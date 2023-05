Nick Jäger läuft furios und feiert eine Gold-Premiere

Leichtathletik

Bei der Langstaffel-DM haben drei Athleten aus dem Landkreis starke Leistungen gezeigt - allen voran Nick Jäger, der einen Überraschungssieg feierte.

Bietigheim – Bei der bayerischen Langstaffel-Meisterschaft haben mehrere Athleten aus dem Landkreis schon eine gute Rolle gespielt – es gab dreimal Gold. Nun stand in Bietigheim-Bissingen die deutsche Meisterschaft in dieser Disziplin an. Auch hier gab es Medaillen – und einen Überraschungssieg.

Nick Jäger gewinnt Gold mit Staffel des LSC Höchstadt

Perfekte Teamarbeit, ein Familienprojekt, das erste DM-Gold in der Aktivenklasse – dieser Erfolg von Nick Jäger beinhaltete viele Facetten. Vor allem war es eine Riesenüberraschung, dass der Penzberger bei der deutschen Langstaffel-Meisterschaft zusammen mit Brian Weisheit und Florian Bremm auf der 3 x 1000-Meter-Strecke triumphiert hatte.

In einem wahren Herzschlagfinale setzten sich die Mittelfranken (7:18,35 Minuten) hauchdünn gegenüber dem Athletics Team Karben (7:18,55) und der LG Nordschwarzwald (7:18,77) durch. Auch der viertplatzierte SC DHfK Leipzig (7:18,95) mischte noch mit. „Dieses Rennen gewinnen wir nur in einem von hundert Fällen. Und genau dieser eine Fall ist heute eingetroffen“, sagte Niklas Buchholz vom LSC Höchstadt/Aisch. Für diesen Klub läuft Nick Jäger seit diesem Jahr.

Trainiert werden die Top-Athleten des LSC von Melanie Jäger, zugleich Abteilungsleiterin des TSV Penzberg und Mutter von Nick. Sie war in Bietigheim natürlich dabei und ersann mit ihren Schützlingen einen Plan, der voll aufging. Eine Rolle spielte dabei auch die zweite Staffel der Höchstadter, in der Buchholz den Startläufer gab und die letztlich auf Rang acht (7:32,26) ins Ziel kam.

Nick Jäger erstmals deutscher Meister bei den Männern

Der Plan sah vor, dass Buchholz für den Startläufer der ersten LSC-Staffel, Weisheit, das Tempo hochhalten sollte, „um die anderen Staffeln gleich abzuhängen“, so Melanie Jäger. Das funktionierte, obwohl beide LSC-Läufer vom hohen Anfangstempo überrascht worden waren und sich erst nach vorne kämpfen mussten. Weisheit übergab das Staffelholz nach 2:27 Minuten auf Platz zwei (es führte der SC DHfK Leipzig) an Nick Jäger. Buchholz war mit einer Sekunde Rückstand Dritter und schickte Fritz Biniok auf die Reise.

Nick Jäger zeigte bei seinem Part „eine furiose Leistung“, wie es in einer Mitteilung heißt. Er verbesserte seine 1000-Meter-Bestzeit auf 2:25 Minuten. Auf Platz eins liegend übergab er mit einem großen Vorsprung auf die favorisierten Staffeln an den 5000-Meter-Spezialisten Florian Bremm. Nur die Leipziger waren noch dran am LSC-Trio.

Die anderen Staffeln hatten auf der letzten Position allesamt ausgewiesene Mittelstreckenspezialisten, deren Spezialität die 800 und 1500 Meter sind. „Deshalb wollten wir ja einen Vorsprung für Flo erlaufen, denn wir wussten, dass vor allem Marc Tortell und Jens Mergenthaler im Schlussspurt eigentlich stärker sind“, so Nick Jäger. Prompt schmolz der Vorsprung auf die Konkurrenz aus Karben und dem Nordschwarzwald. Doch Bremm hatte sich seine Kräfte gut eingeteilt; der 23-jährige Polizist mobilisierte alle Reserven und ließ weder Tortell (Karben) noch Topläufer Jens Mergenthaler (Nordschwarzwald) vorbei.

