Munich Indoor: Rath kontert, Jäger macht Tempo, Aderbauer gelingt ein weiter Satz

Von: Paul Hopp

Leichtathletin Franziska Aderbauer (Peißenberg) von der LG Augsburg; hier beim Weitsprung (im Rahmen des „Munich Indoor“ 2023). © Claus Habermann

Beim „Munich Indoor“ gab es starke Leistungen zu sehen. Die Leichtathleten aus dem Landkreis mischten dabei ganz schön mit. Spannend machten es Julia Rath und Nick Jäger.

München – Julia Rath ließ sich nicht verunsichern. Die ersten vier Runden lang hatte die Penzbergerin (18) das 1500-Meter-Rennen der Frauen beim „Munich Indoor“ angeführt. Dann zog Irene Bonafonte Pardas von der gastgebenden LG Stadtwerke München vorbei und lief einen Vorsprung von zehn Metern heraus.

Julia Rath gewinnt 1500 Meter bei „Munich Indoor“

Julia Rath blieb in der Folge cool, setzte auf ihre Qualitäten im Finish – und fing Pardas kurz vor der Ziellinie tatsächlich noch ab. Mit der Zeit von 4:31,83 Minuten gewann die für den LAC Quelle Fürth laufende Penzbergerin das Rennen in der Werner-von-Linde-Halle. Ein starker Saisoneinstieg für Rath: So schnell war sie die Distanz in der Halle noch nie gelaufen. Pardas (4:31,90) wurde Zweite, Darja Michel (4:38,64) vom TuS Traunreut holte den dritten Platz.

Leichtathletin Julia Rath (vo.,re.) aus Penzberg; hier über 1500 Meter beim „Munich Indoor 2023. Links Theresa Ortenreiter (LG Stadtwerke München). © Claus Habermann

Eine persönliche Bestleistung schaffte auch Nick Jäger. Der Penzberger (23), der seit heuer für den LSC Höchstadt/Aisch antritt, lief die 3000 Meter der Männer in 8:10,98 Minuten. Knapp hinter Teamkollege Florian Bremm (8:10,33) belegte Jäger den zweiten Platz unter 20 Startern. Seinen bisherigen Rekord verbesserte der Penzberger um knapp vier Sekunden.

Vom TSV Penzberg waren auch mehrere Athleten am Start. Über die 400 Meter belegte Andreas Kölbl mit 51,32 Sekunden den dritten Platz. Im 800-Meter-Rennen der Männer landete Joris Ressing (17) auf dem siebten Rang. Die vier Runden lief er in 2:06,70 Minuten.

Franziska Aderbauer (Peißenberg) und Katharina Vogl (Hohenpeißenberg) liefen mit der 4 x 200-Meter-Staffel der LG Augsburg auf den zweiten Platz (1:47,89). Im Weitsprung wurde Aderbauer (5,43 Meter) Fünfte. Vogl lief die 60 Meter in 8,03 Sekunden, verpasste aber das Finale.

