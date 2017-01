Nick Jäger glänzt mit Top-Zeit in Aschau

Leichtathletik

Penzberg - Der Kossmann-Nachtlauf in Aschau ist traditionell stark besetzt. Der nachwuchs des TSV Penzberg glänzte dort mit persönlichen Bestzeiten.

Kurz vor dem Jahreswechsel präsentierten sich mehrere Nachwuchsläufer des TSV Penzberg in herausragender Form. Beim „Vorsilvesterlauf“ in Aschau (Landkreis Rosenheim) erzielten Nick Jäger, Lucas Herbeck, Elisabeth Mayr, Nina Borowy und Sophie Huber jeweils eine persönliche Bestzeit über fünf Kilometer.

Der mit Abstand schnellste TSV-Athlet war Nick Jäger (17), der mit 15:40 Minuten den dritten Gesamtplatz unter 230 Startern einnahm. Auf dem 1,66 Kilometer langen Rundkurs musste sich der Penzberger nur dem deutschen 800-Meister Benedikt Huber (TSV Palling/15:34) sowie Hannes Burger (LC Buchendorf/15:39) geschlagen geben. Der spätere Sieger Huber setzte sich vom Start weg von seinen beiden 17-jährigen Konkurrenten ab und kontrollierte so das Rennen. Burger hatte zunächst versucht, mit Huber mitzulaufen. Den ersten Kilometer absolvierten sie in 3:02 Minuten. Jäger hingegen ging das Rennen nicht zu schnell an. Nach der ersten Runde hatte er knapp 15 Meter Rückstand auf Burger, doch im leicht ansteigenden Teil der zweiten Runde gelang es dem Gymnasiasten, die Lücke zum Vordermann zu schließen. Auf dem zweiten Teil der Runde, die leicht bergab führte, konnte Jäger seinem Kontrahenten nicht ganz folgen. „Bergab war mir das Tempo immer zu hoch“, sagte der 17-Jährige. Im Finish wiederholte sich das Spielchen, im Ziel trennte die beiden Kontrahenten nur eine Sekunde. „Darüber war Nick nicht traurig, schließlich hatte er im Training bislang kaum schnelle Einheiten gemacht“, teilte sein Trainer Markus Brennauer mit.

Einen weiteren Top-Ten-Platz für die Penzberger beim „Kossmann-Nachtlauf“, so der offizielle Name des Wettbewerbs, erreichte Lucas Herbeck. Mit der persönlichen Bestzeit von 16:28 Minuten überquerte der 19-Jährige als Neunter die Ziellinie und war damit „sehr zufrieden“, heißt es auf der Homepage des TSV Penzberg. Herbeck absolvierte sein Rennen mit konstanter Geschwindigkeit. Tom Jäger (19), der ältere Bruder von Nick, belegte mit 16:46 Minuten den 13. Gesamtplatz. Er war zum letzten Mal im Trikot der LG Olympia Dortmund unterwegs, für die er ein Jahr lang gelaufen war, da er im Ruhrgebiet studierte. In diesem Jahr wird Tom Jäger wieder für den TSV Penzberg laufen. Am Start in Aschau war auch Heinz Schilcher vom DAV Peiting; er belegte mit starken 19:08 Minuten den 51. Platz – ein Beleg für die hochkarätige Besetzung des Wettbewerbs.

Vom TSV Penzberg waren noch drei Läuferinnen, die allesamt persönliche Bestzeiten schafften. Elisabeth Mayr (16) war die Schnellste des Trios. Mit 20:33 Minuten lief sie als 17. Frau über die Ziellinie. Fünf Sekunden dahinter kam Nina Borowy (17) an – beide waren die meiste Zeit über gemeinsam gelaufen. Sophie Huber (15) war mit 21:20 Minuten ebenfalls unter den besten Frauen zu finden. Die schnellste Zeit war die Österreicherin Pia Totschnig (Telfs/18:12) gelaufen. Vier Athletinnen blieben unter 19 Minuten.