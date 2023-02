Maximilian Rath läuft in eigener Liga und toppt Uralt-Rekord

Von: Paul Hopp

Teilen

Leichtathlet Maximilian Rath (LG Stadtwerke München) aus Penzberg; hier ein Foto von der südbayerischen Hallenmeisterschaft 2023 - das 800-Meter-Rennen. © Claus Habermann

Vor Kurzem erst hat Maximilian Rath einen bayerischen Hallenrekord aufgestellt. Nun toppte er erneut eine Bestmarke - diesmal auf einer weit längeren Distanz.

München/Penzberg – Bei der bayerischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaft, die am Wochenende in München über die Bühne ging, hat Maximilian Rath für einen Paukenschlag gesorgt: Der Penzberger (Jg. 2009), der seit dieser Saison für die LG Stadtwerke München startet, erzielte über 3000 Meter einen bayerischen Hallenrekord in der M15-Klasse. Rath lief die Distanz in 9:28,30 Minuten.

Maximilian Rath läuft bayerischen Hallenrekord

Die bisherige Bestmarke stammt gemäß der Website des Bayerischen Leichtathletik-Verbandes aus dem Jahr 1986 – damals absolvierte Oliver Weingarth (SG Rödental) in München die 3000 Meter in 9:42,99 Minuten. In dem Rennen am Samstagabend, das gemeinsam mit U18-Athleten stattfand, belegte der Penzberger hinter dem drei Jahre älteren Elias Kolar (TSG Roth/8:53,08) den zweiten Platz. Dritter wurde U18-Starter Paul Rammelt (LG Stadtwerke München/9:33,60).

Alle News und Geschichten aus Penzberg sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden. Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.

Maximilian Rath hatte erst vor wenigen Wochen, ebenfalls in der Werner-von-Linde-Halle, den bayerischen M14-Rekord über 800 Meter verbessert – auf 2:11,38 Minuten. Bei den Titelkämpfen am Wochenende waren weitere Athleten aus dem Landkreis am Start. Ein ausführlicher Bericht folgt.

Auch das ist interessant: Mehrere Landkreis-Athleten zeigten beim Munich Indoor starke Leistungen. Viel los war beim Auftakt zum Ski-Kreiscup, der in Ehrwald abgehalten wurde. Die Rhönradturnerinnen des TSV Weilheim überzeugten beim internationalen Wettkampf in Salzburg. Leichtathlet Nick Jäger packt an zwei Tagen hintereinander zwei DM-Normen.