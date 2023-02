Youngster Maximilian Rath: Viel schneller unterwegs als gedacht

Leichtathletik

Leichtathlet Maximilian Rath (14) ist derzeit in starker Form. Das führt dazu, dass er schon jetzt seine Ziele für diese Saison neu ausrichten muss.

München – Da hatte sich Maximilian Rath so beeilt, möglichst schnell ins Ziel zu kommen – und dann war erst einmal Warten angesagt. Dass er im 3000-Meter-Rennen der bayerischen Hallen-Meisterschaft eine persönliche Bestzeit geschafft hatte, das wusste der Penzberger (14) schon. Die 9:45,52 Minuten aus dem vergangenen Jahr, erzielt im Freien, die waren Geschichte.

Doch hatte er auch die magische 9:30er-Marke gepackt? Es dauerte und dauerte. Dann endlich waren die Zeiten des U18-Rennens offiziell. Und über das, was da angezeigt wurde, „habe ich mich umso mehr gefreut“. 9:28,30 Minuten standen neben Raths Namen – ein Wahnsinnsergebnis.

Maximilian Rath läuft bayerischen Hallenrekord

Den bayerischen Hallenrekord für die M14-Klasse (9:45,55/gelaufen 2022 vom Münchner Tim Alt) hatte der Gymnasiast um rund 17 Sekunden verbessert. Selbst in der Klasse darüber, der M15, liegt Rath nun vorn – die bestehende Bestmarke unterbot er laut einem Bericht um fünf Sekunden. Auf der Website des Bayerischen Leichtathletik-Verbandes ist die Rekord-Statistik für den Laien schwierig nachzuverfolgen; die Suche führt auf ein pdf-Dokument mit einem M15-Rekord (9:42,99), der 1986 aufgestellt wurde, und einem M14-Rekord (10:09,33) aus dem Jahr 2016. Bezogen auf die aktuelle Saison bietet zumindest die DLV-Homepage eine gute Übersicht: Rath ist derzeit deutschlandweit der Läufer, der über 3000 Meter mit seinen 9:28,30 Minuten die Saison-Bestenliste in der M14 und der M15 anführt.

Seinen Auftritt und das Resultat bezeichnete der Youngster, der seit heuer für die LG Stadtwerke München antritt, als „ziemliche Überraschung“. In letzter Zeit „habe ich gar nicht so sehr auf lange Strecken hin trainiert“, berichtet der Achtklässler. Deshalb ging er das Rennen in der Werner-von-Linde-Halle gar nicht mal so offensiv an.

Maximilian Rath mit starkem Finish in München

Maximilian Rath, der in der für ihn höheren M15-Klasse angemeldet war, hatte noch fünf weitere U18-Athleten zum Gegner. Der spätere Sieger, Elias Kolar (Jg. 2006/8:53,08) von der TSG Roth, hatte sich schnell abgesetzt. Dahinter lief der Rest, Rath befand sich zunächst an der vierten Stelle. Nach rund drei Minuten verlor er ein wenig den Anschluss an Paul Rammelt (9:33,60/LG Stadtwerke München) und Anton Meinlschmidt (9:36,40/LG Eckental). Als noch 1000 Meter zu absolvieren waren, „ging es mir gut“, berichtete Rath. Er drückte aufs Tempo, während die Konkurrenten vor ihm langsamer wurden. In die letzte Runde ging er als Gesamtzweiter. Und da „konnte ich sogar noch zulegen“. Die abschließenden 200 Meter absolvierte der Youngster in 34,5 Sekunden.

Seine Ziele, die er sich für dieses Jahr in Sachen „Zeiten“ ursprünglich gesetzt hatte, hat Rath schon jetzt erreicht. Vor zwei Wochen lief der 14-Jährige die 800 Meter in 2:11,38 Minuten. Auch dies war, für die M14-Klasse, ein bayerischer Hallenrekord. Nun gilt es, den Fokus neu zu justieren. Die Wettkämpfe, die wirklich zählen, sind diejenigen im Freien. Anfang März geht es zur bayerischen Crosslauf-Meisterschaft.

Einmal die Woche trainiert Rath in München. Offiziell ist sein Verein der MRRC (die LG Stadtwerke ist ein Zusammenschluss der Münchner Klubs); trainiert wird er von André Naumann. Der Kontakt zu seinem bisherigen Coach, Hans Thomann (Lenggries), besteht weiterhin. Neben den Einheiten in München läuft Rath zu Hause in Penzberg, er hat dort einige Strecken „um die Seen und an der Bahnlinie entlang“. Generell trainiert er mehr auf Geschwindigkeit als auf Distanz. Dies sei in jungen Jahren wichtiger, erklärt er. In einer gewöhnlichen Woche kommt er auf bis zu 45 Kilometer. Obendrein geht Rath zweimal die Woche, bei der SG Oberland-Penzberg, zum Schwimmen.

Mit seiner älteren Schwester, Bundeskader-Mitglied Julia Rath (18), kann sich der Penzberger eher weniger übers Laufen austauschen. Zum einen weilt sie die meiste Zeit über in Nürnberg, zum anderen decken sich weder Trainingsinhalte noch Wettkampftermine. Für Maximilian Rath kein Problem – er ist auch so pfeilschnell.

