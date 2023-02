Staffel-Bronze für Vogl und Aderbauer - Bestzeiten für Penzberger Athleten

Von: Paul Hopp

Am Ende gab es Bronze: die 4 x 200-Meter-Frauenstaffel der LG Augsburg mit Katharina Vogl (l.) und Franziska Aderbauer (2.v.r.). © LG Augsburg

Bei der bayerischen Hallenmeisterschaft hatten einige Leichtathleten aus der Region Grund zur Freude. Franziska Aderbauer und Katharina Vogl schafften es gar aufs Podest.

München – Die bayerische Hallen-Meisterschaft bildete den Höhepunkt der Indoor-Saison im Freistaat. Der Penzberger Maximilian Rath glänzte über 3000 Meter mit einem Nachwuchsrekord (wir berichteten). Aber auch andere der hiesigen Athleten waren in der Werner-von-Linde-Halle erfolgreich.

Joris Ressing überzeugt im 800-Meter-Rennen

Mit mehreren persönlichen Bestzeiten reiste der Nachwuchs des TSV Penzberg heim. Joris Ressing (U20) verbesserte über die 800 Meter seine Bestmarke um eineinhalb Sekunden auf 2:05,02 Minuten. Eine Medaille blieb ihm als Viertplatziertem knapp verwehrt – 2,11 Sekunden betrug der Abstand.

„Das Tempo vorne war richtig hoch. Deshalb habe ich mich erst einmal hinten eingereiht“, so der 17-jährige Gymnasiast. Vorne zeigte Tobias Tent (LG Stadtwerke München) seine Extraklasse und führte das Feld mit 57,50 Sekunden über die ersten 400 Meter. Ressing hatte sich da schon auf Rang fünf gearbeitet. „Ich habe mich gut gefühlt. Als ich merkte, dass der Läufer vor mir den vorderen Läufern nicht mehr folgen konnte, habe ich überholt.“ Eingangs der letzten Runde lief er an Position vier – und es schien, als könnte er die Lücke zu Dritten, Leopold Saab (LG Stadtwerke München), schließen. Das gelang dann doch nicht mehr. Gold ging an Tent (1:56,04).

Thomamüller erreicht Sprintfinale

Ebenfalls persönliche Bestzeit, und zwar im 60-Meter-Sprint der U20, lief Franz Thomamüller. Der 17-jährige Bichler absolvierte den Vorlauf in 7,54 Sekunden. Damit war er Neunter, was zur Finalteilnahme nicht gereicht hätte. Doch da ein Athlet verletzungsbedingt auf die Teilnahme verzichtete, rückte Thomamüller auf. Im Endlauf zeigte er eine weitere Steigerung: Mit 7,49 Sekunden (8. Platz) war er nur fünf Hundertstel vom fünften Rang entfernt. „Das Finale war deutlich besser als der Vorlauf“, so sein Fazit. Über die 200 Meter wurde er Sechster (24,55).

Stark gelaufen: Joris Ressing vom TSV Penzberg im 800-Meter-Rennen. © Claus Habermann

Hochspannung war bei U18-Athletin Hannah Petsch im Weitsprung angesagt. Mit 4,97 Metern zeigte sie den zweitbesten Sprung ihrer Laufbahn und wurde Achte – so gut war sie bei bayerischen Meisterschaften noch nie. Dabei sah es lange Zeit danach aus, als ob die 16-Jährige das Finale der besten acht gar nicht erreichen würde. „Bei den ersten zwei Sprüngen hatte ich Probleme mit dem Anlauf“, so die Gymnasiastin, die nie das Absprungbrett traf. Im dritten Durchgang traf sie das Brett fast optimal und segelte auf 4,97 Meter. Wäre sie sechs Zentimeter eher gelandet, wäre sie schon nach den ersten drei Versuchen ausgeschieden gewesen. Eine Verbesserung gelang Petsch im Finale nicht mehr, zweimal immerhin sprang sie noch weiter als 4,80 Meter.

