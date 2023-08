Penzberger Nachwuchsläufer wird schneller und schneller — und pulverisiert einen Bayern-Rekord

Von: Paul Hopp

Teilen

Wieder eine Steigerung: Maximilian Rath (Nummer 44) aus Penzberg lief in Neustadt die 800 Meter in 2:04,34 Minuten. © Claus habermann

Maximilian Rath erlebt eine absolut erfolgreiche Saison. In der Oberpfalz schaffte er nun zwei persönliche Bestzeiten — davor knackte er einen bayerischen Rekord.

Neustadt – Leichtathlet Maximilian Rath hat in dieser Saison schon diverse Top-Auftritte hingelegt. Beim 35. internationalen Läufermeeting in Neustadt an der Waldnaab ließ der 14-jährige Penzberger zwei weitere folgen. So verbesserte er seine persönlichen Bestzeiten über 800 und 1500 Meter, was ihm auch in der aktuellen DLV-Bestenliste einen Spitzenplatz bescherte.

Maximilian Rath stark bei Läufermeeting in Neustadt

Bei dem Läufermeeting in der Oberpfalz sind traditionell routinierte Tempomacher am Start. Das konnte Rath, dessen Schwester Julia jüngst bei der U20-EM auftrumpfte, zu seinem Vorteil nutzen. Über die 800 Meter verbesserte er seine bisherige Bestmarke um mehr als drei Sekunden auf 2:04,34 Minuten. In der Tageswertung der U16 bedeutete das Rang drei hinter dem ein Jahr älteren Noah Möller (2:01,02) vom TSV Staffelstein und Simon Nüß (2:01,21), der wie Rath für die LG Stadtwerke München läuft. In der DLV-Bestenliste der M14-Buben über 800 Meter schob sich Rath mit seiner Zeit auf den dritten Rang hinter Nüß und Jakob Fichtner (2:02,70/SV Berlin).

Stark in Form präsentierte sich der Penzberger auch bei seinem zweiten Start in Neustadt, diesmal auf der 1500-Meter-Strecke. Erneut lief er mit älteren Athleten in einem gemischten Rennen. Die Uhr stoppte für Rath bei 4:11,82 Minuten; seinen persönlichen Rekord (gelaufen Anfang Juli in Karlsfeld) hatte er um rund sechs Sekunden verbessert. Rath wurde in der U18 gewertet – dort belegte er den achten Rang unter 14 Teilnehmern. Schnellster war der Tscheche Filip Toul (3:55,96).

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.)

Drei Wochen vor seinem Start in Neustadt an der Waldnaab hatte Rath in Ingolstadt, bei der bayerischen Meisterschaft für die Altersklasse U23 und U16 für einen Paukenschlag gesorgt. Im MTV-Stadion pulverisierte er geradezu eine bayerische Uralt-Bestmarke in der M14. Der Penzberger lief die 3000 Meter in beachtlichen 9:11,23 Minuten. Der bisherige Rekord stammte aus dem Jahr 1981, lag bei 9:17,05 Minuten und wurde von Bernhard Zangl (SC Vöhringen) gehalten.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Rath war knapp sechs Sekunden schneller; er gewann in Ingolstadt die Konkurrenz der M14-Buben deutlich. Sein Vorsprung auf den Zweitplatzierten, Joseph Hof (LG Erlangen), betrug über 25 Sekunden. Bei den Bezirksmeisterschaften davor in Aschheim hatte Maximilian Rath den Landesrekord noch knapp, um elf Hundertstel, verfehlt. Den Titel holte er dennoch souverän.