Julia Rath liefert als Startläuferin Top-leistung ab

Zu einer Medaille reichte es für Julia Rath diesmal nicht. Mit der U20-Staffel des LAC Quelle Fürth – bei der bayerischen Meisterschaft siegreich – belegte die Penzbergerin (18) in Bietigheim den sechsten Platz. Mit Julia Wilhelm, Luisa Frehner lief sie die 3 x 800 Meter in 6:55,90 Minuten, was eine Bestleistung darstellte.

+ Die Schnellste in ihrem Team: Julia Rath (links) brachte als Startläuferin die U20-Staffel des LAC Quelle Fürth nach vorn. © T. Kiefner

Bei ihrem Sieg auf Bayern-Ebene in Forchheim hatten die Fürtherinnen in der Besetzung Rath, Wilhelm und Hannah Schreiber die Distanz in 7:02,74 Minuten absolviert. Auch bei der DM hatte Rath die Rolle der Startläuferin inne. Sie lieferte der LAC zufolge eine bärenstarke Leistung ab, setzte sich an die Spitze des Feldes und sorgte für einen großen Vorsprung, den ihre Mitstreiterinnen dann aber in dem starken Feld nicht halten konnten. Die Medaillen holten am Ende die Staffeln des VfL Löningen (6:37,58), der LG Olympia Dortmund (6:44,52) und der LG Bamberg (6:49,31).

Johannes Trefz holt zum Abschluss nochmals Bronze

Nun ist wirklich Schluss: Johannes Trefz, der sich schon vom Leistungssport zurückgezogen hat, hat bei der Langstaffel-DM definitiv seinen letzten Wettkampf in einem Vereinstrikot absolviert. Dabei holte der Weilheimer (30) mit der Männer-Staffel des TSV Gräfelfing über 4 x 400 Meter eine Bronzemedaille.

+ Nochmals mit vollem Tempo: Johannes Trefz holte Bronze. © R. Görlitz

Das TSV-Quartett – neben Trefz (an Position zwei) liefen noch Michael Schäfer, Benedikt Wiesend und Arne Leppelsack – hatte mit der Zeit von 3:12,80 Minuten in einem Fotofinish gegenüber der LG Nord Berlin (3:12,60) und LG Olympia Dortmund (3:12,71) das Nachsehen. Gegenüber ihrem Sieg vor zwei Wochen bei der bayerischen Meisterschaft lief das Gräfelfinger Quartett vier Sekunden schneller.

Schäfer kam zwar nur zögernd aus dem Startblock, trotzdem übergab er den Stab auf der zweiten Position. Trefz setzte sich mit knappem Vorsprung an die Spitzenposition, die Wiesend als dritter TSV-Läufer verteidigte. Leppelsack machte als Schlussläufer ein gutes Rennen, bis 50 Meter vor dem Ziel sah es nach einem Kampf um Gold gegen die Berliner Staffel aus. Auf den letzten Metern jedoch musste Leppelsack (obwohl er der Schnellste seiner Truppe war) Manuel Sanders, den Schlussläufer der Dortmunder Staffel, vorbeiziehen lassen.

Trefz erklärte sich auch noch bereit, in der Gräfelfinger Mixed-Staffel über 4 x 400 Meter zu laufen. Mit Leppelsack, Michelle Marnau und Elisa Dangl sprang in einem stark besetzten Rennen in 3:33,45 Minuten der fünfte Platz heraus. Für Trefz war es ein emotionaler Abschied. „Obwohl ich eigentlich schon nicht mehr aktiv bin, wollte ich noch eine letzte Stadionrunde im Wettkampf absolvieren, die sich wie ein 400-Meter-Sprint anfühlt“, sagte der mehrfache deutsche Meister.