Spannender Weitsprung für Hannah Petsch

Zufrieden war Lea Lange (U18) nach ihrem Auftritt im 400-Meter-Sprint, auch wenn es nicht für die besten acht gereicht hatte. „Die Zeit ist wirklich gut“, sagte die 16-jährige Realschülerin zu 64,05 Sekunden. Ihre erst zwei Wochen alte Bestzeit hatte Lange um fast eine halbe Sekunde unterboten. Der Abstand zu Rang acht, für den es eine Urkunde gibt, betrug 0,44 Sekunden. Gar nicht glücklich war Sven Lange, Leas Bruder. Bei den Männern belegte er über die 400 Meter mit 56,75 Sekunden den fünften Rang. „Die Platzierung ist natürlich in Ordnung. Aber die Zeit ist absolut nicht das, was ich mir erwartet hatte“, so der 19-jährige Student.

In der Wechselzone geht’s bisweilen eng zu: Corinna Braun (l.) und Michael Speinle (r.) vom TSV Penzberg während der 4 x 400-Meter-Mixed-Staffel. In der Mitte Kevin Goj vom SV Germering. Penzberg (7.) lag am Ende vor Germering (9.). © Theo Kiefner

Zum Abschluss der Wettkämpfe nahmen die Penzberger in der 4 x 400-Meter-Mixed-Staffel teil. Michael Speinle, Corinna Braun, Lea Lange und Andreas Kölbl belegten mit 4:00,58 Minuten den siebten Platz. Sowohl Kölbl als auch Braun hatten auf einen Einzelstart verzichtet, da sie leicht angeschlagen waren.

„Wir wollten die Staffel aber unbedingt laufen. Bei einem Einzelrennen wären wir nicht angetreten“, so die beiden, die laut einer TSV-Mitteilung deutlich unter ihren Möglichkeiten blieben. Startläufer Speinle hingegen zeigte nach langer Verletzungspause einen ordentlichen Auftritt. Er war zufrieden und meinte, dass es sich „endlich wieder nach Laufen anfühlt“. Der Sieg in der Mixed-Staffel ging an den TSV Gräfelfing (3:38,66).

Vogl und Aderbauer holen Medaille für die LG Augsburg

Zehn Medaillen holte die LG Augsburg in der Werner-von-Linde-Halle. Für eine, in bronzener Farbe, zeichneten Katharina Vogl (aus Hohenpeißenberg stammend) und Franziska Aderbauer (Peißenberg) verantwortlich. Beide starteten in der 4 x 200-Meter-Staffel. Zusammen mit Nina Bauch und Leila Killian belegten sie mit der Zeit von 1:43,80 Minuten den dritten Rang bei den Frauen hinter der LG Rupertiwinkel (1:43,32) und dem TSV Gräfelfing (1:43,70).

Die beiden Kontrahenten waren allerdings in einem anderen Zeitlauf am Start. „Vielleicht wäre im direkten Duell noch mehr für unsere Damen drin gewesen“, so die LG auf ihrer Website. Der Abstand auf die viertplatzierte LG Main-Spessart fiel mit 2,17 Sekunden deutlich aus.

Vogl mit Saisonbesteleistung im Sprint

Sowohl Aderbauer als auch Vogl absolvierten zudem noch zwei weitere Disziplinen. Im 60-Meter-Sprint gelang Aderbauer mit 8,21 Sekunden eine persönliche Bestleistung. Ihr blieb allerdings der Einzug in die nächste Runde verwehrt. Vogl hingegen schaffte als Zweite ihres Vorlaufs – mit Saisonbestleistung von 7,96 Sekunden –den Sprung in die Zwischenrunde. Dort lieferte sie mit 7,97 Sekunden erneut eine starke Leistung ab – fürs Finale waren an diesem Tag allerdings 7,87 Sekunden nötig.

Im Weitsprung landete Vogl im ersten Versuch bei 5,59 Meter und lag damit auf dem Silberrang. Danach hatte sie aufgrund ihrer verbesserten Schnelligkeit Probleme, das Brett zu treffen. Die weiteren Versuche waren allesamt ungültig. Mit drei Zentimetern Rückstand auf Bronze wurde die Hohenpeißenbergerin Fünfte. Aderbauer flog im zweiten Versuch auf 5,48 Meter, was persönliche Bestleistung bedeutete. Sie schaffte es auch unter die Top-Acht und durfte somit am Endkampf teilnehmen. Eine Verbesserung gelang nicht mehr, Rang sieben unter 15 Starterinnen war aller Ehren wert.