Lange zeigte über die 400 Meter die zweitbeste Leistung ihrer Laufbahn und wurde mit 62,91 Sekunden Achte in der U18-Klasse. In derselben Altersklasse verpasste Hannah Petsch auf den kurzen Sprintdistanzen die Halbfinal- und Finalläufe. Trotzdem war die 16-Jährige mit ihrem Auftritt über 200 Meter sehr zufrieden, schließlich steigerte sie trotz Gegenwinds ihre Bestleistung auf 26,79 Sekunden. Über 100 Meter verfehlte Petsch (13,08) ihre Bestzeit knapp.

Deutlich über seiner Bestzeit blieb auch Joris Ressing, der mit 2:08,65 Minuten über 800 Meter den achten Rang in der U20 belegte. Seine Mutter, Mareike Ressing (52), stellte sich der deutlich jüngeren Konkurrenz über 1500 Meter bei den Frauen. Die TSV-Athletin zeigte laut einer Mitteilung einen guten Auftritt: Mit der Zeit von 5:06,22 Minuten belegte sie den 14. Platz.

Vereinsinternes Duell zwischen Aderbauer und Vogl

Mit je zwei Medaille reisten Franziska Aderbauer aus Peißenberg und Katharina Vogl aus Hohenpeißenberg, die beide für die LG Augsburg starten, von den Titelkämpfen in Regensburg heim. Im Weitsprung lieferten sich die beiden ehemaligen Athletinnen des TSV Peißenberg einpackendes Duell um die vordersten Plätze.

So weit wie noch nie flog Franziska Aderbauer im Weitsprung. Mit 5,69 Metern holte sich die Peißenbergerin die Silbermedaille bei den Frauen. © Claus Habermann

Die Entscheidung im LG-internen Ringen fiel in den letzten beiden Versuchen. Im fünften Durchgang landete Vogl bei 5,65 Metern (Saisonbestleistung) und rückte damit an Michelle Frank (5,58/FC Aschheim) vorbei auf Rang zwei. Im letzten Versuch katapultierte sich Aderbauer auf 5,69 Meter – mit dieser persönlichen Bestleistung holte sich die Peißenbergerin die Silbermedaille. Vogl gewann Bronze. Gold ging an Sabrina Reusch (LG Telis Finanz Regensburg), die im ersten Durchgang 5,71 Meter weit sprang. Insgesamt kam Reusch auf drei gültige Versuche, ihr zweitbester endete bei 5,65 Metern.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Gemeinsam waren Aderbauer und Vogl in der 4 x 100-Meter-Staffel der LG Augsburg im Einsatz. Mit der beachtlichen Zeit von 47,55 Sekunden belegte das Quartett, zu dem auch Hanna Rathmann und Nina Bauch gehörten, den Bronzerang. Gold holte sich in souveräner Manier die LG Stadtwerke München (44,62). Am Silbermedaillengewinner, der LG Festina Rupertiwinkel (47,47), waren die Augsburgerinnen knapp dran.

Im 100-Meter-Sprint überquerte Aderbauer in ihrem Vorlauf als Vierte, mit 12,62 Sekunden, die Ziellinie. Am Ende der fünf Vorläufe stellte sich heraus, dass sie letztlich um eine Hundertstelsekunde den Sprung ins Halbfinale verpasst hatte. Vogl war die 100 Meter in 12,44 Sekunden gelaufen. In ihrem Vorlauf wurde sie Dritte und hätte das Halbfinale erreicht, verzichtete aber auf einen Start. Der Sprint-Titel ging an Denise Uphoff (LG Stadtwerke München), die das Finale in 11,63 Sekunden gewann.