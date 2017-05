Schnelle Jäger-Brüder dürfen zur DM

Leichtathletik

von Paul Hopp schließen

Das war stark: Sowohl Nick Jäger (17) als auch Luk Jäger (14) haben in ihren Laufdisziplinen die Qualifikation für die Nachwuchs-DM geschafft.

Penzberg – Doppelte Freude im Hause Jäger: Sowohl Nick (17) als auch sein Bruder Luk (14) schafften die Norm für die deutschen Nachwuchsmeisterschaften. Darüber hinaus erzielten beide Athleten des TSV Penzberg in ihrer Disziplin jeweils eine persönliche Bestzeit.

Nick Jäger startete in Pliezhausen (Baden-Württemberg) über die 2000 Meter Hindernis. Mit 6:00,47 Minuten blieb er 15 Sekunden unter der Norm. „Ich bin voll zufrieden mit der Zeit, vor allem, da ich in den ersten zwei Runden noch kleine Probleme mit den Hindernissen hatte“, sagte der 17-Jährige. Seine persönliche Bestzeit steigerte er um fünf Sekunden.

In dem hochklassigen Läuferfeld erreichte er auf Platz 14 das Ziel, wobei nur zwei Läufer der Altersklasse U-20 vor ihm lagen. „Der Bundestrainer hat Nick und zwei weitere Kaderathleten aus Deutschland und Frankreich spontan in das Männerrennen gesteckt“, so Trainerin Melanie Jäger, „weshalb er nicht mehr genug Zeit zum Aufwärmen hatte.“ Trotz dieses kleinen Handicaps lief der Abiturient mutig in dem Männerfeld mit und wurde mit Bestzeit und der Norm belohnt. Schneller als Jäger waren von den U-20-Athleten nur Niklas Buchholz (TSV Hemhofen/5:49,39) und Timothée Mischler (Frankreich/5:56,67).

Bis 15 Minuten vor dem Start hatte es in Pliezhausen sehr stark geregnet, sodass Jäger und sein Vereinskamerad Lucas Herbeck beim Einlaufen und Dehnen sehr nass wurden und dadurch etwas auskühlten. Dies war einer der Gründe, warum es für den 19-jährigen Herbeck nicht ganz optimal lief, obwohl er mit seiner Zeit von 6:16,54 Minuten ebenfalls sehr zufrieden war. „Mir war nach der Hälfte des Rennens ziemlich schlecht geworden. Wahrscheinlich habe ich zu spät zu Mittag gegessen“, so der Penzberger. Er hatte – einen optimalen Rennverlauf vorausgesetzt – eine Zeit von knapp unter 6:10 Minuten angepeilt.