Auf der Bahn mit Bol und Ingebrigtsen: Nick Jäger sorgt bei Top-Meeting für Aufsehen

Feine Technik am Wassergraben: Nick Jäger (Mi./Startnummer 290) aus Penzberg - hier beim Läufermeeting 2023 in Pliezhausen.

Leichtathletik

Von Paul Hopp schließen

Leichtathlet Nick Jäger hat beim Meeting in Oordegem seine Bestzeit über 3000 Meter Hindernis stark verbessert. Das Resultat ist auch deutschlandweit gesehen beachtlich.

Oordegem - Es bedeutete schon was, dass der Meetingsprecher im Putbosstadion auf Nick Jäger bei dessen Finish im 3000-Meter-Hindernisrennen aufmerksam wurde und ihn namentlich erwähnte. In dem kleinen Rund nahe des belgischen Örtchens Oordegem geben sich alljährlich beim IFAM (International Flanders Athletics Meeting) große Namen die Ehre.

Nick Jäger läuft in Oordegem persönlichen Rekord

Heuer waren es unter anderem die Niederländerin Femke Bol, die über 400 Meter Hürden mit 53,12 Sekunden glänzte, und der ehemalige 1500-Meter-Europameister Henrik Ingebrigtsen (mit 13:13,99 Minuten Dritter über die 5000 Meter) aus Norwegen. Mittendrin in dem Klassefeld lieferte Jäger eine exquisite Leistung ab, die verdientermaßen auch beachtet wurde.

Nick Jäger Zweiter im 3000-Meter-Hindernisrennen

Im Hindernisrennen lief der 23-Jährige aus Penzberg mit 8:30,63 Minuten eine persönliche Bestzeit und stieß damit in schon besondere Dimensionen vor. Im Jahr 2016 galten exakt 8:30,00 Minuten innerhalb des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) als Norm, mit der man sich für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro qualifizierte. Heuer liegt die A-Norm für die Leichtathletik-WM in Budapest für die 3000 Meter Hindernis bei 8:15,00 (die B-Norm bei 8:25,00).

Doch immerhin: Jäger wäre mit seiner nun gelaufenen Zeit im Vorjahr laut DLV-Bestenliste drittbester Deutscher in der Disziplin gewesen. Seine bisherige Bestmarke unterbot der Biologie-Student um rund neun Sekunden. Innerhalb der Trainingsgruppe „Running Gags“ hält Jäger nun den Rekord, den zuvor Niklas Buchholz (8:31,92) innehatte.

Nick Jäger verbessert seine persönliche Bestzeit um neun Sekunden

Das A-Rennen in Oordegem war nicht zuletzt durch ein großes Feld mit 30 Startern geprägt. Jäger konnte sich im Gedränge zu Beginn aber gut behaupten. Der erste Kilometer wurde in circa 2:50 Minuten absolviert. Eingangs der Schlussrunde „wurde es nochmals schneller“, heißt es auf der „Running Gags“-Website. Jäger lief in einer Fünfergruppe hinter dem führenden Schweden Simon Sundstrøm.

Im Finish setzte sich der Penzberger gegen die Konkurrenten durch und kam fast noch an Sundstrøm (8:29,82) heran. Dritter wurde der Franzose Valentin Bresc (8:31,07). Preisgeld bekam Jäger, so war es von den „Running Gags“ zu vernehmen, übrigens keines. Er hätte, so stand es offenbar in der Ausschreibung, eine 8:29er-Zeit laufen müssen, um etwas zu bekommen.

Aus DLV-Sicht überzeugte in Belgien nicht zuletzt 400-Meter-Läufer Manuel Sanders (LG Olympia Dortmund) mit seiner Siegerzeit von 45,47 Sekunden. Im nationalen Vergleich waren in den letzten 20 Jahren nur Ingo Schultz (45,06), Bastian Swillims und Patrick Schneider (beide 45,44) schneller.