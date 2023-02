Hallen-DM: Nick Jäger setzt bei Voigts 3000-Meter-Gala einige Akzente

Von: Paul Hopp

Auftritt bei der Hallen-DM: Nick Jäger (Mi., 4.v.l.) startete im 3000-Meter-Rennen und zeigte dort eine gute Leistung. Die Ziellinie überquerte er nach 8:13,51 Minuten. © Ralf Görlitz

Die Hallen-DM ist der erste echte Höhepunkt im Leichtathletik-Jahr. Der Penzberger Nick Jäger lieferte auf der längsten Lauf-Distanz unter Dach eine gute Leistung ab.

Dortmund/Penzberg - Für ein paar Momente musste sich Nick Jäger nach dem Zieldurchlauf auf den Hosenboden setzen, um wieder zu Atem zu kommen. Der neue deutsche Meister, Nils Voigt (TV Wattenscheid), lief derweil lockeren Schrittes seine Ehrenrunde durch die Helmut-Körnig-Halle in Dortmund.

Voigt hatte das 3000-Meter-Rennen bei der Hallen-DM in beeindruckender Manier und mit persönlicher Bestzeit von 7:56,80 Minuten gewonnen. Doch auch Jäger hatte am Samstag eine beachtliche Vorstellung geboten – er belegte mit 8:13,51 Minuten den siebten Rang.



Nick Jäger belegt bei Hallen-DM Platz sieben

Die Platzierung des Penzbergers (23) reihte sich gut ein in seine jüngsten Resultate bei deutschen Titelkämpfen. Bei der Leichtathletik-DM im vergangenen Juli in Berlin lief Jäger über die 3000 Meter Hindernis als Achter über die Ziellinie. Das Langstrecken-Rennen bei der Crosslauf-DM im November beendete der Biologie-Student als Siebter. Damals ging er noch im Trikot des TSV Penzberg an den Start.

Mittlerweile startet Jäger für den LSC Höchstadt/Aisch. Er studiert in Mittelfranken und trainiert dort in einer Athletengruppe, die sich „Running Gags“ nennt und ihr Tun via Youtube, Instagram und Facebook verbreitet. In Dortmund absolvierten neben Jäger noch zwei weitere „Running Gags“-Mitglieder die 3000 Meter: Florian Bremm (8:09,32/4. Platz) und Brian Weisheit (8:10,52/6. Platz).

Ins Rennen, an dem zehn Starter teilnahmen, startete Jäger in zweiter Reihe. Die erste Runde absolvierte er an der vorletzten Stelle, danach setzte er zum Überholen an und lief einige Runden an sechster Position. Die 1000-Meter-Marke passierte der nun führende Voigt nach 2:42,10 Minuten. Das Feld war da in zwei Teile zerfallen. Jäger führte die zweite Gruppe an.

Zwischenzeitlich, nach dem Ausstieg von Maximilian Pingpank (Hannover), war der Penzberger Fünfter. An der Spitze setzte sich Voigt vom späteren Zweiten, Marius Probst (8:01,10/TV Wattenscheid), und vom späteren Dritten, Velten Schneider (8:04,70/VfL Sindelfingen), immer weiter ab. Die 2000-Meter-Marke passierte der Führende nach 5:19,48 Minuten. Im Verfolgerfeld kämpfte Jäger um die Plätze. Am Ende blieb er etwa zweieinhalb Sekunden über seiner persönlichen Bestzeit, die er vor drei Wochen in München gelaufen war.